AMD sunʼiy intellekt blokisiz ikkita yangi protsessorni taqdim etdi

·60·Texno
AMD sunʼiy intellekt blokisiz ikkita yangi protsessorni taqdim etdi
Qisqacha

AMD rasmiy katalogida sun'iy intellekt vazifalariga mo'ljallangan NPU bloki olib tashlangan Gorgon Point oilasiga mansub Ryzen 5 439 va Ryzen 7 449 protsessorlarini taqdim etdi. Ryzen 5 439 oltita yadro, 4,6 GGs gacha chastota va 8 MB L3 keshga, Ryzen 7 449 esa sakkizta yadro va 5,0 GGs gacha chastotaga ega. Har ikkala model Radeon 860M grafik yadrosi bilan ta'minlangan, biroq Ryzen AI modellaridagi 50 TOPS gacha unumdorlik beruvchi XDNA neyroprotsessoriga ega emas.

Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, AMD kompaniyasi rasmiy katalogida Gorgon Point oilasiga mansub Ryzen 5 439 va Ryzen 7 449 nomli ikkita yangi protsessor paydo boʻldi. Mazkur modellar oʻzining asosiy xususiyatlariga koʻra Ryzen AI 400 seriyasiga yaqin tursa-da, ularda sunʼiy intellekt vazifalarini bajarishga moʻljallangan NPU bloki butunlay olib tashlangani bilan ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Texnik xususiyatlar va farqlar

Yangi chiqqan protsessorlar arxitektura jihatidan mos ravishda Ryzen AI 5 Pro 440 va Ryzen AI 7 Pro 450 modellarini eslatib yuboradi. Biroq ularning taktik chastotalari biroz pasaytirilgan, kichik versiyada esa kesh xotirasi ham qisqartirilgan. Jumladan, Ryzen 5 439 oltita yadroga ega boʻlib, ulardan uchtasi toʻlaqonli Zen 5 va uchtasi Zen 5c yadrolaridan iborat.

Ushbu modelning unumdor yadrolari maksimal chastotasi 4,6 GGs ni tashkil etadi, Zen 5c yadrolari esa 3,3 GGs gacha ishlaydi. Shuningdek, L3 kesh xotirasi hajmi 16 MB dan 8 MB gacha ikki barobar kamaytirilgan. Solishtirish uchun, muqobil PRO versiyalar XDNA NPU bloki evaziga sunʼiy intellekt vazifalarida yuqori natijalarni koʻrsatishi mumkin edi.

Ryzen 7 449 imkoniyatlari

Kattaroq model sanalgan Ryzen 7 449 sakkizta yadro bilan jihozlangan boʻlib, ularning konfiguratsiyasi 4 ta Zen 5 va 4 ta Zen 5c yadrolarini oʻz ichiga oladi. Ishlab chiqaruvchi maʼlumotlariga koʻra, uning asosiy yadrolari 5,0 GGs gacha tezlashadi, energiya tejamkor yadrolar esa 3,4 GGs chastotada ishlaydi.

Shu bilan birga, kompaniya ikkala protsessorning ham oʻrnatilgan grafikasini saqlab qolgan va ular Radeon 860M grafik yadrosi bilan taʼminlangan. Ammo Ryzen AI modellarida mavjud boʻlgan va 50 TOPS gacha unumdorlik beruvchi XDNA neyroprotsessori bu yerda mavjud emas. Natijada platformaning umumiy imkoniyatlari klassik hisob-kitoblar va grafik vazifalarga yoʻnaltirilgan.

Ishlab chiqarish va bozor istiqbollari

Ikkala protsessor ham TSMC kompaniyasining 4 nanometrli texnologik jarayoni asosida ishlab chiqariladi. Ularning nominal isteʼmoli 28 vattni tashkil etadi, biroq noutbuk ishlab chiqaruvchilar qurilma quvvatini 15 vattdan 54 vattgacha boʻlgan diapazonda mustaqil ravishda sozlashi mumkin boʻladi.

Mutaxassislarning fikricha, sunʼiy intellekt blokidan voz kechilishi qurilmaning oʻzida neyrotarmoqlarni tezlashtirish talab etilmaydigan hamyonbop noutbuklar uchun mantiqiy qadam hisoblanadi. Bunda protsessor va grafik yadrolar oʻz vazifasini toʻlaqonli bajarishda davom etib, kundalik oddiy hisob-kitoblarni muvaffaqiyatli amalga oshiradi.

AMDProtsessorNPUTexnologiyalarYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yaponiya bozorida GeForce RTX 3080 Ti videokartasi savdosi qayta boshlandiYaponiya bozorida GeForce RTX 3080 Ti videokartasi savdosi qayta boshlandiBugun, 05:21Kreios Space Yer atmosferasida ishlaydigan kosmik dvigatelni sinovdan oʻtkazadiKreios Space Yer atmosferasida ishlaydigan kosmik dvigatelni sinovdan oʻtkazadiBugun, 04:28Xitoy Oy stansiyasiga robot-itlarni yuborishni rejalashtirmoqdaXitoy Oy stansiyasiga robot-itlarni yuborishni rejalashtirmoqdaBugun, 01:53Sunʼiy intellekt fondi chip ishlab chiqaruvchi startapga 400 million dollar tikdiSunʼiy intellekt fondi chip ishlab chiqaruvchi startapga 400 million dollar tikdiBugun, 01:53AQShda yangi turbinaviy vodorod dvigateli sinovdan oʻtkazildiAQShda yangi turbinaviy vodorod dvigateli sinovdan oʻtkazildiBugun, 01:27Anthropic Claude Code dasturlash vositasida avtorejimni yoqadiAnthropic Claude Code dasturlash vositasida avtorejimni yoqadiBugun, 00:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi