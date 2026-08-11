FlightAware AQShdagi aviareyslar bashorati uchun Kalshi kompaniyasini sudga berdi
FlightAware Kalshi platformasini AQShdagi aeroportlar va aviareyslar bekor qilinishi bo'yicha ruxsatsiz qimor bozorlarini yo'lga qo'ygani uchun sudga berdi. Kompaniya Kalshi o'z ma'lumotlari va brend nomidan ruxsatsiz foydalanganini, shuningdek, stavka natijalarini aniqlashda FlightAware ma'lumotlariga tayanishini foydalanuvchilarga oshkor qilmaganini bildirdi.
Havo qatnovlarini real vaqt rejimida kuzatib boruvchi mashhur FlightAware kompaniyasi Kalshi prognoz bozorlari platformasiga nisbatan sudga daʼvo kiritdi. TechCrunch xabar berishicha, bunga Kalshi platformasining AQShdagi aeroportlar yoki umumiy aviareyslarning bekor qilinish holatlari boʻyicha ruxsatsiz qimor oʻyinlarini yoʻlga qoʻygani sabab boʻlgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, Kalshi taxminan bir oy oldin foydalanuvchilarga AQShda qancha reys bekor qilinishiga pul tikish imkonini beruvchi bashorat bozorlarini ishga tushirgan. FlightAware maʼlumotiga koʻra, platforma bu jarayonda kompaniyaning maʼlumotlari va brend nomidan ruxsatsiz foydalangan hamda FlightAware tomonidan taqiq talab qilinganiga qaramay, maʼlumotlarni koʻrsatishda davom etgan.
Daʼvo arizasida taʼkidlanishicha, Kalshi oʻzining stavka bozorlari natijalarini aniqlash uchun aynan FlightAware maʼlumotlariga tayanishini biror marta ham ogohlantirmagan. FlightAware rahbariyati bu qimor bozorlari haqida faqatgina OAV bu yangiliklarni yoritishni boshlaganidan keyingina xabar topgan.
Bashorat bozorlari va xavfsizlik tahdidlariKalshi va unga oʻxshash Polymarket kabi platformalar foydalanuvchilarga siyosiy saylov natijalaridan tortib, musiqachining bir hafta ichida nechta albom sotishigacha boʻlgan kelajakdagi turli voqealarga pul tikish imkonini beradi. Biroq, bu kabi bozorlar qoidalarda insayder savdosi taqiqlanganiga qaramay, ishtirokchilar tomonidan manipulyatsiya qilinish ehtimoli yuqoriligini koʻrsatib ulgurgan.
Misol uchun, ilgari Polymarket foydalanuvchilaridan biri Venesuela Prezidenti Nikolas Maduro yanvar oyi oxirigacha hokimiyatdan chetlatilishiga shubhali tarzda 32 ming dollar tikkan va oradan bir necha soat oʻtib AQSh harbiylari Maduroni qoʻlga kiritgach, 400 ming dollar yutib olgan edi. Shuningdek, Oq uy suflyori ham prezident nutqlari boʻyicha maxfiy maʼlumotlardan foydalanib, Kalshi platformasida 100 ming dollardan ortiq mablagʻ ishlab olgani aytiladi.
FlightAware aynan shunday qimor oʻyinlari aviareyslarga ham taʼsir koʻrsatish uchun suiisteʼmol qilinishi mumkinligidan xavotirda. Kompaniyaning fikricha, bu holat oddiy yoʻlovchilar va aeroport xodimlarining xavfsizligiga jiddiy xavf tugʻdirishi mumkin.
Hozirgi bosqichda FlightAware hakamlar haykali sudini talab qilmoqda, biroq daʼvo arizasida yetkazilgan zarar miqdori aniq koʻrsatilmagan. Hozircha TechCrunch nashrining izoh olish uchun qilgan murojaatlariga Kalshi tomonidan rasmiy javob berilmagan.
…