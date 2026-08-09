Barselona Rodri transferi uchun tarkibni oʻzgartirmoqda

·90·Sport
Barselona Rodri transferi uchun tarkibni oʻzgartirmoqda
Qisqacha

Barselona Manchester Siti yarimhimoyachisi Rodrini transfer qilishga yaqinlashdi va bitimning moliyaviy tafsilotlarini hal qilmoqda. Klub ushbu transferni moliyalashtirish uchun yosh yarimhimoyachi Mark Kasadoni sotishni rejalashtirgan. Al-Ahli va Al-Hilal Mark Kasadoga da'vogarlik qilmoqda, Barselona esa futbolchi uchun kamida 40 million yevro talab qilmoqda.

Yevropa futbolida transfer oynasining qizgʻin palla kirib kelishi bilan Kataloniyaning Barselona klubi atrofidagi muhit yanada faollashdi. Yakshanba oqshomida tarqalgan xabarlarga koʻra, "koʻk-anorranglilar" bir vaqtning oʻzida ham tarkibni optimallashtirish, ham yirik transferlarni amalga oshirish ustida ish olib bormoqda. Xususan, jamoa bosh murabbiyi va rahbariyati Manchester Siti yarimhimoyachisi Rodrini oʻz safiga qoʻshib olishga juda yaqin kelgani xabar qilinmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ekrem Konur kabi nufuzli sport jurnalistlarining maʼlumot berishicha, Ispaniya grandi ushbu yirik bitimni yakunlash uchun moliyaviy detallarni hal qilmoqda. Biroq tajribali tayanch yarimhimoyachisining Kataloniyaga koʻchib oʻtishi klubdan ham jismoniy, ham moliyaviy resurslarni talab qiladi. Shu boisdan Barselona rahbariyati baʼzi futbolchilarni sotib yuborish evaziga transfer byudjetini boyitishni rejalashtirgan.

Saudiya Arabistoni klublarining qiziqishi

Kataloniya klubining transfer rejalarida yosh yarimhimoyachi Mark Kasado muhim oʻrin tutadi. Unga Saudiya Arabistonining Roshn Saudi Pro-ligasi vakillari jiddiy daʼvogarlik qilmoqda. Xususan, mamlakatning grand jamoalari sanalgan Al-Ahli va Al-Hilal klublari ispaniyalik futbolchini oʻz safiga qoʻshib olish uchun oʻzaro raqobatga kirishgan.

Maʼlum boʻlishicha, Barselona Mark Kasadoni qoʻyib yuborishga tayyor, biroq buning uchun aniq moliyaviy talab qoʻyilgan. Klub rahbariyati futbolchi transferidan kamida 40 million yevro ishlab olishni maqsad qilgan. Saudiya klublarining moliyaviy imkoniyatlari bu talabni bajarishga yetarli ekani muzokaralarni tezlashtirishi mumkin.

Katta kelishuv sharti

Manbalarning taʼkidlashicha, Mark Kasadoning transferi va Rodrining kelishi bir-biri bilan chambarchas bogʻliq. Agar Saudiya Arabistonidan tushadigan taklif qanoatlantirilsa va Kasado 40 million yevro evaziga sotilsa, bu Barselona kassasiga katta daromad olib keladi.

Aynan shu moliyaviy kirim Manchester Siti yetakchisi Rodrining transferini toʻliq yopish uchun asosiy omil boʻladi. Yakuniy bosqichga kirib borayotgan muzokaralar tez orada oʻz yechimini topishi va yozgi transfer oynasining eng shov-shuvli bitimlaridan biri amalga oshishi kutilmoqda.

BarselonaRodriMark KasadoTransferSaudiya Arabistoni
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Girona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiGirona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiBugun, 02:52Julian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiJulian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiBugun, 02:35Darvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiDarvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiBugun, 02:16Monako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiMonako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiBugun, 01:34Yuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaYuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaBugun, 00:55Florian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunFlorian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunBugun, 00:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)