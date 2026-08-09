Minimal Phone 2 taqdim etildi: OLED ekran va QWERTY klaviatura
Minimal Company Android-smartfonining ikkinchi avlodi — Minimal Phone 2 qurilmasini rasman e'lon qildi, unda E Ink ekrani o'rniga OLED displey va 5G qo'llab-quvvatlashi joriy etildi. Qurilmaning fizik QWERTY-klaviaturasi saqlanib, konstruksiyasi qayta ishlab chiqildi, korpusi esa ixchamroq va alyuminiydan tayyorlandi.
Minimal Company kompaniyasi oʻzining oʻziga xos dizaynga ega boʻlgan Android-smartfonining ikkinchi avlodi — Minimal Phone 2 qurilmasini rasman eʼlon qildi. Ushbu yangi gadjet oʻzidan oldingi avlod modelining asosiy xususiyatlarini saqlab qolgan holda, bir qator muhim texnik oʻzgarishlar va zamonaviy yaxshilanishlarga ega boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi qurilmaning eng asosiy va diqqatga sazovor yangiliklaridan biri bu E Ink elektron qogʻoz ekranidan voz kechilganidir. Birinchi avlod smartfonida qoʻllanilgan bunday displeylar tejamkor boʻlishiga qaramay, past tezlikka ega edi. Endilikda Minimal Phone 2 zamonaviy va yorqin OLED displey hamda 5G tarmoqlarini qoʻllab-quvvatlash imkoniyati bilan jihozlandi.
Qulaylik va dizayn borasidagi oʻzgarishlarSmartfonning oʻziga xos belgisi boʻlgan fizik QWERTY-klaviatura yangi modelda ham oʻz oʻrnida qoldi. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, klaviatura konstruksiyasi qayta ishlab chiqilib, foydalanish uchun yanada qulaylashtirilgan. Shuningdek, qurilmaning korpusi ham oʻzgarib, yanada ixchamlashdi va mustahkam alyuminiy materialidan tayyorlandi.
Tashqi koʻrinishdagi oʻzgarishlar orasida frontal kameraning joylashuvi ham bor. Birinchi avlodda u ekranning pastki qismida, klaviatura yonida joylashgan boʻlsa, yangi modelda u displey ustidagi odatiy va qulayroq joyga koʻchirildi. Orqa panelda esa avvalgidek bitta asosiy kamera saqlanib qolgan.
Yangi imkoniyatlar va interfeys5G tarmoqlarini qoʻllab-quvvatlash zarurati tufayli smartfon yangi apparat platformasini oldi, biroq kompaniya uning aniq nomini hozircha sir saqlamoqda. Shuningdek, ishlab chiqaruvchilar foydalanuvchilarga yanada tez ishlaydigan va optimallashtirilgan interfeys taqdim etilishini vaʼda qilishmoqda.
Qurilmaning konstruksiyasida ham ayrim oʻzgarishlar roʻy berdi: anʼanaviy 3,5 millimetrli quloqchin uchun teshik olib tashlandi. SIM-karta uchun lotok oʻng qirraga koʻchirilgan boʻlsa, ovoz balandligini boshqarish tugmalari chap tomonda joylashdi. Bundan tashqari, yuqori qirrada sirli alohida fizik tugma paydo boʻldi, uning vazifasi hozircha oshkor etilmagan, biroq mutaxassislar uni konsentratsiya rejimlari yoki boshqa maxsus funksiyalar bilan bogʻlashmoqda.
Hozirgi vaqtda Minimal Phone 2 gadjetining ekran parametrlari, protsessori, akkumulyator sigʻimi, kamera xususiyatlari, shuningdek, uning narxi va sotuvga chiqish sanasi nomaʼlumligicha qolmoqda. Ishlab chiqaruvchi barcha batafsil maʼlumotlarni keyinroq eʼlon qilishini maʼlum qildi.
…