Neymar Braziliya terma jamoasiga qaytdi: 981 kunlik tanaffusdan soʻng hissiyotli lahzalar
Braziliya terma jamoasining yulduz hujumchisi Neymar qariyb uch yillik tanaffusdan soʻng yana milliy terma jamoa safida maydonga tushdi. Shotlandiyaga qarshi kechgan va 3:0 hisobidagi gʻalaba bilan yakunlangan uchrashuv futbolchi uchun nafaqat jismoniy, balki ruhiy jihatdan ham katta sinov boʻldi. 2023-yilning oktyabr oyida Urugvayga qarshi oʻyinda olgan ogʻir jarohatidan soʻng, Neymar uzoq davom etgan tiklanish jarayonini boshidan oʻtkazdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mayamidagi "Hard Rock Stadium" oʻyingohida boʻlib oʻtgan bahsning 75-daqiqasida zaxiradan maydonga tushgan Neymar, oʻzining hayajonini yashira olmadi. Uzoq kutilgan 981 kunlik tanaffus yakuniga yetganida, futbolchi koʻz yoshlarini tiya olmadi. TV Globo nashriga bergan intervyusida u yuragi juda tez urganini va maydonga tushishdan oldin kuchli hayajonni his qilganini tan oldi.
Qiyin tiklanish va uzoq kutilgan qaytishNeymarning tizzasidan olgan jarohati (oldingi xochsimon bogʻlamlar va menisk yirtilishi) uni uzoq vaqt davomida sevimli sport turidan mahrum qilgan edi. Carlo Ancelotti boshchiligidagi Braziliya terma jamoasi safida yana oʻz oʻrnini egallash uchun futbolchi tinimsiz mehnat qildi. UOL maʼlumotiga koʻra, hujumchi oʻyinga tayyor boʻlish uchun soʻnggi 25 kun ichida intensiv mashgʻulotlar olib borgan.
"Yana milliy terma jamoa libosini kiyganimdan juda baxtiyorman. Jismoniy holatim joyida, shukrki, hammasi ortda qoldi. Chetda qolish juda qiyin boʻldi, lekin men butunlay harakatsiz emasdim. Formaga kirish uchun qattiq mehnat qildim", — deya taʼkidladi Neymar oʻyindan soʻng. Uning soʻzlariga koʻra, maydondagi koʻz yoshlari bu — barcha toʻplanib qolgan hissiyotlarning chiqib ketishi edi.
Futbolchi oʻzining bu qiyin yoʻlida oilasining koʻmagi beqiyos boʻlganini alohida qayd etdi. Mayamidagi stadionda uning yaqinlari ham bor edi va bu lahzalar Neymar uchun yanada qadrli boʻldi. Uning oilasi futbolchining yana safga qaytishi va Jahon chempionati saralash oʻyinlarida ishtirok etishi uchun qanday qiyinchiliklarni yengib oʻtganiga guvoh boʻlgan.
Braziliya terma jamoasi uchun Neymarning qaytishi muhim ahamiyatga ega. Tarkibda Vinicius Junior va boshqa yosh yulduzlar boʻlishiga qaramay, 10-raqamli futbolchining tajribasi va yetakchilik qobiliyati jamoa uchun haligacha zarur hisoblanadi. Shotlandiya ustidan qozonilgan ishonchli gʻalaba esa jamoaning ruhiy holatini yanada mustahkamladi.
Ushbu qaytish nafaqat Braziliya, balki butun dunyo futbol jamoatchiligi uchun muhim voqelik boʻldi. Endilikda barchaning eʼtibori Neymarning keyingi oʻyinlardagi sport formasiga va u terma jamoaga yangi gʻalabalar keltira olishiga qaratilgan. Futbolchi oʻzining asosiy maqsadi — terma jamoa bilan birga yirik turnirlarda gʻolib chiqish ekanligini yana bir bor tasdiqladi.
…