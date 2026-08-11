Kyoto Fusioneering termoyadroviy stansiyalar uchun yangi qurilma yaratishga kirishdi

·23·Texno
Kyoto Fusioneering termoyadroviy stansiyalar uchun yangi qurilma yaratishga kirishdi
Qisqacha

Kyoto Fusioneering AQSh Energetika departamenti hamda Tennessi shtatidan Oak Ridge milliy laboratoriyasida (ORNL) Unity-3 yonilg'i yetishtiruvchi qurilma prototipini barpo etish uchun grantlar oldi. FusionX ma'lumotlariga ko'ra, kompaniya shu paytgacha 121 million dollar sarmoya jalb qilgan va AQShdagi bosh qarorgohini Oak Ridge shahriga ko'chirishini ma'lum qilgan.

Termoyadroviy energiya sohasida asosiy eʼtibor odatda ulkan quvvatni yuzaga keltiruvchi reaktorlarning oʻziga qaratiladi. Biroq, ixbt.com va TechCrunch maʼlumotlariga koʻra, bunday reaktorlarni zarur yordamchi jihozlarsiz uzoq vaqt davomida boshqarib boʻlmaydi va ularni qurishning oʻziyoq ulkan xarajatlarni talab qiladi. Aynan shuning uchun koʻplab startaplar infratuzilmaning qolgan qismini ixtisoslashgan taʼminotchilarga topshirishni maʼqul koʻrmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Yangi paydo boʻlayotgan termoyadroviy taʼminot zanjiridagi oʻnlab kompaniyalar orasida Yaponiyaning Kyoto Fusioneering kompaniyasi eng yirik mutaxassislardan biri hisoblanadi. FusionX maʼlumotlariga koʻra, mazkur kompaniya shu paytgacha 121 million dollar sarmoya jalb qilishga muvaffaq boʻlgan. Endilikda esa u AQSh Energetika departamenti hamda Tennessi shtatidan Oak Ridge milliy laboratoriyasida (ORNL) yonilgʻi yetishtiruvchi qurilma prototipini barpo etish uchun grantlar qoʻlga kiritdi.

Ushbu eʼlon bilan bir vaqtda, Kyoto Fusioneering oʻzining AQShdagi bosh qarorgohini Oak Ridge shahriga koʻchirishini maʼlum qildi. Mazkur startap sohada muhim oʻyinchiga aylangani tasdiqlanmoqda. Fusion Industry Association uyushmasining yaqinda oʻtkazilgan soʻrovnomasiga koʻra, termoyadroviy startaplarning yarmidan koʻpi yonilgʻi sikli texnologiyalari boʻyicha aynan Kyoto Fusioneering kabi tashqi yetkazib beruvchilar bilan hamkorlik qilishni rejalashtirayotganini bildirgan.

Unity-3 qurilmasi va uning ahamiyati

Kyoto Fusioneering kompaniyasining Unity-3 deb nomlangan boʻlajak qurilmasi ORNL bilan hamkorlikda ishlab chiqilmoqda va u “breeding blanket” (yonilgʻi yetishtiruvchi qoplama) deb nomlanuvchi texnologiyani sinovdan oʻtkazadi. Ushbu qoplamalar termoyadroviy reaktordan energiyani yigʻib olish bilan birga, yangi sintez yonilgʻisini ham generatsiya qiladi. Bunday qoplama dizaynlaridan birida suyuq litiydan foydalaniladi, u ham issiqlikni, ham neytronlarni oʻziga singdirib oladi.

Qoplama ichidagi litiy atomlari neytronlar taʼsirida bombardimon qilinganda, ular geliy hamda koʻplab reaktor dizaynlari uchun muhim yonilgʻi boʻlgan vodorod izotopi — tritiyga parchalanadi. Shundan soʻng tritiy qoplamadan ajratib olinib, reaktorga yuboriladi, issiqlik esa quvvat ishlab chiqarish uchun olinadi. Bularning barchasi issiqlikka chidamli materiallar, maxsus nasoslar va boshqa ixtisoslashtirilgan jihozlarni talab qiladi.

Kelajakdagi hamkorlik va istiqbollar

Kyoto Fusioneering faqatgina qoplamalar bilan cheklanib qolmay, termoyadroviy yonilgʻini plazmaga aylantirib qizdirish, chiqindi gazlardagi yonmagan yonilgʻini qayta ishlash hamda elektr toki hosil qilish uchun issiqlikni yigʻish tizimlarini ham ishlab chiqmoqda. Unity-3 qurilmasi nafaqat suyuq litiy, balki boshqa turdagi qoplama materiallarining ham ish faoliyatini sinab koʻradi.

Yangi qurilma tadqiqotchilar va startaplarga shu vaqtgacha asosan kompyuter modellari yordamida olingan maʼlumotlarni amalda tasdiqlash imkonini beradi. Jumladan, Realta Fusion, Thea Energy, Type One Energy va Xcimer Energy kabi boshqa termoyadroviy startaplar oʻz reaktorlarini loyihalashda Unity-3 tajribalaridan olingan natijalardan foydalanishadi.

Kyoto FusioneeringTermoyadroviy energiyaUnity-3Oak RidgeTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yandeks Knigida personajlar haqida soʻzlab beruvchi sunʼiy intellekt ishga tushdiYandeks Knigida personajlar haqida soʻzlab beruvchi sunʼiy intellekt ishga tushdiBugun, 20:54Delta samolyotida nomaʼlum shaxs soxta Wi-Fi tarmogʻini oʻrnatdiDelta samolyotida nomaʼlum shaxs soxta Wi-Fi tarmogʻini oʻrnatdiBugun, 20:52Block Blast! oʻyini Apple Arcade xizmatida reklamasiz taqdim etiladiBlock Blast! oʻyini Apple Arcade xizmatida reklamasiz taqdim etiladiBugun, 20:51Sunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun yangi plastik kabellar yaratildiSunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun yangi plastik kabellar yaratildiBugun, 20:30FlightAware AQShdagi aviareyslar bashorati uchun Kalshi kompaniyasini sudga berdiFlightAware AQShdagi aviareyslar bashorati uchun Kalshi kompaniyasini sudga berdiBugun, 20:28Nissan zavodida sunʼiy intellekt ishchilar xavfsizligini taʼminlamoqdaNissan zavodida sunʼiy intellekt ishchilar xavfsizligini taʼminlamoqdaBugun, 19:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi