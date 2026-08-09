Barselona Rodri transferi uchun tarkibni oʻzgartirmoqda
Barselona Manchester Siti yarimhimoyachisi Rodrini transfer qilishga yaqinlashdi va bitimning moliyaviy tafsilotlarini hal qilmoqda. Klub ushbu transferni moliyalashtirish uchun yosh yarimhimoyachi Mark Kasadoni sotishni rejalashtirgan. Al-Ahli va Al-Hilal Mark Kasadoga da'vogarlik qilmoqda, Barselona esa futbolchi uchun kamida 40 million yevro talab qilmoqda.
Yevropa futbolida transfer oynasining qizgʻin palla kirib kelishi bilan Kataloniyaning Barselona klubi atrofidagi muhit yanada faollashdi. Yakshanba oqshomida tarqalgan xabarlarga koʻra, "koʻk-anorranglilar" bir vaqtning oʻzida ham tarkibni optimallashtirish, ham yirik transferlarni amalga oshirish ustida ish olib bormoqda. Xususan, jamoa bosh murabbiyi va rahbariyati Manchester Siti yarimhimoyachisi Rodrini oʻz safiga qoʻshib olishga juda yaqin kelgani xabar qilinmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ekrem Konur kabi nufuzli sport jurnalistlarining maʼlumot berishicha, Ispaniya grandi ushbu yirik bitimni yakunlash uchun moliyaviy detallarni hal qilmoqda. Biroq tajribali tayanch yarimhimoyachisining Kataloniyaga koʻchib oʻtishi klubdan ham jismoniy, ham moliyaviy resurslarni talab qiladi. Shu boisdan Barselona rahbariyati baʼzi futbolchilarni sotib yuborish evaziga transfer byudjetini boyitishni rejalashtirgan.
Saudiya Arabistoni klublarining qiziqishiKataloniya klubining transfer rejalarida yosh yarimhimoyachi Mark Kasado muhim oʻrin tutadi. Unga Saudiya Arabistonining Roshn Saudi Pro-ligasi vakillari jiddiy daʼvogarlik qilmoqda. Xususan, mamlakatning grand jamoalari sanalgan Al-Ahli va Al-Hilal klublari ispaniyalik futbolchini oʻz safiga qoʻshib olish uchun oʻzaro raqobatga kirishgan.
Maʼlum boʻlishicha, Barselona Mark Kasadoni qoʻyib yuborishga tayyor, biroq buning uchun aniq moliyaviy talab qoʻyilgan. Klub rahbariyati futbolchi transferidan kamida 40 million yevro ishlab olishni maqsad qilgan. Saudiya klublarining moliyaviy imkoniyatlari bu talabni bajarishga yetarli ekani muzokaralarni tezlashtirishi mumkin.
Katta kelishuv shartiManbalarning taʼkidlashicha, Mark Kasadoning transferi va Rodrining kelishi bir-biri bilan chambarchas bogʻliq. Agar Saudiya Arabistonidan tushadigan taklif qanoatlantirilsa va Kasado 40 million yevro evaziga sotilsa, bu Barselona kassasiga katta daromad olib keladi.
Aynan shu moliyaviy kirim Manchester Siti yetakchisi Rodrining transferini toʻliq yopish uchun asosiy omil boʻladi. Yakuniy bosqichga kirib borayotgan muzokaralar tez orada oʻz yechimini topishi va yozgi transfer oynasining eng shov-shuvli bitimlaridan biri amalga oshishi kutilmoqda.
…