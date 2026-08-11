Nissan zavodida sunʼiy intellekt ishchilar xavfsizligini taʼminlamoqda

·21·Texno
Nissan zavodida sunʼiy intellekt ishchilar xavfsizligini taʼminlamoqda
Qisqacha

Nissan AQShdagi yig'uv zavodlarida ishchilar harakatini tahlil qilib, xavfli holatlarni aniqlaydigan sun'iy intellekt kameralaridan foydalanmoqda. Missisipi shtatining Kanton shahridagi zavodda tizim xodimlarning tana holatini «oltin sikl» mezonlari bilan solishtirib, ergonomik xavflarni aniqlaydi. Aniqlangan muammolarga ko'ra, xodimga qo'shimcha yo'riqnoma berish, vazifani qayta taqsimlash yoki ish joyi konstruksiyasini o'zgartirish mumkin.

Yaponiyaning avtomobilsozlik giganti Nissan AQShdagi yigiruv zavodlarida ishlab chiqarish jarayonlarini xavfsizroq va samaraliroq qilish uchun sunʼiy intellekt texnologiyalarini tatbiq etmoqda. Missisipi shtatining Kanton shahridagi korxonada ishchilarning harakatlarini tahlil qilish uchun maxsus sunʼiy intellekt kameralari oʻrnatildi, deya xabar beradi ixbt.com. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi tizim ishlab chiqarish liniyasidagi xodimlarning bo‘g‘inlari holatini aniq kuzatib boradi. U tananing haddan tashqari egilishi yoki noqulay holatning uzoq vaqt davomida saqlanib qolishi kabi potensial xavfli harakatlarni o‘z vaqtida aniqlash imkoniyatiga ega.

Ergonomik xavflarni kamaytirish usuli

Har bir operatsiya uchun maxsus «oltin sikl» belgilangan bo‘lib, u ish harakatlarining etalon ketma-ketligi va davomiyligini o‘z ichiga oladi. Sunʼiy intellekt xodimning amaldagi faoliyatini ana shu mezonlar bilan solishtiradi va tafovutlarni tezda qayd etadi.

Agar algoritm ergonomik xavfni aniqlasa, muhandislar va rahbariyat xodimga qo‘shimcha yo‘riqnoma berishi, vazifani qayta taqsimlashi yoki ish joyi konstruksiyasini o‘zgartirishi mumkin. Bu esa mehnat sharoitlarini sezilarli darajada yaxshilashga yordam beradi.

Iqtisodiy samara va xodimlar munosabati

Nissan kompaniyasining Shimoliy va Janubiy Amerikaning ishlab chiqarish bo‘yicha vitse-prezidenti Viktor Teylorning maʼlumotiga koʻra, texnologiya dastlab samaradorlikni oshirish vositasi sifatida baholangan. Biroq keyinchalik uning ergonomikani tahlil qilish imkoniyatlari ham to‘laqonli ishga solingan.

Teylorning taʼkidlashicha, ushbu texnologiya zavodga xodimlarning sog‘lig‘i va xavfsizligi bilan bog‘liq xarajatlarni qisqartirish evaziga qariyb 34 million dollar tejash imkonini berdi. Shunga qaramay, mazkur maʼlumotlar mustaqil auditdan o‘tmagan va faqat kompaniyaning o‘z ichki baholariga asoslangan.

Kelgusidagi rejalar

Kompaniya vakillari kameralar ish o‘rinlarini qisqartirish uchun mo‘ljallanmaganini qатʼiy taʼkidlamoqda. Dastlab xodimlarda yuzaga kelgan xavotirlar xavfsizlik qo‘mitalari ishga kirishib, texnologiyaning asl maqsadini tushuntirgandan so‘ng bosqichma-bosqich bartaraf etilgan.

Hozirda mazkur tizim faqat Kanton shahridagi zavodda ishlamoqda, bu yerda Nissan Altima sedani va Frontier pikapi ishlab chiqariladi. Korxona ushbu korxonadagi jarayonlarni to‘liq yakunlagach, texnologiyani Tennessi shtatidagi Smirna zavodi hamda boshqa agregat korxonalarida ham joriy etishni ko‘rib chiqmoqda.

NissanSunʼiy intellektAvtomobilsozlikIshlab chiqarishXavfsizlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Progress MS-35 kosmik yuk kemasi sinovdan oʻtkazildiProgress MS-35 kosmik yuk kemasi sinovdan oʻtkazildiBugun, 19:28Bumble tanishuv ilovasi ayollar birinchi yozish majburiyatidan voz kechdiBumble tanishuv ilovasi ayollar birinchi yozish majburiyatidan voz kechdiBugun, 18:58AQSh federal idorasida Shimoliy Koreya xodimi ishlagani maʼlum boʻldiAQSh federal idorasida Shimoliy Koreya xodimi ishlagani maʼlum boʻldiBugun, 18:55Google qidiruv tizimi bosh sahifasidan "Poisk" tugmasini olib tashlamoqdaGoogle qidiruv tizimi bosh sahifasidan "Poisk" tugmasini olib tashlamoqdaBugun, 18:51Spotify sunʼiy intellekt yaratgan artistlarni maxsus nishonlaydiSpotify sunʼiy intellekt yaratgan artistlarni maxsus nishonlaydiBugun, 18:26Sun'iy intellekt agentlari 4G va 5G tarmoqlarida 84 ta xavfli zaiflikni aniqladiSun'iy intellekt agentlari 4G va 5G tarmoqlarida 84 ta xavfli zaiflikni aniqladiBugun, 18:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi