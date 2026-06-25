Neymar Braziliya terma jamoasiga qaytdi: 981 kunlik tanaffusdan soʻng hissiyotli lahzalar

·0·Sport
Neymar Braziliya terma jamoasiga qaytdi: 981 kunlik tanaffusdan soʻng hissiyotli lahzalar

Braziliya terma jamoasining yulduz hujumchisi Neymar qariyb uch yillik tanaffusdan soʻng yana milliy terma jamoa safida maydonga tushdi. Shotlandiyaga qarshi kechgan va 3:0 hisobidagi gʻalaba bilan yakunlangan uchrashuv futbolchi uchun nafaqat jismoniy, balki ruhiy jihatdan ham katta sinov boʻldi. 2023-yilning oktyabr oyida Urugvayga qarshi oʻyinda olgan ogʻir jarohatidan soʻng, Neymar uzoq davom etgan tiklanish jarayonini boshidan oʻtkazdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mayamidagi "Hard Rock Stadium" oʻyingohida boʻlib oʻtgan bahsning 75-daqiqasida zaxiradan maydonga tushgan Neymar, oʻzining hayajonini yashira olmadi. Uzoq kutilgan 981 kunlik tanaffus yakuniga yetganida, futbolchi koʻz yoshlarini tiya olmadi. TV Globo nashriga bergan intervyusida u yuragi juda tez urganini va maydonga tushishdan oldin kuchli hayajonni his qilganini tan oldi.

Qiyin tiklanish va uzoq kutilgan qaytish

Neymarning tizzasidan olgan jarohati (oldingi xochsimon bogʻlamlar va menisk yirtilishi) uni uzoq vaqt davomida sevimli sport turidan mahrum qilgan edi. Carlo Ancelotti boshchiligidagi Braziliya terma jamoasi safida yana oʻz oʻrnini egallash uchun futbolchi tinimsiz mehnat qildi. UOL maʼlumotiga koʻra, hujumchi oʻyinga tayyor boʻlish uchun soʻnggi 25 kun ichida intensiv mashgʻulotlar olib borgan.

"Yana milliy terma jamoa libosini kiyganimdan juda baxtiyorman. Jismoniy holatim joyida, shukrki, hammasi ortda qoldi. Chetda qolish juda qiyin boʻldi, lekin men butunlay harakatsiz emasdim. Formaga kirish uchun qattiq mehnat qildim", — deya taʼkidladi Neymar oʻyindan soʻng. Uning soʻzlariga koʻra, maydondagi koʻz yoshlari bu — barcha toʻplanib qolgan hissiyotlarning chiqib ketishi edi.

Futbolchi oʻzining bu qiyin yoʻlida oilasining koʻmagi beqiyos boʻlganini alohida qayd etdi. Mayamidagi stadionda uning yaqinlari ham bor edi va bu lahzalar Neymar uchun yanada qadrli boʻldi. Uning oilasi futbolchining yana safga qaytishi va Jahon chempionati saralash oʻyinlarida ishtirok etishi uchun qanday qiyinchiliklarni yengib oʻtganiga guvoh boʻlgan.

Braziliya terma jamoasi uchun Neymarning qaytishi muhim ahamiyatga ega. Tarkibda Vinicius Junior va boshqa yosh yulduzlar boʻlishiga qaramay, 10-raqamli futbolchining tajribasi va yetakchilik qobiliyati jamoa uchun haligacha zarur hisoblanadi. Shotlandiya ustidan qozonilgan ishonchli gʻalaba esa jamoaning ruhiy holatini yanada mustahkamladi.

Ushbu qaytish nafaqat Braziliya, balki butun dunyo futbol jamoatchiligi uchun muhim voqelik boʻldi. Endilikda barchaning eʼtibori Neymarning keyingi oʻyinlardagi sport formasiga va u terma jamoaga yangi gʻalabalar keltira olishiga qaratilgan. Futbolchi oʻzining asosiy maqsadi — terma jamoa bilan birga yirik turnirlarda gʻolib chiqish ekanligini yana bir bor tasdiqladi.

NeymarBraziliyaFutbolCarlo AncelottiTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vinicius Junior Ancelotti bilan garovda yutdi: Braziliya yulduzidan tarixiy natijaVinicius Junior Ancelotti bilan garovda yutdi: Braziliya yulduzidan tarixiy natijaBugun, 15:34Anchelotti Neymarning JCH-2026dagi ilk o‘yiniga qanday baho berdi?Anchelotti Neymarning JCH-2026dagi ilk o‘yiniga qanday baho berdi?Bugun, 15:00Pley-offda inqilob: FIFA penaltilar seriyasi qoidasini o‘zgartirmoqchiPley-offda inqilob: FIFA penaltilar seriyasi qoidasini o‘zgartirmoqchiBugun, 14:55Yevropa skautlari Behruz Karimovni kuzatishda davom etmoqda!Yevropa skautlari Behruz Karimovni kuzatishda davom etmoqda!Bugun, 14:35Bugun «D», «E» va «F» guruhlarida hal qiluvchi o‘yinlar o‘tkaziladiBugun «D», «E» va «F» guruhlarida hal qiluvchi o‘yinlar o‘tkaziladiBugun, 14:34«Chelsi» va «Strasburg» egalariga Behruz Karimovni sotib olish tavsiya etildi!«Chelsi» va «Strasburg» egalariga Behruz Karimovni sotib olish tavsiya etildi!Bugun, 14:34
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi