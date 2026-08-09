Trevox Chaloba Chelsini tark etib Komo jamoasiga oʻtdi
Trevox Chaloba Chelsidagi yigirma yillik faoliyatini yakunlab, Italiyaning Komo jamoasiga o'tdi. Transfer summasi 30 million yevroni tashkil etib, kelishuvda yana 6 million yevro bonuslar hamda kelgusidagi sotuvdan foizlar ko'zda tutilgan. 9 yoshida Chelsi akademiyasiga qo'shilgan Chaloba asosiy tarkibda o'tgan mavsum barcha musobaqalarda 47 ta uchrashuv o'tkazib, 3 ta gol urgan. Himoyachi Komoda jamoani boshqarayotgan Sesk Fabregas loyihasiga qo'shildi.
Angliyaning Chelsi klubi tarbiyalanuvchisi Trevox Chaloba oʻzining yigirma yillik Londondagi faoliyatiga yakun yasab, Italiyaning Komo jamoasiga koʻchib oʻtdi. Himoyachi faoliyatini A Seriyada davom ettiradigan boʻldi va u yerda jamoani boshqarayotgan sobiq afsonaviy futbolchi Sesk Fabregas loyihasiga qoʻshildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com va boshqa sport nashrlari xabar berishicha, klublar oʻrtasidagi transfer summasi 30 million yevroni tashkil etib, yana 6 million yevro bonuslar hamda kelgusidagi sotuvdan foizlar koʻzda tutilgan. Ingliz markaziy himoyachisi bundan bir necha hafta oldinroq Italiya klubi bilan shaxsiy shartnoma shartlarida kelishib olgan edi.
Chelsi akademiyasidan A Seriyagacha boʻlgan yoʻlTrevox Chaloba Chelsi safiga 9 yoshgacha boʻlgan guruhda kelib qoʻshilgan edi. U klub akademiyasidan muvaffaqiyatli oʻtib, 2016-yilda UEFA Yoshlar ligasida gʻolib chiqqan tarkibning muhim qismiga aylandi. Shuningdek, u ketma-ket ikki bor Angliya yoshlar kubogini qoʻlga kiritib, 2017-yilgi hal qiluvchi oʻyinlarda ham oʻz ҳissasini qoʻshgan.
Asosiy jamoaga qoʻshilishdan oldin Chaloba Ipsvich Taun, Xaddersfild Taun va Loryan klublarida ijara asosida toʻp surib, qimmatli tajriba toʻpladi. U 22 yoshga toʻlganidan soʻng Chelsi asosiy tarkibining doimiy futbolchisiga aylandi va oʻtgan mavsumda barcha musobaqalarda 47 ta uchrashuv oʻtkazib, 3 ta gol urishga muvaffaq boʻldi.
Komo uchun muhim qadamKomo jamoasi bosh murabbiyi Sesk Fabregas himoyachini oʻz safiga qoʻshib olish uchun faollik koʻrsatgani bu transferning ahamiyatini yanada oshiradi. London klubida Maksens Lakrua transfer qilingach, Chalobaning jamoadagi oʻrni qisqargandi.
Yangi jamoaga oʻtishi haqida gapirar ekan, futbolchi oʻz taassurotlari bilan oʻrtoqlashdi: "Men oʻz tajribamni jamoaga olib kelishni, stadiondagi ajoyib muhitni his qilishni va muxlislar bilan bogʻlanishni sabrsizlik bilan kutyapman. Birgalikda tarix yaratish uchun har kuni bor kuchimni beraman", dedi u.
…