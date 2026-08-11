FlightAware AQShdagi aviareyslar bashorati uchun Kalshi kompaniyasini sudga berdi

·22·Texno
FlightAware AQShdagi aviareyslar bashorati uchun Kalshi kompaniyasini sudga berdi
Qisqacha

FlightAware Kalshi platformasini AQShdagi aeroportlar va aviareyslar bekor qilinishi bo'yicha ruxsatsiz qimor bozorlarini yo'lga qo'ygani uchun sudga berdi. Kompaniya Kalshi o'z ma'lumotlari va brend nomidan ruxsatsiz foydalanganini, shuningdek, stavka natijalarini aniqlashda FlightAware ma'lumotlariga tayanishini foydalanuvchilarga oshkor qilmaganini bildirdi.

Havo qatnovlarini real vaqt rejimida kuzatib boruvchi mashhur FlightAware kompaniyasi Kalshi prognoz bozorlari platformasiga nisbatan sudga daʼvo kiritdi. TechCrunch xabar berishicha, bunga Kalshi platformasining AQShdagi aeroportlar yoki umumiy aviareyslarning bekor qilinish holatlari boʻyicha ruxsatsiz qimor oʻyinlarini yoʻlga qoʻygani sabab boʻlgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, Kalshi taxminan bir oy oldin foydalanuvchilarga AQShda qancha reys bekor qilinishiga pul tikish imkonini beruvchi bashorat bozorlarini ishga tushirgan. FlightAware maʼlumotiga koʻra, platforma bu jarayonda kompaniyaning maʼlumotlari va brend nomidan ruxsatsiz foydalangan hamda FlightAware tomonidan taqiq talab qilinganiga qaramay, maʼlumotlarni koʻrsatishda davom etgan.

Daʼvo arizasida taʼkidlanishicha, Kalshi oʻzining stavka bozorlari natijalarini aniqlash uchun aynan FlightAware maʼlumotlariga tayanishini biror marta ham ogohlantirmagan. FlightAware rahbariyati bu qimor bozorlari haqida faqatgina OAV bu yangiliklarni yoritishni boshlaganidan keyingina xabar topgan.

Bashorat bozorlari va xavfsizlik tahdidlari

Kalshi va unga oʻxshash Polymarket kabi platformalar foydalanuvchilarga siyosiy saylov natijalaridan tortib, musiqachining bir hafta ichida nechta albom sotishigacha boʻlgan kelajakdagi turli voqealarga pul tikish imkonini beradi. Biroq, bu kabi bozorlar qoidalarda insayder savdosi taqiqlanganiga qaramay, ishtirokchilar tomonidan manipulyatsiya qilinish ehtimoli yuqoriligini koʻrsatib ulgurgan.

Misol uchun, ilgari Polymarket foydalanuvchilaridan biri Venesuela Prezidenti Nikolas Maduro yanvar oyi oxirigacha hokimiyatdan chetlatilishiga shubhali tarzda 32 ming dollar tikkan va oradan bir necha soat oʻtib AQSh harbiylari Maduroni qoʻlga kiritgach, 400 ming dollar yutib olgan edi. Shuningdek, Oq uy suflyori ham prezident nutqlari boʻyicha maxfiy maʼlumotlardan foydalanib, Kalshi platformasida 100 ming dollardan ortiq mablagʻ ishlab olgani aytiladi.

FlightAware aynan shunday qimor oʻyinlari aviareyslarga ham taʼsir koʻrsatish uchun suiisteʼmol qilinishi mumkinligidan xavotirda. Kompaniyaning fikricha, bu holat oddiy yoʻlovchilar va aeroport xodimlarining xavfsizligiga jiddiy xavf tugʻdirishi mumkin.

Hozirgi bosqichda FlightAware hakamlar haykali sudini talab qilmoqda, biroq daʼvo arizasida yetkazilgan zarar miqdori aniq koʻrsatilmagan. Hozircha TechCrunch nashrining izoh olish uchun qilgan murojaatlariga Kalshi tomonidan rasmiy javob berilmagan.

FlightAwareKalshiTexnologiyaSudBashorat bozori
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yandeks Knigida personajlar haqida soʻzlab beruvchi sunʼiy intellekt ishga tushdiYandeks Knigida personajlar haqida soʻzlab beruvchi sunʼiy intellekt ishga tushdiBugun, 20:54Delta samolyotida nomaʼlum shaxs soxta Wi-Fi tarmogʻini oʻrnatdiDelta samolyotida nomaʼlum shaxs soxta Wi-Fi tarmogʻini oʻrnatdiBugun, 20:52Block Blast! oʻyini Apple Arcade xizmatida reklamasiz taqdim etiladiBlock Blast! oʻyini Apple Arcade xizmatida reklamasiz taqdim etiladiBugun, 20:51Sunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun yangi plastik kabellar yaratildiSunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun yangi plastik kabellar yaratildiBugun, 20:30Kyoto Fusioneering termoyadroviy stansiyalar uchun yangi qurilma yaratishga kirishdiKyoto Fusioneering termoyadroviy stansiyalar uchun yangi qurilma yaratishga kirishdiBugun, 20:28Nissan zavodida sunʼiy intellekt ishchilar xavfsizligini taʼminlamoqdaNissan zavodida sunʼiy intellekt ishchilar xavfsizligini taʼminlamoqdaBugun, 19:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi