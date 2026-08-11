Lyuis Holl Nyukasl qarshiligiga qaramay Manchester Yunaytedga oʻtmoqchi

·41·Sport
Lyuis Holl Nyukasl qarshiligiga qaramay Manchester Yunaytedga oʻtmoqchi
Qisqacha

Lyuis Holl Nyukasl Yunayted rahbariyatining qarshiligiga qaramay, yozgi transfer oynasida Manchester Yunaytedga o'tishga qat'iy bel bog'lagan. Manchester Yunayted bosh murabbiyi Maykl Kerrik uni shartnomasi kelasi yil yakunlanadigan Lyuk Shouning uzoq muddatli o'rinbosari sifatida ko'rmoqda.

Angliya premer-ligasining navbatdagi mavsumi oldidan transfer bozorida qizgʻin voqealar davom etmoqda. Nyukasl Yunayted himoyachisi Lyuis Holl oʻz faoliyatini Manchester Yunayted safida davom ettirish istagida qatʼiy turibdi va klubining qatʼiy pozitsiyasiga qaramay, yozgi transfer oynasida Old Traffordga koʻchib oʻtishga intilmoqda. The Sun nashri xabar qilishicha, 21 yoshli iqtidorli futbolchi mazkur oʻtish uning faoliyatidagi eng muhim qadam boʻlishiga ishonmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Manchester Yunayted bosh murabbiyi Maykl Kerrik kelasi mavsumda Chempionlar ligasiga qaytishni inobatga olib, tarkibni kuchaytirish harakatini boshlagan. Mutaxassis Lyuis Hollni shartnomasi kelasi yil yakuniga yetadigan Lyuk Shouning uzoq muddatli munosib oʻrinbosari sifatida koʻrmoqda. Garchi Shou oʻtgan mavsum Premer-liganing barcha 38 ta uchrashuvida maydonga tushib, ajoyib oʻyin koʻrsatgan boʻlsa-da, qizil iblislar kuchaytirilgan taqvim sharoitida uning yuklamasidan xavotirda.

Nyukasl Yunaytedning qatʼiy pozitsiyasi

Biroq Nyukasl rahbariyati Manchester Yunaytedning dastlabki taklifini qatʼiyan rad etdi va futbolchi hech qanday shartlarda sotilmasligini maʼlum qildi. Joriy yozgi transfer davrida Entoni Gordon, Sandro Tonali va Brunu Gimaraes kabi yetakchi futbolchilarini umumiy 244 million funt sterling evaziga sotib yuborgan qora-oqlar yana bir muhim oʻyinchini yoʻqotishni istamayapti. Klub va futbolchi oʻrtasidagi amaldagi shartnoma 2029-yilgacha moʻljallangan boʻlib, bu Nyukaslga muzokaralarda ustunlik bermoqda.

Shunga qaramay, klubdagi baʼzi yetakchi oʻyinchilar jamoaning kelajakdagi rivojlanish yoʻnalishidan jiddiy tashvishda ekani aytilmoqda. Oʻtgan mavsumni Premer-ligada bor-yoʻgʻi 12-oʻrinda yakunlagan va yevrokuboklardan chetda qolgan Nyukasl loyihasining kelajagi Lyuis Hollni ham oʻylantirib qoʻygan. Aynan shu omillar himoyachining Manchester Yunayted taklifiga ijobiy munosabat bildirishiga sabab boʻlmoqda.

Xalqaro maydondagi maqsadlar va norozilik

Transfer amalga oshishini istayotgan futbolchining shaxsiy noroziliklariga ham sabablar yetarli. Maʼlum boʻlishicha, Holl sobiq murabbiy Eddi Xouning oʻtgan mavsumdagi rotatsiya siyosatidan qattiq ranjigan. Futbolchi Angliya terma jamoasi bosh murabbiyi Tomas Tuxel oldida oʻzini koʻrsatish uchun yetarli imkoniyat berilmagani va aynan shu holat unga soʻnggi Jahon chempionatidan chetda qolishiga sabab boʻlganiga ishonsa-da, yangi chaqiruvlar uchun doimiy oʻyin amaliyotiga ega boʻlishni maqsad qilgan.

Hozircha Nyukasl futbolchini qoʻyib yuborish niyatida emas va uning terma jamoadagi muvaffaqiyatli qaytishi bozor qiymatini yanada oshirganini yaxshi tushunadi. Biroq futbolchining Old Traffordga oʻtish boʻyicha qatʼiy turib olgani yozgi transfer oynasining soʻnggi kunlarigacha vaziyat yanada keskinlashishidan darak bermoqda.

Manchester YunaytedNyukasl YunaytedLyuis HollAPL transferlarFutbol yangiliklari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Metallurg»da yangi bosh murabbiy — Mo‘minjonovning o‘rnini kim egalladi?«Metallurg»da yangi bosh murabbiy — Mo‘minjonovning o‘rnini kim egalladi?Bugun, 20:30Manchester Siti Rodri o‘rniga Aleksis Mak Allisterni ko‘rib chiqmoqdaManchester Siti Rodri o‘rniga Aleksis Mak Allisterni ko‘rib chiqmoqdaBugun, 19:54Islom Maxachev mashg‘ulot o‘tkazayotgan zal ortida qanday fojiali tarix yashiringan?Islom Maxachev mashg‘ulot o‘tkazayotgan zal ortida qanday fojiali tarix yashiringan?Bugun, 19:53Jon Barns Muhammad Salohning Trabzonsporga oʻtishini yuqori baholadiJon Barns Muhammad Salohning Trabzonsporga oʻtishini yuqori baholadiBugun, 18:38Arsenal Barselona himoyachisi Jyul Kundeni o'z safiga qo'shib olmoqchiArsenal Barselona himoyachisi Jyul Kundeni o'z safiga qo'shib olmoqchiBugun, 18:17Ben Uayt Arsenaldan ketishi kerakmi afsonaviy futbolchi maslahatiBen Uayt Arsenaldan ketishi kerakmi afsonaviy futbolchi maslahatiBugun, 17:36
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)