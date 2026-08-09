Trampning UFCdagi ikki sevimli jangchisi ma’lum bo‘ldi: Ular kim?

·133·Sport
Trampning UFCdagi ikki sevimli jangchisi ma’lum bo‘ldi: Ular kim?
Qisqacha

Ali Abdel-Azizning aytishicha, Donald Tramp UFC jangchilari orasida Jastin Getji va Xabib Nurmagomedovni alohida hurmat qiladi. U bu xulosaga Trampning Getji bilan qariyb uch soat suhbatlashgani va Xabibning 29:0 rekordi hamda faoliyatini yoddan eslaganiga asoslangan. Getji 14 iyun kuni UFC Freedom 250 turnirida Iliya Topuriyani texnik nokaut bilan mag‘lub etib, yengil vazn chempioniga aylangan.

UFC'ning eng taniqli menejerlaridan biri Ali Abdel-Aziz AQSH prezidenti Donald Trampning aralash yakkakurash olamida alohida hurmat qiladigan ikki jangchisi nomini aytdi. Uning ta’kidlashicha, bu ro‘yxatda amaldagi yengil vazn chempioni Jastin Getji va UFC afsonasi Xabib Nurmagomedov bor.

E’tiborlisi, Abdel-Aziz bu fikrni shunchaki taxmin sifatida aytmagan. Menejer yaqinda Tramp va Getji o‘rtasidagi uchrashuvga guvoh bo‘lganini va prezidentning jangchiga munosabati uning o‘zida ham katta taassurot qoldirganini ma’lum qildi.

Tramp Getji bilan uch soat suhbatlashgan

Ali Abdel-Aziz Pound 4 Pound podkastida so‘zlar ekan, uch hafta oldin Donald Tramp Jastin Getjini shaxsan taklif qilgani haqida gapirdi.

Menejerning so‘zlariga ko‘ra, ular qariyb uch soat suhbatlashgan.

Abdel-Aziz prezidentning Getji bilan qanday muloqot qilganini ko‘rib hayratlanganini, Tramp jangchining shaxsiyatiga qoyil qolishi va uni qattiq hurmat qilishini aytdi. Keyin esa u o‘z xulosasini bildirdi: uning fikricha, Tramp UFC jangchilari orasida eng ko‘p Getji va Xabib Nurmagomedovni yaxshi ko‘radi.

Bu, albatta, Trampning rasmiy reytingi emas — gap Abdel-Azizning shaxsiy kuzatuvi va bahosi haqida ketmoqda.

Tramp Getjini avval ham «do‘stim» deb atagan

Prezident va Jastin Getji o‘rtasidagi iliq munosabat avval ham jamoatchilik oldida ko‘ringan.

6 may kuni Getji boshqa UFC yulduzlari bilan Oval kabinetda Tramp bilan uchrashganida prezident uni «do‘stim» deb atagan va jangchining uslubini yuqori baholagan. Tramp Getjining og‘ir zarbalarni qabul qilib ham jangni davom ettira olish xususiyatiga alohida e’tibor qaratgan.

O‘sha uchrashuvda Ali Abdel-Aziz ham ishtirok etgan. Suhbat davomida Tramp menejerdan Xabib Nurmagomedov haqida so‘ragan va uni «juda alohida jangchi» sifatida tilga olgan. Prezident Xabibning 29 ta jangda 29 ta g‘alabaga erishganini ham eslagan.

Getji Oq uyda eng katta orzusiga erishdi

Jastin Getjining Tramp bilan munosabatiga yana bir katta voqea qo‘shildi.

14 iyun kuni Oq uyning Janubiy maydonida o‘tkazilgan UFC Freedom 250 turnirida Getji Iliya Topuriyaga qarshi yengil vazn chempionligi uchun oktagonga chiqdi. Amerikalik jangchi to‘rtinchi raunddan keyin raqib burchagi jangni to‘xtatgach, texnik nokaut bilan g‘alaba qozondi va UFC'ning to‘laqonli yengil vazn chempioniga aylandi.

37 yoshli Getji uchun bu faoliyatida yetishmayotgan eng katta sovrin edi. UFC uni 2026 yilning birinchi yarmidagi eng yaxshi jangchisi sifatida ham birinchi o‘ringa qo‘ydi.

Shu ma’noda Getjining eng katta professional g‘alabalaridan biri aynan Tramp prezidentligi davrida Oq uy hududida sodir bo‘ldi.

Qizig‘i, Trampning ikki «sevimlisi» o‘zaro jang qilgan

Abdel-Aziz aytgan ikki ismni yana bir tarixiy bog‘liqlik birlashtiradi.

Xabib Nurmagomedov professional faoliyatidagi so‘nggi jangini aynan Jastin Getjiga qarshi o‘tkazgan.

2020 yil oktyabrdagi UFC 254 turnirida Xabib Getjini ikkinchi raundda uchburchak usuli bilan taslim etdi. Shundan keyin dog‘istonlik jangchi 29:0 rekord bilan faoliyatini yakunlashini e’lon qildi.

Demak, Abdel-Aziz talqini bo‘yicha Tramp eng yuqori baholaydigan ikki UFC jangchisi bir paytlar chempionlik kamari uchun bir-biriga qarshi turgan.

Xabibning Tramp bilan munosabati ham e’tiborli

Xabib 2020 yildan beri professional jang o‘tkazmagan bo‘lsa-da, UFC tarixidagi eng mashhur sportchilardan biri bo‘lib qolmoqda.

U faoliyatini 29 g‘alaba va birorta ham mag‘lubiyatsiz yakunlagan, UFC yengil vazn chempionligi kamarini uch marta muvaffaqiyatli himoya qilgan va keyinchalik UFC Shon-sharaf zaliga kiritilgan.

Trampning may oyida Oval kabinetda Xabibni alohida eslashi ham Abdel-Azizning fikrini tushuntirishi mumkin. O‘sha muloqotda prezident uning rekordini yoddan tilga olgan va Getji bilan o‘tkazgan so‘nggi jangi haqida ham gapirgan.

Abdel-Aziz Getjiga yana bir ulkan jang istamoqda

Menejerning so‘nggi chiqishi faqat Tramp haqida bo‘lmadi.

Abdel-Aziz 37 yoshli Getjining faoliyati oxirlab borayotganini hisobga olib, uning keyingi jangi maksimal darajada katta bo‘lishi kerakligini aytdi. U hatto Getjining so‘nggi raqibi yarim o‘rta vazn chempioni Islom Maxachev bo‘lishi mumkinligini taklif qildi. Abdel-Aziz har ikki jangchining ham uzoq yillik menejeri hisoblanadi.

Hozircha bunday jang tasdiqlangani yo‘q. Ammo Getjining Oq uyda Topuriyani mag‘lub etib chempion bo‘lishi va Tramp bilan yaqin muloqoti uning faoliyatidagi so‘nggi bosqichni yanada qiziqarli qilmoqda.

Abdel-Azizning gapiga ishonilsa, UFC'da yuzlab mashhur jangchilar bo‘lsa-da, AQSH prezidentining alohida e’tiborini qozongan ikki ism bor — Jastin Getji va Xabib Nurmagomedov.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Donald TrumpJustin GaethjeKhabib NurmagomedovAli AbdelazizUFC
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Girona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiGirona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiBugun, 02:52Julian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiJulian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiBugun, 02:35Darvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiDarvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiBugun, 02:16Monako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiMonako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiBugun, 01:34Yuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaYuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaBugun, 00:55Florian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunFlorian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunBugun, 00:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)