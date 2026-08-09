Liverpul Monakoga qarshi oʻyinda ustun kelib turib magʻlub boʻldi
Liverpul Anfilddagi o'rtoqlik uchrashuvida dastlab 2:0 hisobida oldinga chiqib olganiga qaramay, Monakoga 2:3 hisobida mag'lub bo'ldi. Aleksandr Isak va Florian Virts mezbonlar safida gol urgan bo'lsa, Aleksandr Golovin, Mika Biret va Paris Brunner Monakoga g'alabani ta'minladi. Ikkinchi bo'limda Liverpul himoyasidagi tartibsizliklar jamoaning o'tgan mavsumdagi zaif jihatlari saqlanib qolganini ko'rsatdi.
Angliya Premer-ligasining yangi mavsumiga tayyorgarlik koʻrayotgan Liverpul oʻrtoqlik uchrashuvida Monako jamoasiga qarshi bahsda oʻz ustunligini boy berib qoʻydi. Anfiltdagi uchrashuvda mersisaydliklar dastlabki daqiqalardayoq ikki gol farqi bilan oldinga chiqib olganiga qaramay, yakunda 2:3 hisobida magʻlubiyatga uchradi. BBC Sport xabar berishicha, bu natija jamoa bosh murabbiyi Andoni Iraolani xavotirga solmoqda, chunki oʻtgan mavsumdagi himoyadagi zaif jihatlar hali ham oʻz taʼsirini koʻrsatmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuvning ilk daqiqalarida mezbonlar juda faol harakat qilib, muxlislarni chiroyli hujumlar bilan xursand qilishdi. Maydon markazidagi tezkor kombinatsiyalardan soʻng, Aleksandr Isak 16-daqiqadayoq hisobni ochdi. Koʻp oʻtmay, jarima maydonchasidagi tartibsizlikdan unumli foydalangan Florian Virts jamoasining ikkinchi golini kiritdi va ustunlikni mustahkamladi. Yangi futbolchilarning harakatlari murabbiylar shtabida ijobiy taassurot qoldirdi.
Himoyadagi muammolar yana bosh koʻtardiBiroq jamoaning hujumdagi muvaffaqiyati himoyadagi eski xatolar soyasida qolib ketdi. Birinchi boʻlim oxirlariga kelib, Virgil van Dijk oʻz jarima maydonchasida qoidani buzdi va hakam Monako foydasiga penalti belgiladi. Aleksandr Golovin ushbu imkoniyatdan unumli foydalanib, hisobni qisqartirdi. Ikkinchi boʻlimda esa tashabbus toʻlaligicha mehmonlar tomoniga oʻtdi.
Tanaffusdan keyin amalga oshirilgan koʻplab oʻzgarishlardan soʻng Liverpul himoyasi tartibsiz koʻrinish oldi. Mika Biret va Paris Brunner ikkinchi boʻlimdagi imkoniyatlarni golga aylantirib, Monakoga ishonchli gʻalabani olib kelishdi. Yakuniy hushtak chalilganda tablo 2:3 hisobini koʻrsatib turgandi va bu natija jamoa muxlislarini xavotirga soldi.
Hujumdagi uygʻunlik va ijobiy jihatlarMagʻlubiyatga qaram باوجود, oʻtgan yozda umumiy 225 million funt sterling evaziga jamoaga kelib qoʻshilgan yangi hujumkor tandemning oʻyini murabbiy va muxlislar uchun yupanch boʻldi. Florian Virts markaziy ijodiy pozitsiyada juda yaxshi harakat qilib, shved hujumchisi Isakni qulay paslar bilan taʼminladi va raqib darvozaboni Lukas Hradeckyni bir necha bor jiddiy sinovdan oʻtkazdi.
Uchrashuvdan soʻng LFC TV kanaliga bergan intervyusida Aleksandr Isak jamoadagi muhit yaxshi ekanini va barchaning kayfiyati koʻtarinki ekanini taʼkidladi. U jamoa mavsum boshiga qadar barcha xatolarni toʻgʻrilab, tayyor boʻlishiga ishontirdi. Andoni Iraola ham muxlislarga oʻzlari faxrlanadigan va oʻxshash boʻlgan jamoani taqdim etish yoʻlidagi muhim qadam tashlanganini qayd etdi.
…