Barselona Rodri transferida Real Madridni ortda qoldirishi mumkin
Barselona Manchester Siti yarim himoyachisi Rodri transferi uchun kurashda Real Madridni ortda qoldirishi mumkin. Camp Nou arenasiga qaytish ortidan daromadlar oshib, klubning moliyaviy holati mustahkamlangani transfer bozorida faolroq harakat qilish imkonini bermoqda. Manchester Siti Rodrining qiymatini 80 million yevro atrofida baholamoqda, Barselona esa bu transfer Julian Alvarezni jalb etish harakatlariga ta'sir qilmasligini ta'kidlamoqda.
Ispaniyaning Barselona klubi Manchester Siti yarim himoyachisi Rodrini oʻz safiga qoʻshib olish uchun kurashda asosiy raqibi Real Madridni ortda qoldirsa, bu El-Klasiko tarixidagi kuchlar muvozanatida tub burilish yasashi mumkin. Britaniyaning The Athletic nashri xabar qilishicha, bunday yirik transferda kataloniyaliklarning gʻalaba qozonishi yaqin oʻtgacha xayolga ham kelmagan holat edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Soʻnggi yozgi transfer oynalari davomida Barselona moliyaviy qiyinchiliklar tufayli oʻz futbolchilarini roʻyxatdan oʻtkazishda muammolarga duch keldi. Shu vaqtda ularning ashaddiy raqibi Real Madrid dunyoning eng yorqin yulduzlarini qiyinchiliksiz oʻz safiga jalb etib kelayotgandi.
Transfer bozoridagi kuchlar nisbatiXususan, 2023-yilda Jud Bellingem va 2024-yilda Kylian Mbappe transfer qilinishi Yevropaning eng yaxshi oʻyinchilari chorrahasida ayniqsa Santiago Bernabeu stadioni ularning muqarrar manziliga aylanganini koʻrsatgandi. Lionel Messi 2021-yilda Pari Sen-Jermen klubiga oʻtib ketganidan keyin ham Barselona baʼzi taniqli futbolchilarni jalb qilishga muvaffaq boʻldi.
Jumladan, 2022-yilning avgustida Robert Lewandowski jamoaga kelib qoʻshildi, 2024-yilda esa Dani Olmo safga qoʻshildi. Shuningdek, Nyukasl Yunayted safidan Anthony Gordon 80 million yevro evaziga xarid qilindi.
Moliyaviy tiklanish va kelajakdagi rejalarKataloniya klubi rahbariyatining maʼlum qilishicha, Camp Nou arenasiga qaytish ortidan daromadlarning ortishi jamoaning moliyaviy holatini sezilarli darajada mustahkamladi. Bu esa ularga transfer bozorida yanada faol harakat qilish imkonini bermoqda.
Manbaga koʻra, Manchester Siti klubi Rodrining qiymatini 80 million yevro atrofida baholamoqda. Barselona rahbariyati ushbu ispaniyalik yulduz uchun olib borilayotgan harakatlar Atletiko Madrid hujumchisi Julian Alvarez transferiga qilinayotgan saʼy-harakatlarga taʼsir qilmasligini qatʼiy taʼkidlamoqda.
…