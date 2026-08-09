Rodri transferi Barselona tarkibida keskin oʻzgarishlarga sabab boʻladi
Rodrining Barselonaga ehtimoliy transferi klubning transfer siyosati va asosiy tarkibiga katta o'zgarishlar kiritishi mumkin. Manchester Siti yarimhimoyachisi bilan muzokaralar olib borilmoqda va uning kelishi jamoaning raqobatbardoshligi hamda maydondagi yetakchiligini oshirishi kutilmoqda. Bu holatda jarohatdan tiklanayotgan Frenkie de Jong asosiy tarkibdagi o'rnini yo'qotish xavfiga duch keladi, Marc Casadoning vaziyati esa yanada murakkablashadi.
Sport nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Ispaniya terma jamoasi yetakchisi Rodri shartnoma imzolasa, Kataloniya klubining transfer siyosati va maydondagi asosiy tarkib koʻrinishi butunlay oʻzgarib ketishi mumkin. Ushbu ehtimoliy xarid Hansi Flik jamoasining raqobatbardoshligini keskin oshirsa-da, baʼzi futbolchilarning kelajagini xavf ostiga qoʻyadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirgi vaqtda Barselona rahbariyati Manchester Siti yarimhimoyachisi Rodrini oʻz safiga qoʻshib olish boʻyicha muzokaralar olib bormoqda. Mutaxassislarning fikricha, oʻz pozitsiyasida dunyoning eng yaxshilaridan biri boʻlgan bu futbolchining kelishi jamoaga nafaqat yuqori sifat, balki maydonda yetakchilik xususiyatini ham olib keladi.
Tarkibdagi oʻzgarishlar va jabrlanuvchilarBiroq, bu darajadagi yulduzning transferi muqarrar ravishda tarkibdagi rotatsiyaga taʼsir qiladi. Rodrining mavqei va taʼsiri juda katta boʻlgani bois, ayrim futbolchilar asosiy tarkibdagi oʻrnini yoʻqotish xavfi bilan yuzma-yuz kelmoqda.
Sport xabariga koʻra, bu oʻzgarishlardan birinchi boʻlib Frenkie de Jong jabr koʻradi. Niderlandiyalik yarimhimoyachi terma jamoasi safida jahon chempionatiga chiqish uchun bor kuchini berdi va ogʻir tizzasiz jarohatidan keyin endigina tiklanish jarayonini boshlamoqda. U toʻliq sogʻayib safga qaytgach, avvallari kafolatlangan koʻringan asosiy tarkibdagi oʻrnini qaytarib olish ancha qiyin kechadi.
Mark Kasado uchun sinovli davrRodrining kelishi Marc Casado uchun ham vaziyatni keskin murakkablashtiradi. Bosh murabbiy Hansi Flik oʻtgan mavsum oxirida uning kelajagiga aniqlik kiritib, futbolchiga boshqa klub topish eng yaxshi qaror boʻlishini maʼlum qilgandi.
Shu bilan birga, klub rahbariyati Gavi va Pedri kabi yosh va istiqbolli futbolchilarga tegmaslikni rejalashtirmoqda. Ular jamoaning kelajagi sifatida koʻriladi, biroq qolgan futbolchilar uchun raqobat yanada shafqatsiz tus olishi aniq.
…