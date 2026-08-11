Lyuis Holl Nyukasl qarshiligiga qaramay Manchester Yunaytedga oʻtmoqchi
Lyuis Holl Nyukasl Yunayted rahbariyatining qarshiligiga qaramay, yozgi transfer oynasida Manchester Yunaytedga o'tishga qat'iy bel bog'lagan. Manchester Yunayted bosh murabbiyi Maykl Kerrik uni shartnomasi kelasi yil yakunlanadigan Lyuk Shouning uzoq muddatli o'rinbosari sifatida ko'rmoqda.
Angliya premer-ligasining navbatdagi mavsumi oldidan transfer bozorida qizgʻin voqealar davom etmoqda. Nyukasl Yunayted himoyachisi Lyuis Holl oʻz faoliyatini Manchester Yunayted safida davom ettirish istagida qatʼiy turibdi va klubining qatʼiy pozitsiyasiga qaramay, yozgi transfer oynasida Old Traffordga koʻchib oʻtishga intilmoqda. The Sun nashri xabar qilishicha, 21 yoshli iqtidorli futbolchi mazkur oʻtish uning faoliyatidagi eng muhim qadam boʻlishiga ishonmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Manchester Yunayted bosh murabbiyi Maykl Kerrik kelasi mavsumda Chempionlar ligasiga qaytishni inobatga olib, tarkibni kuchaytirish harakatini boshlagan. Mutaxassis Lyuis Hollni shartnomasi kelasi yil yakuniga yetadigan Lyuk Shouning uzoq muddatli munosib oʻrinbosari sifatida koʻrmoqda. Garchi Shou oʻtgan mavsum Premer-liganing barcha 38 ta uchrashuvida maydonga tushib, ajoyib oʻyin koʻrsatgan boʻlsa-da, qizil iblislar kuchaytirilgan taqvim sharoitida uning yuklamasidan xavotirda.
Nyukasl Yunaytedning qatʼiy pozitsiyasiBiroq Nyukasl rahbariyati Manchester Yunaytedning dastlabki taklifini qatʼiyan rad etdi va futbolchi hech qanday shartlarda sotilmasligini maʼlum qildi. Joriy yozgi transfer davrida Entoni Gordon, Sandro Tonali va Brunu Gimaraes kabi yetakchi futbolchilarini umumiy 244 million funt sterling evaziga sotib yuborgan qora-oqlar yana bir muhim oʻyinchini yoʻqotishni istamayapti. Klub va futbolchi oʻrtasidagi amaldagi shartnoma 2029-yilgacha moʻljallangan boʻlib, bu Nyukaslga muzokaralarda ustunlik bermoqda.
Shunga qaramay, klubdagi baʼzi yetakchi oʻyinchilar jamoaning kelajakdagi rivojlanish yoʻnalishidan jiddiy tashvishda ekani aytilmoqda. Oʻtgan mavsumni Premer-ligada bor-yoʻgʻi 12-oʻrinda yakunlagan va yevrokuboklardan chetda qolgan Nyukasl loyihasining kelajagi Lyuis Hollni ham oʻylantirib qoʻygan. Aynan shu omillar himoyachining Manchester Yunayted taklifiga ijobiy munosabat bildirishiga sabab boʻlmoqda.
Xalqaro maydondagi maqsadlar va norozilikTransfer amalga oshishini istayotgan futbolchining shaxsiy noroziliklariga ham sabablar yetarli. Maʼlum boʻlishicha, Holl sobiq murabbiy Eddi Xouning oʻtgan mavsumdagi rotatsiya siyosatidan qattiq ranjigan. Futbolchi Angliya terma jamoasi bosh murabbiyi Tomas Tuxel oldida oʻzini koʻrsatish uchun yetarli imkoniyat berilmagani va aynan shu holat unga soʻnggi Jahon chempionatidan chetda qolishiga sabab boʻlganiga ishonsa-da, yangi chaqiruvlar uchun doimiy oʻyin amaliyotiga ega boʻlishni maqsad qilgan.
Hozircha Nyukasl futbolchini qoʻyib yuborish niyatida emas va uning terma jamoadagi muvaffaqiyatli qaytishi bozor qiymatini yanada oshirganini yaxshi tushunadi. Biroq futbolchining Old Traffordga oʻtish boʻyicha qatʼiy turib olgani yozgi transfer oynasining soʻnggi kunlarigacha vaziyat yanada keskinlashishidan darak bermoqda.
…