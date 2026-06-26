Liverpul Yan Diomande uchun 100 million yevro taklif qilmoqda: Transfer tafsilotlari

·95·Sport
Liverpul Yan Diomande uchun 100 million yevro taklif qilmoqda: Transfer tafsilotlari

Yevropa futbolining eng iqtidorli yosh yulduzlaridan biri, RB Leipzig va Kot-d'Ivuar terma jamoasi vingeri Yan Diomande oʻzining kelajagi borasidagi mish-mishlarga ilk bor rasmiy munosabat bildirdi. Soʻnggi vaqtlarda Angliyaning Liverpul klubi ushbu 19 yoshli futbolchini qoʻlga kiritish uchun harakatlarini sezilarli darajada faollashtirgan. Bundesliga va jahon chempionatidagi yorqin oʻyinlari bilan koʻplab grandlar eʼtiborini tortgan Diomande hozirda transfer bozoridagi eng xaridorgir oʻyinchilardan biriga aylangan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Kot-d'Ivuarning Kyurasao ustidan qozongan gʻalabasidan soʻng, jurnalistlar yosh iqtidor egasini keyingi mavsumda qaysi jamoa sharafini himoya qilishi haqidagi savollar bilan qisqacha soʻroqqa tutishdi. Goal.com nashrining xabar berishicha, Diomande hozircha bor eʼtiborini faqat terma jamoa safidagi oʻyinlariga qaratganini taʼkidlagan. "Kelajagim haqida hozir oʻylayotganim yoʻq. Bor energiyamni jahon chempionatiga sarflayapman, turnirdan keyin nima boʻlishini esa vaqt koʻrsatadi", — deya javob bergan futbolchi.

Liverpulning Muhammad Salah oʻrniga rejasi

Liverpul rahbariyati Yan Diomandeni jamoaning tirik afsonasi Muhammad Salah oʻrnini bosa oladigan munosib nomzod sifatida koʻrmoqda. Maʼlumotlarga koʻra, mersisaydliklar yangi bosh murabbiy Andoni Iraola boshchiligidagi yangi davrni aynan ushbu iqtidorli vinger atrofida qurmoqchi. Liverpul rahbariyati futbolchi uchun 100 million yevro (86 million funt) miqdoridagi mablagʻni sarflashga tayyor ekani aytilmoqda.

Biroq RB Leipzig oʻzining qimmatbaho aktivini osonlikcha qoʻyib yubormoqchi emas. Nemis klubi futbolchi uchun kamida 130 million yevro talab qilmoqda. Agar ushbu transfer amalga oshsa, Diomande Liverpul tarixidagi eng qimmat xaridlardan biriga aylanadi. Shunga qaramay, transfer poygasida Angliya klubiga PSJ jiddiy raqobat tugʻdirishi kutilmoqda.

PSJ omili va futbolchining tanlovi

Parijliklar ham vaziyatni diqqat bilan kuzatib borishmoqda. Eng qizigʻi shundaki, Yan Diomandening oʻzi avvalroq bergan intervyularida PSJ klubiga nisbatan xayrixohligini yashirmagan. "Bolaligimdan PSJga muxlislik qilaman, otajonim ham ushbu jamoaning ashaddiy tarafdori edi", — degan edi futbolchi. Bu omil transfer jarayonida hal qiluvchi rol oʻynashi va Liverpulning rejalariga toʻsqinlik qilishi mumkin.

Hozircha futbolchining kelajagi uning agentlari hamda klublar oʻrtasidagi muzokaralarga bogʻliq boʻlib turibdi. Diomandening oʻzi esa Shimoliy Amerikada oʻtayotgan turnir yakunlanmaguncha hech qanday yakuniy qaror qabul qilmasligini bildirgan. Angliya Premer-ligasi va Liga 1 oʻrtasidagi ushbu kurash yozgi transfer oynasining eng shov-shuvli voqealaridan biriga aylanishi shubhasiz.

LiverpulYan DiomandeTransferRB LeipzigPSJ
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joze Mourinyu va Kylian Mbappe: Real Madrid yangi davrga tayyorgarlik koʻrmoqdaJoze Mourinyu va Kylian Mbappe: Real Madrid yangi davrga tayyorgarlik koʻrmoqdaBugun, 16:56Real Madrid va Inter oʻrtasida yirik almashuv: Nico Paz Alessandro Bastoni transferiga kalit boʻlishi mumkinReal Madrid va Inter oʻrtasida yirik almashuv: Nico Paz Alessandro Bastoni transferiga kalit boʻlishi mumkinBugun, 16:33Peddi Pimblett: «Topuriya endi avvalgidek bo‘lolmaydi, uning egosi sindi»Peddi Pimblett: «Topuriya endi avvalgidek bo‘lolmaydi, uning egosi sindi»Bugun, 15:29Ronaldu va Husanovning maydondagi sirli suhbati tafsilotlari oshkor bo‘ldi!Ronaldu va Husanovning maydondagi sirli suhbati tafsilotlari oshkor bo‘ldi!Bugun, 15:05Arda Guler: «Juda yomon o‘ynadim, tanqidlar adolatli»Arda Guler: «Juda yomon o‘ynadim, tanqidlar adolatli»Bugun, 14:15«Real» Enso Fernandes uchun ikki futbolchisini taklif qilmoqchi«Real» Enso Fernandes uchun ikki futbolchisini taklif qilmoqchiBugun, 14:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi