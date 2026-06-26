Liverpul Yan Diomande uchun 100 million yevro taklif qilmoqda: Transfer tafsilotlari
Yevropa futbolining eng iqtidorli yosh yulduzlaridan biri, RB Leipzig va Kot-d'Ivuar terma jamoasi vingeri Yan Diomande oʻzining kelajagi borasidagi mish-mishlarga ilk bor rasmiy munosabat bildirdi. Soʻnggi vaqtlarda Angliyaning Liverpul klubi ushbu 19 yoshli futbolchini qoʻlga kiritish uchun harakatlarini sezilarli darajada faollashtirgan. Bundesliga va jahon chempionatidagi yorqin oʻyinlari bilan koʻplab grandlar eʼtiborini tortgan Diomande hozirda transfer bozoridagi eng xaridorgir oʻyinchilardan biriga aylangan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Kot-d'Ivuarning Kyurasao ustidan qozongan gʻalabasidan soʻng, jurnalistlar yosh iqtidor egasini keyingi mavsumda qaysi jamoa sharafini himoya qilishi haqidagi savollar bilan qisqacha soʻroqqa tutishdi. Goal.com nashrining xabar berishicha, Diomande hozircha bor eʼtiborini faqat terma jamoa safidagi oʻyinlariga qaratganini taʼkidlagan. "Kelajagim haqida hozir oʻylayotganim yoʻq. Bor energiyamni jahon chempionatiga sarflayapman, turnirdan keyin nima boʻlishini esa vaqt koʻrsatadi", — deya javob bergan futbolchi.
Liverpulning Muhammad Salah oʻrniga rejasiLiverpul rahbariyati Yan Diomandeni jamoaning tirik afsonasi Muhammad Salah oʻrnini bosa oladigan munosib nomzod sifatida koʻrmoqda. Maʼlumotlarga koʻra, mersisaydliklar yangi bosh murabbiy Andoni Iraola boshchiligidagi yangi davrni aynan ushbu iqtidorli vinger atrofida qurmoqchi. Liverpul rahbariyati futbolchi uchun 100 million yevro (86 million funt) miqdoridagi mablagʻni sarflashga tayyor ekani aytilmoqda.
Biroq RB Leipzig oʻzining qimmatbaho aktivini osonlikcha qoʻyib yubormoqchi emas. Nemis klubi futbolchi uchun kamida 130 million yevro talab qilmoqda. Agar ushbu transfer amalga oshsa, Diomande Liverpul tarixidagi eng qimmat xaridlardan biriga aylanadi. Shunga qaramay, transfer poygasida Angliya klubiga PSJ jiddiy raqobat tugʻdirishi kutilmoqda.
PSJ omili va futbolchining tanloviParijliklar ham vaziyatni diqqat bilan kuzatib borishmoqda. Eng qizigʻi shundaki, Yan Diomandening oʻzi avvalroq bergan intervyularida PSJ klubiga nisbatan xayrixohligini yashirmagan. "Bolaligimdan PSJga muxlislik qilaman, otajonim ham ushbu jamoaning ashaddiy tarafdori edi", — degan edi futbolchi. Bu omil transfer jarayonida hal qiluvchi rol oʻynashi va Liverpulning rejalariga toʻsqinlik qilishi mumkin.
Hozircha futbolchining kelajagi uning agentlari hamda klublar oʻrtasidagi muzokaralarga bogʻliq boʻlib turibdi. Diomandening oʻzi esa Shimoliy Amerikada oʻtayotgan turnir yakunlanmaguncha hech qanday yakuniy qaror qabul qilmasligini bildirgan. Angliya Premer-ligasi va Liga 1 oʻrtasidagi ushbu kurash yozgi transfer oynasining eng shov-shuvli voqealaridan biriga aylanishi shubhasiz.
…