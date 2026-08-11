Nissan zavodida sunʼiy intellekt ishchilar xavfsizligini taʼminlamoqda
Nissan AQShdagi yig'uv zavodlarida ishchilar harakatini tahlil qilib, xavfli holatlarni aniqlaydigan sun'iy intellekt kameralaridan foydalanmoqda. Missisipi shtatining Kanton shahridagi zavodda tizim xodimlarning tana holatini «oltin sikl» mezonlari bilan solishtirib, ergonomik xavflarni aniqlaydi. Aniqlangan muammolarga ko'ra, xodimga qo'shimcha yo'riqnoma berish, vazifani qayta taqsimlash yoki ish joyi konstruksiyasini o'zgartirish mumkin.
Yaponiyaning avtomobilsozlik giganti Nissan AQShdagi yigiruv zavodlarida ishlab chiqarish jarayonlarini xavfsizroq va samaraliroq qilish uchun sunʼiy intellekt texnologiyalarini tatbiq etmoqda. Missisipi shtatining Kanton shahridagi korxonada ishchilarning harakatlarini tahlil qilish uchun maxsus sunʼiy intellekt kameralari oʻrnatildi, deya xabar beradi ixbt.com. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi tizim ishlab chiqarish liniyasidagi xodimlarning bo‘g‘inlari holatini aniq kuzatib boradi. U tananing haddan tashqari egilishi yoki noqulay holatning uzoq vaqt davomida saqlanib qolishi kabi potensial xavfli harakatlarni o‘z vaqtida aniqlash imkoniyatiga ega.
Ergonomik xavflarni kamaytirish usuliHar bir operatsiya uchun maxsus «oltin sikl» belgilangan bo‘lib, u ish harakatlarining etalon ketma-ketligi va davomiyligini o‘z ichiga oladi. Sunʼiy intellekt xodimning amaldagi faoliyatini ana shu mezonlar bilan solishtiradi va tafovutlarni tezda qayd etadi.
Agar algoritm ergonomik xavfni aniqlasa, muhandislar va rahbariyat xodimga qo‘shimcha yo‘riqnoma berishi, vazifani qayta taqsimlashi yoki ish joyi konstruksiyasini o‘zgartirishi mumkin. Bu esa mehnat sharoitlarini sezilarli darajada yaxshilashga yordam beradi.
Iqtisodiy samara va xodimlar munosabatiNissan kompaniyasining Shimoliy va Janubiy Amerikaning ishlab chiqarish bo‘yicha vitse-prezidenti Viktor Teylorning maʼlumotiga koʻra, texnologiya dastlab samaradorlikni oshirish vositasi sifatida baholangan. Biroq keyinchalik uning ergonomikani tahlil qilish imkoniyatlari ham to‘laqonli ishga solingan.
Teylorning taʼkidlashicha, ushbu texnologiya zavodga xodimlarning sog‘lig‘i va xavfsizligi bilan bog‘liq xarajatlarni qisqartirish evaziga qariyb 34 million dollar tejash imkonini berdi. Shunga qaramay, mazkur maʼlumotlar mustaqil auditdan o‘tmagan va faqat kompaniyaning o‘z ichki baholariga asoslangan.
Kelgusidagi rejalarKompaniya vakillari kameralar ish o‘rinlarini qisqartirish uchun mo‘ljallanmaganini qатʼiy taʼkidlamoqda. Dastlab xodimlarda yuzaga kelgan xavotirlar xavfsizlik qo‘mitalari ishga kirishib, texnologiyaning asl maqsadini tushuntirgandan so‘ng bosqichma-bosqich bartaraf etilgan.
Hozirda mazkur tizim faqat Kanton shahridagi zavodda ishlamoqda, bu yerda Nissan Altima sedani va Frontier pikapi ishlab chiqariladi. Korxona ushbu korxonadagi jarayonlarni to‘liq yakunlagach, texnologiyani Tennessi shtatidagi Smirna zavodi hamda boshqa agregat korxonalarida ham joriy etishni ko‘rib chiqmoqda.
…