Minimal Phone 2 taqdim etildi: OLED ekran va QWERTY klaviatura

·52·Texno
Minimal Phone 2 taqdim etildi: OLED ekran va QWERTY klaviatura
Qisqacha

Minimal Company Android-smartfonining ikkinchi avlodi — Minimal Phone 2 qurilmasini rasman e'lon qildi, unda E Ink ekrani o'rniga OLED displey va 5G qo'llab-quvvatlashi joriy etildi. Qurilmaning fizik QWERTY-klaviaturasi saqlanib, konstruksiyasi qayta ishlab chiqildi, korpusi esa ixchamroq va alyuminiydan tayyorlandi.

Minimal Company kompaniyasi oʻzining oʻziga xos dizaynga ega boʻlgan Android-smartfonining ikkinchi avlodi — Minimal Phone 2 qurilmasini rasman eʼlon qildi. Ushbu yangi gadjet oʻzidan oldingi avlod modelining asosiy xususiyatlarini saqlab qolgan holda, bir qator muhim texnik oʻzgarishlar va zamonaviy yaxshilanishlarga ega boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi qurilmaning eng asosiy va diqqatga sazovor yangiliklaridan biri bu E Ink elektron qogʻoz ekranidan voz kechilganidir. Birinchi avlod smartfonida qoʻllanilgan bunday displeylar tejamkor boʻlishiga qaramay, past tezlikka ega edi. Endilikda Minimal Phone 2 zamonaviy va yorqin OLED displey hamda 5G tarmoqlarini qoʻllab-quvvatlash imkoniyati bilan jihozlandi.

Qulaylik va dizayn borasidagi oʻzgarishlar

Smartfonning oʻziga xos belgisi boʻlgan fizik QWERTY-klaviatura yangi modelda ham oʻz oʻrnida qoldi. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, klaviatura konstruksiyasi qayta ishlab chiqilib, foydalanish uchun yanada qulaylashtirilgan. Shuningdek, qurilmaning korpusi ham oʻzgarib, yanada ixchamlashdi va mustahkam alyuminiy materialidan tayyorlandi.

Tashqi koʻrinishdagi oʻzgarishlar orasida frontal kameraning joylashuvi ham bor. Birinchi avlodda u ekranning pastki qismida, klaviatura yonida joylashgan boʻlsa, yangi modelda u displey ustidagi odatiy va qulayroq joyga koʻchirildi. Orqa panelda esa avvalgidek bitta asosiy kamera saqlanib qolgan.

Yangi imkoniyatlar va interfeys

5G tarmoqlarini qoʻllab-quvvatlash zarurati tufayli smartfon yangi apparat platformasini oldi, biroq kompaniya uning aniq nomini hozircha sir saqlamoqda. Shuningdek, ishlab chiqaruvchilar foydalanuvchilarga yanada tez ishlaydigan va optimallashtirilgan interfeys taqdim etilishini vaʼda qilishmoqda.

Qurilmaning konstruksiyasida ham ayrim oʻzgarishlar roʻy berdi: anʼanaviy 3,5 millimetrli quloqchin uchun teshik olib tashlandi. SIM-karta uchun lotok oʻng qirraga koʻchirilgan boʻlsa, ovoz balandligini boshqarish tugmalari chap tomonda joylashdi. Bundan tashqari, yuqori qirrada sirli alohida fizik tugma paydo boʻldi, uning vazifasi hozircha oshkor etilmagan, biroq mutaxassislar uni konsentratsiya rejimlari yoki boshqa maxsus funksiyalar bilan bogʻlashmoqda.

Hozirgi vaqtda Minimal Phone 2 gadjetining ekran parametrlari, protsessori, akkumulyator sigʻimi, kamera xususiyatlari, shuningdek, uning narxi va sotuvga chiqish sanasi nomaʼlumligicha qolmoqda. Ishlab chiqaruvchi barcha batafsil maʼlumotlarni keyinroq eʼlon qilishini maʼlum qildi.

Minimal Phone 2AndroidOLED5GSmartfon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kreios Space Yer atmosferasida ishlaydigan kosmik dvigatelni sinovdan oʻtkazadiKreios Space Yer atmosferasida ishlaydigan kosmik dvigatelni sinovdan oʻtkazadiBugun, 04:28Xitoy Oy stansiyasiga robot-itlarni yuborishni rejalashtirmoqdaXitoy Oy stansiyasiga robot-itlarni yuborishni rejalashtirmoqdaBugun, 01:53Sunʼiy intellekt fondi chip ishlab chiqaruvchi startapga 400 million dollar tikdiSunʼiy intellekt fondi chip ishlab chiqaruvchi startapga 400 million dollar tikdiBugun, 01:53AQShda yangi turbinaviy vodorod dvigateli sinovdan oʻtkazildiAQShda yangi turbinaviy vodorod dvigateli sinovdan oʻtkazildiBugun, 01:27Anthropic Claude Code dasturlash vositasida avtorejimni yoqadiAnthropic Claude Code dasturlash vositasida avtorejimni yoqadiBugun, 00:26Subaru elektromobillari kompaniyaga qanchaga tushmoqdaSubaru elektromobillari kompaniyaga qanchaga tushmoqdaBugun, 00:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi