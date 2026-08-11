Berlin arxivlaridan O‘zbekiston tarixiga oid noyob hujjatlar topildi

·70·O‘zbekiston
Berlin arxivlaridan O‘zbekiston tarixiga oid noyob hujjatlar topildi
Qisqacha

Berlin arxivlaridan O'zbekiston tarixiga oid noyob hujjatlar, jumladan 1865 yildagi diplomatik yozishmalar, Toshkent va Buxoroga oid 1928–1929 yillardagi hisobotlar hamda Vali Qayumxonga tegishli xatlar aniqlandi. Materiallarda Turkistondagi siyosiy jarayonlar, shahar hayoti, siyosiy-ijtimoiy vaziyat va tashqi kuzatuvlar haqida ma'lumotlar bo'lishi mumkin.

Germaniyaning Berlin shahridagi arxivlardan O‘zbekiston tarixiga oid bir qator noyob hujjatlar aniqlandi. Ular orasida Turkistondagi siyosiy jarayonlar, Toshkent va Buxoro haqidagi hisobotlar, shuningdek, Germaniyaga o‘qishga yuborilgan toshkentlik Vali Qayumxonga tegishli xatlar bor.

1865 yilga oid diplomatik yozishmalar

Topilgan materiallar orasida 1865 yilda Turkiston hududida kechgan siyosiy jarayonlarga oid diplomatik yozishmalar ham mavjud.

Ushbu hujjatlar o‘sha davrda Markaziy Osiyo atrofida kechgan siyosiy munosabatlarni o‘rganish uchun muhim manba bo‘lishi mumkin.

Toshkent va Buxoro haqidagi hisobotlar

Arxiv materiallari orasida 1928–1929 yillarda Toshkent va Buxoro haqida tayyorlangan hisobotlar ham aniqlangan.

Ularda o‘sha yillardagi:

• shahar hayoti;

• siyosiy va ijtimoiy vaziyat;

• tashqi kuzatuvlar haqida ma’lumotlar bo‘lishi mumkin.

Vali Qayumxonga oid xatlar ham topildi

Yana bir qiziq topilma 1922 yilda Germaniyaga o‘qishga yuborilgan toshkentlik Vali Qayumxonga tegishli xatlar bo‘ldi.

Bu hujjatlar uning Germaniyadagi tahsili, o‘sha davrdagi aloqalari va hayoti haqida yangi ma’lumotlar berish ehtimoli bor.

Hujjatlar qayerda saqlanmoqda?

Barcha topilgan materiallar Berlindagi Prussiya madaniy merosi Maxfiy davlat arxivida saqlanmoqda.

Sizningcha, bunday arxiv hujjatlari O‘zbekiston tarixining qaysi davrini yanada yaxshiroq ochib berishi mumkin? Fikringizni izohda qoldiring va xabarni tarixga qiziqadigan yaqinlaringiz bilan ulashing.

O'zbekistonBerlinToshkentBuxoroVali Qayumxon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Markaziy Osiyo turizmi dunyoda rekord o‘rnatdi: O‘zbekiston mintaqada yetakchiMarkaziy Osiyo turizmi dunyoda rekord o‘rnatdi: O‘zbekiston mintaqada yetakchiKecha, 18:4211-sinf bitiruvchilari uchun texnikumlarga qabul boshlandi11-sinf bitiruvchilari uchun texnikumlarga qabul boshlandiKecha, 18:29Toshkent viloyatida qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ishi va momaqaldiroq bo‘lishi mumkinToshkent viloyatida qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ishi va momaqaldiroq bo‘lishi mumkinKecha, 12:197,5 ming kishi javobgarlikka tortildi, 2,9 trln so‘m zarar: dahshatli raqamlar ochiqlandi7,5 ming kishi javobgarlikka tortildi, 2,9 trln so‘m zarar: dahshatli raqamlar ochiqlandiKecha, 09:18Bugun O‘zbekistonda «Avtomobilsiz kun»: Amaldorlarga mashina haydash taqiqlanadi!Bugun O‘zbekistonda «Avtomobilsiz kun»: Amaldorlarga mashina haydash taqiqlanadi!Kecha, 09:13O‘zbekistonda o‘zidan katta ayolga uylangan erkaklar soni 11 mingdan oshdiO‘zbekistonda o‘zidan katta ayolga uylangan erkaklar soni 11 mingdan oshdiKecha, 05:45
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi
Qirg‘izistondagi zilzila O‘zbekistonning bir hududida ham sezildi
Qirg‘izistondagi zilzila O‘zbekistonning bir hududida ham sezildi