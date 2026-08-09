Rodri transferi Barselona tarkibida keskin oʻzgarishlarga sabab boʻladi

·61·Sport
Rodri transferi Barselona tarkibida keskin oʻzgarishlarga sabab boʻladi
Qisqacha

Rodrining Barselonaga ehtimoliy transferi klubning transfer siyosati va asosiy tarkibiga katta o'zgarishlar kiritishi mumkin. Manchester Siti yarimhimoyachisi bilan muzokaralar olib borilmoqda va uning kelishi jamoaning raqobatbardoshligi hamda maydondagi yetakchiligini oshirishi kutilmoqda. Bu holatda jarohatdan tiklanayotgan Frenkie de Jong asosiy tarkibdagi o'rnini yo'qotish xavfiga duch keladi, Marc Casadoning vaziyati esa yanada murakkablashadi.

Sport nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Ispaniya terma jamoasi yetakchisi Rodri shartnoma imzolasa, Kataloniya klubining transfer siyosati va maydondagi asosiy tarkib koʻrinishi butunlay oʻzgarib ketishi mumkin. Ushbu ehtimoliy xarid Hansi Flik jamoasining raqobatbardoshligini keskin oshirsa-da, baʼzi futbolchilarning kelajagini xavf ostiga qoʻyadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda Barselona rahbariyati Manchester Siti yarimhimoyachisi Rodrini oʻz safiga qoʻshib olish boʻyicha muzokaralar olib bormoqda. Mutaxassislarning fikricha, oʻz pozitsiyasida dunyoning eng yaxshilaridan biri boʻlgan bu futbolchining kelishi jamoaga nafaqat yuqori sifat, balki maydonda yetakchilik xususiyatini ham olib keladi.

Tarkibdagi oʻzgarishlar va jabrlanuvchilar

Biroq, bu darajadagi yulduzning transferi muqarrar ravishda tarkibdagi rotatsiyaga taʼsir qiladi. Rodrining mavqei va taʼsiri juda katta boʻlgani bois, ayrim futbolchilar asosiy tarkibdagi oʻrnini yoʻqotish xavfi bilan yuzma-yuz kelmoqda.

Sport xabariga koʻra, bu oʻzgarishlardan birinchi boʻlib Frenkie de Jong jabr koʻradi. Niderlandiyalik yarimhimoyachi terma jamoasi safida jahon chempionatiga chiqish uchun bor kuchini berdi va ogʻir tizzasiz jarohatidan keyin endigina tiklanish jarayonini boshlamoqda. U toʻliq sogʻayib safga qaytgach, avvallari kafolatlangan koʻringan asosiy tarkibdagi oʻrnini qaytarib olish ancha qiyin kechadi.

Mark Kasado uchun sinovli davr

Rodrining kelishi Marc Casado uchun ham vaziyatni keskin murakkablashtiradi. Bosh murabbiy Hansi Flik oʻtgan mavsum oxirida uning kelajagiga aniqlik kiritib, futbolchiga boshqa klub topish eng yaxshi qaror boʻlishini maʼlum qilgandi.

Shu bilan birga, klub rahbariyati Gavi va Pedri kabi yosh va istiqbolli futbolchilarga tegmaslikni rejalashtirmoqda. Ular jamoaning kelajagi sifatida koʻriladi, biroq qolgan futbolchilar uchun raqobat yanada shafqatsiz tus olishi aniq.

BarselonaRodriFrenkie de JongMarc CasadoHansi Flick
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Girona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiGirona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiBugun, 02:52Julian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiJulian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiBugun, 02:35Darvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiDarvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiBugun, 02:16Monako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiMonako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiBugun, 01:34Yuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaYuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaBugun, 00:55Florian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunFlorian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunBugun, 00:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)