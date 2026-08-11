Berlin arxivlaridan O‘zbekiston tarixiga oid noyob hujjatlar topildi
Berlin arxivlaridan O'zbekiston tarixiga oid noyob hujjatlar, jumladan 1865 yildagi diplomatik yozishmalar, Toshkent va Buxoroga oid 1928–1929 yillardagi hisobotlar hamda Vali Qayumxonga tegishli xatlar aniqlandi. Materiallarda Turkistondagi siyosiy jarayonlar, shahar hayoti, siyosiy-ijtimoiy vaziyat va tashqi kuzatuvlar haqida ma'lumotlar bo'lishi mumkin.
Germaniyaning Berlin shahridagi arxivlardan O‘zbekiston tarixiga oid bir qator noyob hujjatlar aniqlandi. Ular orasida Turkistondagi siyosiy jarayonlar, Toshkent va Buxoro haqidagi hisobotlar, shuningdek, Germaniyaga o‘qishga yuborilgan toshkentlik Vali Qayumxonga tegishli xatlar bor.
1865 yilga oid diplomatik yozishmalar
Topilgan materiallar orasida 1865 yilda Turkiston hududida kechgan siyosiy jarayonlarga oid diplomatik yozishmalar ham mavjud.
Ushbu hujjatlar o‘sha davrda Markaziy Osiyo atrofida kechgan siyosiy munosabatlarni o‘rganish uchun muhim manba bo‘lishi mumkin.
Toshkent va Buxoro haqidagi hisobotlar
Arxiv materiallari orasida 1928–1929 yillarda Toshkent va Buxoro haqida tayyorlangan hisobotlar ham aniqlangan.
Ularda o‘sha yillardagi:
• shahar hayoti;
• siyosiy va ijtimoiy vaziyat;
• tashqi kuzatuvlar haqida ma’lumotlar bo‘lishi mumkin.
Vali Qayumxonga oid xatlar ham topildi
Yana bir qiziq topilma 1922 yilda Germaniyaga o‘qishga yuborilgan toshkentlik Vali Qayumxonga tegishli xatlar bo‘ldi.
Bu hujjatlar uning Germaniyadagi tahsili, o‘sha davrdagi aloqalari va hayoti haqida yangi ma’lumotlar berish ehtimoli bor.
Hujjatlar qayerda saqlanmoqda?
Barcha topilgan materiallar Berlindagi Prussiya madaniy merosi Maxfiy davlat arxivida saqlanmoqda.
Sizningcha, bunday arxiv hujjatlari O‘zbekiston tarixining qaysi davrini yanada yaxshiroq ochib berishi mumkin? Fikringizni izohda qoldiring va xabarni tarixga qiziqadigan yaqinlaringiz bilan ulashing.
…