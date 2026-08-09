Liverpul Monakoga qarshi oʻyinda ustun kelib turib magʻlub boʻldi

·52·Sport
Liverpul Monakoga qarshi oʻyinda ustun kelib turib magʻlub boʻldi
Qisqacha

Liverpul Anfilddagi o'rtoqlik uchrashuvida dastlab 2:0 hisobida oldinga chiqib olganiga qaramay, Monakoga 2:3 hisobida mag'lub bo'ldi. Aleksandr Isak va Florian Virts mezbonlar safida gol urgan bo'lsa, Aleksandr Golovin, Mika Biret va Paris Brunner Monakoga g'alabani ta'minladi. Ikkinchi bo'limda Liverpul himoyasidagi tartibsizliklar jamoaning o'tgan mavsumdagi zaif jihatlari saqlanib qolganini ko'rsatdi.

Angliya Premer-ligasining yangi mavsumiga tayyorgarlik koʻrayotgan Liverpul oʻrtoqlik uchrashuvida Monako jamoasiga qarshi bahsda oʻz ustunligini boy berib qoʻydi. Anfiltdagi uchrashuvda mersisaydliklar dastlabki daqiqalardayoq ikki gol farqi bilan oldinga chiqib olganiga qaramay, yakunda 2:3 hisobida magʻlubiyatga uchradi. BBC Sport xabar berishicha, bu natija jamoa bosh murabbiyi Andoni Iraolani xavotirga solmoqda, chunki oʻtgan mavsumdagi himoyadagi zaif jihatlar hali ham oʻz taʼsirini koʻrsatmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuvning ilk daqiqalarida mezbonlar juda faol harakat qilib, muxlislarni chiroyli hujumlar bilan xursand qilishdi. Maydon markazidagi tezkor kombinatsiyalardan soʻng, Aleksandr Isak 16-daqiqadayoq hisobni ochdi. Koʻp oʻtmay, jarima maydonchasidagi tartibsizlikdan unumli foydalangan Florian Virts jamoasining ikkinchi golini kiritdi va ustunlikni mustahkamladi. Yangi futbolchilarning harakatlari murabbiylar shtabida ijobiy taassurot qoldirdi.

Himoyadagi muammolar yana bosh koʻtardi

Biroq jamoaning hujumdagi muvaffaqiyati himoyadagi eski xatolar soyasida qolib ketdi. Birinchi boʻlim oxirlariga kelib, Virgil van Dijk oʻz jarima maydonchasida qoidani buzdi va hakam Monako foydasiga penalti belgiladi. Aleksandr Golovin ushbu imkoniyatdan unumli foydalanib, hisobni qisqartirdi. Ikkinchi boʻlimda esa tashabbus toʻlaligicha mehmonlar tomoniga oʻtdi.

Tanaffusdan keyin amalga oshirilgan koʻplab oʻzgarishlardan soʻng Liverpul himoyasi tartibsiz koʻrinish oldi. Mika Biret va Paris Brunner ikkinchi boʻlimdagi imkoniyatlarni golga aylantirib, Monakoga ishonchli gʻalabani olib kelishdi. Yakuniy hushtak chalilganda tablo 2:3 hisobini koʻrsatib turgandi va bu natija jamoa muxlislarini xavotirga soldi.

Hujumdagi uygʻunlik va ijobiy jihatlar

Magʻlubiyatga qaram باوجود, oʻtgan yozda umumiy 225 million funt sterling evaziga jamoaga kelib qoʻshilgan yangi hujumkor tandemning oʻyini murabbiy va muxlislar uchun yupanch boʻldi. Florian Virts markaziy ijodiy pozitsiyada juda yaxshi harakat qilib, shved hujumchisi Isakni qulay paslar bilan taʼminladi va raqib darvozaboni Lukas Hradeckyni bir necha bor jiddiy sinovdan oʻtkazdi.

Uchrashuvdan soʻng LFC TV kanaliga bergan intervyusida Aleksandr Isak jamoadagi muhit yaxshi ekanini va barchaning kayfiyati koʻtarinki ekanini taʼkidladi. U jamoa mavsum boshiga qadar barcha xatolarni toʻgʻrilab, tayyor boʻlishiga ishontirdi. Andoni Iraola ham muxlislarga oʻzlari faxrlanadigan va oʻxshash boʻlgan jamoani taqdim etish yoʻlidagi muhim qadam tashlanganini qayd etdi.

LiverpulAndoni IraolaAleksandr IsakMonakoPremer-liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Girona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiGirona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiBugun, 02:52Julian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiJulian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiBugun, 02:35Darvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiDarvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiBugun, 02:16Monako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiMonako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiBugun, 01:34Yuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaYuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaBugun, 00:55Florian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunFlorian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunBugun, 00:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)