AMD sunʼiy intellekt blokisiz ikkita yangi protsessorni taqdim etdi
AMD rasmiy katalogida sun'iy intellekt vazifalariga mo'ljallangan NPU bloki olib tashlangan Gorgon Point oilasiga mansub Ryzen 5 439 va Ryzen 7 449 protsessorlarini taqdim etdi. Ryzen 5 439 oltita yadro, 4,6 GGs gacha chastota va 8 MB L3 keshga, Ryzen 7 449 esa sakkizta yadro va 5,0 GGs gacha chastotaga ega. Har ikkala model Radeon 860M grafik yadrosi bilan ta'minlangan, biroq Ryzen AI modellaridagi 50 TOPS gacha unumdorlik beruvchi XDNA neyroprotsessoriga ega emas.
Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, AMD kompaniyasi rasmiy katalogida Gorgon Point oilasiga mansub Ryzen 5 439 va Ryzen 7 449 nomli ikkita yangi protsessor paydo boʻldi. Mazkur modellar oʻzining asosiy xususiyatlariga koʻra Ryzen AI 400 seriyasiga yaqin tursa-da, ularda sunʼiy intellekt vazifalarini bajarishga moʻljallangan NPU bloki butunlay olib tashlangani bilan ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Texnik xususiyatlar va farqlarYangi chiqqan protsessorlar arxitektura jihatidan mos ravishda Ryzen AI 5 Pro 440 va Ryzen AI 7 Pro 450 modellarini eslatib yuboradi. Biroq ularning taktik chastotalari biroz pasaytirilgan, kichik versiyada esa kesh xotirasi ham qisqartirilgan. Jumladan, Ryzen 5 439 oltita yadroga ega boʻlib, ulardan uchtasi toʻlaqonli Zen 5 va uchtasi Zen 5c yadrolaridan iborat.
Ushbu modelning unumdor yadrolari maksimal chastotasi 4,6 GGs ni tashkil etadi, Zen 5c yadrolari esa 3,3 GGs gacha ishlaydi. Shuningdek, L3 kesh xotirasi hajmi 16 MB dan 8 MB gacha ikki barobar kamaytirilgan. Solishtirish uchun, muqobil PRO versiyalar XDNA NPU bloki evaziga sunʼiy intellekt vazifalarida yuqori natijalarni koʻrsatishi mumkin edi.
Ryzen 7 449 imkoniyatlariKattaroq model sanalgan Ryzen 7 449 sakkizta yadro bilan jihozlangan boʻlib, ularning konfiguratsiyasi 4 ta Zen 5 va 4 ta Zen 5c yadrolarini oʻz ichiga oladi. Ishlab chiqaruvchi maʼlumotlariga koʻra, uning asosiy yadrolari 5,0 GGs gacha tezlashadi, energiya tejamkor yadrolar esa 3,4 GGs chastotada ishlaydi.
Shu bilan birga, kompaniya ikkala protsessorning ham oʻrnatilgan grafikasini saqlab qolgan va ular Radeon 860M grafik yadrosi bilan taʼminlangan. Ammo Ryzen AI modellarida mavjud boʻlgan va 50 TOPS gacha unumdorlik beruvchi XDNA neyroprotsessori bu yerda mavjud emas. Natijada platformaning umumiy imkoniyatlari klassik hisob-kitoblar va grafik vazifalarga yoʻnaltirilgan.
Ishlab chiqarish va bozor istiqbollariIkkala protsessor ham TSMC kompaniyasining 4 nanometrli texnologik jarayoni asosida ishlab chiqariladi. Ularning nominal isteʼmoli 28 vattni tashkil etadi, biroq noutbuk ishlab chiqaruvchilar qurilma quvvatini 15 vattdan 54 vattgacha boʻlgan diapazonda mustaqil ravishda sozlashi mumkin boʻladi.
Mutaxassislarning fikricha, sunʼiy intellekt blokidan voz kechilishi qurilmaning oʻzida neyrotarmoqlarni tezlashtirish talab etilmaydigan hamyonbop noutbuklar uchun mantiqiy qadam hisoblanadi. Bunda protsessor va grafik yadrolar oʻz vazifasini toʻlaqonli bajarishda davom etib, kundalik oddiy hisob-kitoblarni muvaffaqiyatli amalga oshiradi.
…