Trampning UFCdagi ikki sevimli jangchisi ma’lum bo‘ldi: Ular kim?
Ali Abdel-Azizning aytishicha, Donald Tramp UFC jangchilari orasida Jastin Getji va Xabib Nurmagomedovni alohida hurmat qiladi. U bu xulosaga Trampning Getji bilan qariyb uch soat suhbatlashgani va Xabibning 29:0 rekordi hamda faoliyatini yoddan eslaganiga asoslangan. Getji 14 iyun kuni UFC Freedom 250 turnirida Iliya Topuriyani texnik nokaut bilan mag‘lub etib, yengil vazn chempioniga aylangan.
UFC'ning eng taniqli menejerlaridan biri Ali Abdel-Aziz AQSH prezidenti Donald Trampning aralash yakkakurash olamida alohida hurmat qiladigan ikki jangchisi nomini aytdi. Uning ta’kidlashicha, bu ro‘yxatda amaldagi yengil vazn chempioni Jastin Getji va UFC afsonasi Xabib Nurmagomedov bor.
E’tiborlisi, Abdel-Aziz bu fikrni shunchaki taxmin sifatida aytmagan. Menejer yaqinda Tramp va Getji o‘rtasidagi uchrashuvga guvoh bo‘lganini va prezidentning jangchiga munosabati uning o‘zida ham katta taassurot qoldirganini ma’lum qildi.
Tramp Getji bilan uch soat suhbatlashgan
Ali Abdel-Aziz Pound 4 Pound podkastida so‘zlar ekan, uch hafta oldin Donald Tramp Jastin Getjini shaxsan taklif qilgani haqida gapirdi.
Menejerning so‘zlariga ko‘ra, ular qariyb uch soat suhbatlashgan.
Abdel-Aziz prezidentning Getji bilan qanday muloqot qilganini ko‘rib hayratlanganini, Tramp jangchining shaxsiyatiga qoyil qolishi va uni qattiq hurmat qilishini aytdi. Keyin esa u o‘z xulosasini bildirdi: uning fikricha, Tramp UFC jangchilari orasida eng ko‘p Getji va Xabib Nurmagomedovni yaxshi ko‘radi.
Bu, albatta, Trampning rasmiy reytingi emas — gap Abdel-Azizning shaxsiy kuzatuvi va bahosi haqida ketmoqda.
Tramp Getjini avval ham «do‘stim» deb atagan
Prezident va Jastin Getji o‘rtasidagi iliq munosabat avval ham jamoatchilik oldida ko‘ringan.
6 may kuni Getji boshqa UFC yulduzlari bilan Oval kabinetda Tramp bilan uchrashganida prezident uni «do‘stim» deb atagan va jangchining uslubini yuqori baholagan. Tramp Getjining og‘ir zarbalarni qabul qilib ham jangni davom ettira olish xususiyatiga alohida e’tibor qaratgan.
O‘sha uchrashuvda Ali Abdel-Aziz ham ishtirok etgan. Suhbat davomida Tramp menejerdan Xabib Nurmagomedov haqida so‘ragan va uni «juda alohida jangchi» sifatida tilga olgan. Prezident Xabibning 29 ta jangda 29 ta g‘alabaga erishganini ham eslagan.
Getji Oq uyda eng katta orzusiga erishdi
Jastin Getjining Tramp bilan munosabatiga yana bir katta voqea qo‘shildi.
14 iyun kuni Oq uyning Janubiy maydonida o‘tkazilgan UFC Freedom 250 turnirida Getji Iliya Topuriyaga qarshi yengil vazn chempionligi uchun oktagonga chiqdi. Amerikalik jangchi to‘rtinchi raunddan keyin raqib burchagi jangni to‘xtatgach, texnik nokaut bilan g‘alaba qozondi va UFC'ning to‘laqonli yengil vazn chempioniga aylandi.
37 yoshli Getji uchun bu faoliyatida yetishmayotgan eng katta sovrin edi. UFC uni 2026 yilning birinchi yarmidagi eng yaxshi jangchisi sifatida ham birinchi o‘ringa qo‘ydi.
Shu ma’noda Getjining eng katta professional g‘alabalaridan biri aynan Tramp prezidentligi davrida Oq uy hududida sodir bo‘ldi.
Qizig‘i, Trampning ikki «sevimlisi» o‘zaro jang qilgan
Abdel-Aziz aytgan ikki ismni yana bir tarixiy bog‘liqlik birlashtiradi.
Xabib Nurmagomedov professional faoliyatidagi so‘nggi jangini aynan Jastin Getjiga qarshi o‘tkazgan.
2020 yil oktyabrdagi UFC 254 turnirida Xabib Getjini ikkinchi raundda uchburchak usuli bilan taslim etdi. Shundan keyin dog‘istonlik jangchi 29:0 rekord bilan faoliyatini yakunlashini e’lon qildi.
Demak, Abdel-Aziz talqini bo‘yicha Tramp eng yuqori baholaydigan ikki UFC jangchisi bir paytlar chempionlik kamari uchun bir-biriga qarshi turgan.
Xabibning Tramp bilan munosabati ham e’tiborli
Xabib 2020 yildan beri professional jang o‘tkazmagan bo‘lsa-da, UFC tarixidagi eng mashhur sportchilardan biri bo‘lib qolmoqda.
U faoliyatini 29 g‘alaba va birorta ham mag‘lubiyatsiz yakunlagan, UFC yengil vazn chempionligi kamarini uch marta muvaffaqiyatli himoya qilgan va keyinchalik UFC Shon-sharaf zaliga kiritilgan.
Trampning may oyida Oval kabinetda Xabibni alohida eslashi ham Abdel-Azizning fikrini tushuntirishi mumkin. O‘sha muloqotda prezident uning rekordini yoddan tilga olgan va Getji bilan o‘tkazgan so‘nggi jangi haqida ham gapirgan.
Abdel-Aziz Getjiga yana bir ulkan jang istamoqda
Menejerning so‘nggi chiqishi faqat Tramp haqida bo‘lmadi.
Abdel-Aziz 37 yoshli Getjining faoliyati oxirlab borayotganini hisobga olib, uning keyingi jangi maksimal darajada katta bo‘lishi kerakligini aytdi. U hatto Getjining so‘nggi raqibi yarim o‘rta vazn chempioni Islom Maxachev bo‘lishi mumkinligini taklif qildi. Abdel-Aziz har ikki jangchining ham uzoq yillik menejeri hisoblanadi.
Hozircha bunday jang tasdiqlangani yo‘q. Ammo Getjining Oq uyda Topuriyani mag‘lub etib chempion bo‘lishi va Tramp bilan yaqin muloqoti uning faoliyatidagi so‘nggi bosqichni yanada qiziqarli qilmoqda.
Abdel-Azizning gapiga ishonilsa, UFC'da yuzlab mashhur jangchilar bo‘lsa-da, AQSH prezidentining alohida e’tiborini qozongan ikki ism bor — Jastin Getji va Xabib Nurmagomedov.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…