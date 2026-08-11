Mikki van de Ven Tottenxem bilan yangi shartnoma imzoladi
Tottenxem klubi asosiy himoyachisi Mikki van de Ven bilan uzoq muddatli yangi shartnoma imzolanganini rasman e'lon qildi. 2023 yilning avgust oyida Volfsburgdan transfer qilingan futbolchi qisqa vaqt ichida jamoa himoyasining o'zagiga aylandi. Roberto De Zerbi Van de Venning klub uchun muhimligini ta'kidlab, o'tgan mavsumning hal qiluvchi o'yinlarida unga sardorlik bog'ichini topshirgan.
Londonning Tottenxem klubi o'zining asosiy himoyachilaridan biri Mikki van de Ven bilan uzoq muddatli shartnoma imzolanganini rasman e'lon qildi. Goal.com xabar berishicha, niderlandiyalik futbolchi klub safidagi yorqin o'yinlari evaziga rahbariyat va murabbiylar shtabining yuksak e'tirofiga sazovor bo'lgan va o'z kelajagini shimoliy londonliklar bilan bog'lagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
2023 yilning avgust oyida Germaniyaning Volfsburg klubidan transfer qilinganidan beri markaziy himoyachi Angliya Premer-ligasining eng iqtidorli o'yinchilaridan biriga aylandi. U qisqa fursat ichida jamoaning himoya chizig'idagi o'zagiga aylanib, Yevropadagi eng kuchli markaziy himoyachilardan biri sifatida tan olindi.
Klubdagi yuksalish va yangi maqsadlarYangi shartnomaga imzo chekkanidan so'ng, Mikki van de Ven Tottenxem bilan bog'liq ijobiy taassurotlari va kelajakdagi rejalari haqida gapirdi. Uning so'zlariga ko'ra, klubga kelgan ilk kundanoq bu jamoani va uning muxlislarini sevib qolgan hamda bu yerda o'zini har tomonlama rivojlantirgan.
Himoyachi klubning oldiga qo'ygan maqsadlari aniqligini va shu yo'lda jamoa bilan birga qadam tashlashni istashini ta'kidladi. U Tottenxemda yaratilayotgan muhit va kelajakdagi natijalardan katta hayajonda ekanligini yashirmadi.
Roberto De Zerbi ishonchi va sardorlikJamoa bosh murabbiyi Roberto De Zerbi himoyachining o'yin tizimidagi o'rni beqiyos ekanini bir necha bor ta'kidlagan. O'tgan mavsumning so'nggi hal qiluvchi o'yinlarida, jamoa quyi ligaga tushib ketish xavfiga qarshi kurashgan og'ir pallada, italiyalik mutaxassis Van de Venga sardorlik bog'ichini ishonib topshirgan edi.
De Zerbining fikricha, Mikki kabi yuqori saviyali futbolchilarni saqlab qolish Tottenxem uchun Angliya va Yevropa arenasida eng yuqori sovrinlar uchun kurashish yo'lidagi eng muhim qadamlardan biridir. Murabbiy futbolchining mentaliteti va ambitsiyalari klub qarashlariga to'la mos kelishini qayd etdi.
Maydondagi qahramonliklar va statistikaLondonliklar safida barqaror o'yin ko'rsatib kelayotgan Van de Ven klub uchun 100 ta o'yin ostonasida turibdi. O'tgan mavsumda u barcha turnirlarni qo'shib hisoblaganda 45 ta uchrashuvda, jumladan Premer-liganing 34 ta o'yinida maydonga tushib, umumiy hisobda 96 ta o'yin o'tkazdi.
Uning muxlislar qalbida abadiy muhrlanib qolgan eng yorqin lahzalaridan biri 2025 yilgi Bilbao shahrida o'tgan Yevropa ligasi finaliga to'g'ri keladi. O'sha o'yinda u Manchester Yunayted hujumchisi Rasmus Xoylunurn zarbasini akrobatik tarzda qaytarib, jamoasining 1:0 hisobidagi g'alabasini saqlab qolgan edi va bu lahza klubning zamonaviy tarixidagi eng esda qolarli kadrlardan biriga aylandi.
…