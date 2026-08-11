Barselona Rodri transferida Real Madridni ortda qoldirishi mumkin

·60·Sport
Barselona Rodri transferida Real Madridni ortda qoldirishi mumkin
Qisqacha

Barselona Manchester Siti yarim himoyachisi Rodri transferi uchun kurashda Real Madridni ortda qoldirishi mumkin. Camp Nou arenasiga qaytish ortidan daromadlar oshib, klubning moliyaviy holati mustahkamlangani transfer bozorida faolroq harakat qilish imkonini bermoqda. Manchester Siti Rodrining qiymatini 80 million yevro atrofida baholamoqda, Barselona esa bu transfer Julian Alvarezni jalb etish harakatlariga ta'sir qilmasligini ta'kidlamoqda.

Ispaniyaning Barselona klubi Manchester Siti yarim himoyachisi Rodrini oʻz safiga qoʻshib olish uchun kurashda asosiy raqibi Real Madridni ortda qoldirsa, bu El-Klasiko tarixidagi kuchlar muvozanatida tub burilish yasashi mumkin. Britaniyaning The Athletic nashri xabar qilishicha, bunday yirik transferda kataloniyaliklarning gʻalaba qozonishi yaqin oʻtgacha xayolga ham kelmagan holat edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Soʻnggi yozgi transfer oynalari davomida Barselona moliyaviy qiyinchiliklar tufayli oʻz futbolchilarini roʻyxatdan oʻtkazishda muammolarga duch keldi. Shu vaqtda ularning ashaddiy raqibi Real Madrid dunyoning eng yorqin yulduzlarini qiyinchiliksiz oʻz safiga jalb etib kelayotgandi.

Transfer bozoridagi kuchlar nisbati

Xususan, 2023-yilda Jud Bellingem va 2024-yilda Kylian Mbappe transfer qilinishi Yevropaning eng yaxshi oʻyinchilari chorrahasida ayniqsa Santiago Bernabeu stadioni ularning muqarrar manziliga aylanganini koʻrsatgandi. Lionel Messi 2021-yilda Pari Sen-Jermen klubiga oʻtib ketganidan keyin ham Barselona baʼzi taniqli futbolchilarni jalb qilishga muvaffaq boʻldi.

Jumladan, 2022-yilning avgustida Robert Lewandowski jamoaga kelib qoʻshildi, 2024-yilda esa Dani Olmo safga qoʻshildi. Shuningdek, Nyukasl Yunayted safidan Anthony Gordon 80 million yevro evaziga xarid qilindi.

Moliyaviy tiklanish va kelajakdagi rejalar

Kataloniya klubi rahbariyatining maʼlum qilishicha, Camp Nou arenasiga qaytish ortidan daromadlarning ortishi jamoaning moliyaviy holatini sezilarli darajada mustahkamladi. Bu esa ularga transfer bozorida yanada faol harakat qilish imkonini bermoqda.

Manbaga koʻra, Manchester Siti klubi Rodrining qiymatini 80 million yevro atrofida baholamoqda. Barselona rahbariyati ushbu ispaniyalik yulduz uchun olib borilayotgan harakatlar Atletiko Madrid hujumchisi Julian Alvarez transferiga qilinayotgan saʼy-harakatlarga taʼsir qilmasligini qatʼiy taʼkidlamoqda.

BarselonaReal MadridRodriTransferLa Liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mark Kukurelya Joze Mourinyu qoʻl ostida Real Madrid muvaffaqiyatiga ishonmoqdaMark Kukurelya Joze Mourinyu qoʻl ostida Real Madrid muvaffaqiyatiga ishonmoqdaBugun, 09:58Shomurodovga turk grandidan taklif: «Beshiktosh» uni o‘z safiga qo‘shib olmoqchiShomurodovga turk grandidan taklif: «Beshiktosh» uni o‘z safiga qo‘shib olmoqchiBugun, 06:50Osiyo chempionati: Atletlarimiz bir kunda 10 ta medal qo‘lga kiritishdi!Osiyo chempionati: Atletlarimiz bir kunda 10 ta medal qo‘lga kiritishdi!Bugun, 06:20Ronald Arauxo Barselonadan Liverpulga oʻtdi va Luis Suares maslahatini boʻlishdiRonald Arauxo Barselonadan Liverpulga oʻtdi va Luis Suares maslahatini boʻlishdiBugun, 02:40Mikki van de Ven Tottenxem bilan yangi shartnoma imzoladiMikki van de Ven Tottenxem bilan yangi shartnoma imzoladiBugun, 02:18Endrik kelajagiga aniqlik kiritdi: braziliyalik futbolchi Real Madridda qoladiEndrik kelajagiga aniqlik kiritdi: braziliyalik futbolchi Real Madridda qoladiBugun, 01:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)