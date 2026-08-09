Trevox Chaloba Chelsini tark etib Komo jamoasiga oʻtdi

·55·Sport
Trevox Chaloba Chelsini tark etib Komo jamoasiga oʻtdi
Qisqacha

Trevox Chaloba Chelsidagi yigirma yillik faoliyatini yakunlab, Italiyaning Komo jamoasiga o'tdi. Transfer summasi 30 million yevroni tashkil etib, kelishuvda yana 6 million yevro bonuslar hamda kelgusidagi sotuvdan foizlar ko'zda tutilgan. 9 yoshida Chelsi akademiyasiga qo'shilgan Chaloba asosiy tarkibda o'tgan mavsum barcha musobaqalarda 47 ta uchrashuv o'tkazib, 3 ta gol urgan. Himoyachi Komoda jamoani boshqarayotgan Sesk Fabregas loyihasiga qo'shildi.

Angliyaning Chelsi klubi tarbiyalanuvchisi Trevox Chaloba oʻzining yigirma yillik Londondagi faoliyatiga yakun yasab, Italiyaning Komo jamoasiga koʻchib oʻtdi. Himoyachi faoliyatini A Seriyada davom ettiradigan boʻldi va u yerda jamoani boshqarayotgan sobiq afsonaviy futbolchi Sesk Fabregas loyihasiga qoʻshildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com va boshqa sport nashrlari xabar berishicha, klublar oʻrtasidagi transfer summasi 30 million yevroni tashkil etib, yana 6 million yevro bonuslar hamda kelgusidagi sotuvdan foizlar koʻzda tutilgan. Ingliz markaziy himoyachisi bundan bir necha hafta oldinroq Italiya klubi bilan shaxsiy shartnoma shartlarida kelishib olgan edi.

Chelsi akademiyasidan A Seriyagacha boʻlgan yoʻl

Trevox Chaloba Chelsi safiga 9 yoshgacha boʻlgan guruhda kelib qoʻshilgan edi. U klub akademiyasidan muvaffaqiyatli oʻtib, 2016-yilda UEFA Yoshlar ligasida gʻolib chiqqan tarkibning muhim qismiga aylandi. Shuningdek, u ketma-ket ikki bor Angliya yoshlar kubogini qoʻlga kiritib, 2017-yilgi hal qiluvchi oʻyinlarda ham oʻz ҳissasini qoʻshgan.

Asosiy jamoaga qoʻshilishdan oldin Chaloba Ipsvich Taun, Xaddersfild Taun va Loryan klublarida ijara asosida toʻp surib, qimmatli tajriba toʻpladi. U 22 yoshga toʻlganidan soʻng Chelsi asosiy tarkibining doimiy futbolchisiga aylandi va oʻtgan mavsumda barcha musobaqalarda 47 ta uchrashuv oʻtkazib, 3 ta gol urishga muvaffaq boʻldi.

Komo uchun muhim qadam

Komo jamoasi bosh murabbiyi Sesk Fabregas himoyachini oʻz safiga qoʻshib olish uchun faollik koʻrsatgani bu transferning ahamiyatini yanada oshiradi. London klubida Maksens Lakrua transfer qilingach, Chalobaning jamoadagi oʻrni qisqargandi.

Yangi jamoaga oʻtishi haqida gapirar ekan, futbolchi oʻz taassurotlari bilan oʻrtoqlashdi: "Men oʻz tajribamni jamoaga olib kelishni, stadiondagi ajoyib muhitni his qilishni va muxlislar bilan bogʻlanishni sabrsizlik bilan kutyapman. Birgalikda tarix yaratish uchun har kuni bor kuchimni beraman", dedi u.

Trevox ChalobaKomoChelsiSesk FabregasA Seriya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Girona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiGirona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiBugun, 02:52Julian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiJulian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiBugun, 02:35Darvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiDarvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiBugun, 02:16Monako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiMonako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiBugun, 01:34Yuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaYuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaBugun, 00:55Florian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunFlorian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunBugun, 00:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)