Mikki van de Ven Tottenxem bilan yangi shartnoma imzoladi

·61·Sport
Mikki van de Ven Tottenxem bilan yangi shartnoma imzoladi
Qisqacha

Tottenxem klubi asosiy himoyachisi Mikki van de Ven bilan uzoq muddatli yangi shartnoma imzolanganini rasman e'lon qildi. 2023 yilning avgust oyida Volfsburgdan transfer qilingan futbolchi qisqa vaqt ichida jamoa himoyasining o'zagiga aylandi. Roberto De Zerbi Van de Venning klub uchun muhimligini ta'kidlab, o'tgan mavsumning hal qiluvchi o'yinlarida unga sardorlik bog'ichini topshirgan.

Londonning Tottenxem klubi o'zining asosiy himoyachilaridan biri Mikki van de Ven bilan uzoq muddatli shartnoma imzolanganini rasman e'lon qildi. Goal.com xabar berishicha, niderlandiyalik futbolchi klub safidagi yorqin o'yinlari evaziga rahbariyat va murabbiylar shtabining yuksak e'tirofiga sazovor bo'lgan va o'z kelajagini shimoliy londonliklar bilan bog'lagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

2023 yilning avgust oyida Germaniyaning Volfsburg klubidan transfer qilinganidan beri markaziy himoyachi Angliya Premer-ligasining eng iqtidorli o'yinchilaridan biriga aylandi. U qisqa fursat ichida jamoaning himoya chizig'idagi o'zagiga aylanib, Yevropadagi eng kuchli markaziy himoyachilardan biri sifatida tan olindi.

Klubdagi yuksalish va yangi maqsadlar

Yangi shartnomaga imzo chekkanidan so'ng, Mikki van de Ven Tottenxem bilan bog'liq ijobiy taassurotlari va kelajakdagi rejalari haqida gapirdi. Uning so'zlariga ko'ra, klubga kelgan ilk kundanoq bu jamoani va uning muxlislarini sevib qolgan hamda bu yerda o'zini har tomonlama rivojlantirgan.

Himoyachi klubning oldiga qo'ygan maqsadlari aniqligini va shu yo'lda jamoa bilan birga qadam tashlashni istashini ta'kidladi. U Tottenxemda yaratilayotgan muhit va kelajakdagi natijalardan katta hayajonda ekanligini yashirmadi.

Roberto De Zerbi ishonchi va sardorlik

Jamoa bosh murabbiyi Roberto De Zerbi himoyachining o'yin tizimidagi o'rni beqiyos ekanini bir necha bor ta'kidlagan. O'tgan mavsumning so'nggi hal qiluvchi o'yinlarida, jamoa quyi ligaga tushib ketish xavfiga qarshi kurashgan og'ir pallada, italiyalik mutaxassis Van de Venga sardorlik bog'ichini ishonib topshirgan edi.

De Zerbining fikricha, Mikki kabi yuqori saviyali futbolchilarni saqlab qolish Tottenxem uchun Angliya va Yevropa arenasida eng yuqori sovrinlar uchun kurashish yo'lidagi eng muhim qadamlardan biridir. Murabbiy futbolchining mentaliteti va ambitsiyalari klub qarashlariga to'la mos kelishini qayd etdi.

Maydondagi qahramonliklar va statistika

Londonliklar safida barqaror o'yin ko'rsatib kelayotgan Van de Ven klub uchun 100 ta o'yin ostonasida turibdi. O'tgan mavsumda u barcha turnirlarni qo'shib hisoblaganda 45 ta uchrashuvda, jumladan Premer-liganing 34 ta o'yinida maydonga tushib, umumiy hisobda 96 ta o'yin o'tkazdi.

Uning muxlislar qalbida abadiy muhrlanib qolgan eng yorqin lahzalaridan biri 2025 yilgi Bilbao shahrida o'tgan Yevropa ligasi finaliga to'g'ri keladi. O'sha o'yinda u Manchester Yunayted hujumchisi Rasmus Xoylunurn zarbasini akrobatik tarzda qaytarib, jamoasining 1:0 hisobidagi g'alabasini saqlab qolgan edi va bu lahza klubning zamonaviy tarixidagi eng esda qolarli kadrlardan biriga aylandi.

TottenxemMikki van de VenPremer-ligaTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mark Kukurelya Joze Mourinyu qoʻl ostida Real Madrid muvaffaqiyatiga ishonmoqdaMark Kukurelya Joze Mourinyu qoʻl ostida Real Madrid muvaffaqiyatiga ishonmoqdaBugun, 09:58Shomurodovga turk grandidan taklif: «Beshiktosh» uni o‘z safiga qo‘shib olmoqchiShomurodovga turk grandidan taklif: «Beshiktosh» uni o‘z safiga qo‘shib olmoqchiBugun, 06:50Osiyo chempionati: Atletlarimiz bir kunda 10 ta medal qo‘lga kiritishdi!Osiyo chempionati: Atletlarimiz bir kunda 10 ta medal qo‘lga kiritishdi!Bugun, 06:20Ronald Arauxo Barselonadan Liverpulga oʻtdi va Luis Suares maslahatini boʻlishdiRonald Arauxo Barselonadan Liverpulga oʻtdi va Luis Suares maslahatini boʻlishdiBugun, 02:40Barselona Rodri transferida Real Madridni ortda qoldirishi mumkinBarselona Rodri transferida Real Madridni ortda qoldirishi mumkinBugun, 02:34Endrik kelajagiga aniqlik kiritdi: braziliyalik futbolchi Real Madridda qoladiEndrik kelajagiga aniqlik kiritdi: braziliyalik futbolchi Real Madridda qoladiBugun, 01:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)