Ronald Arauxo Barselonadan Liverpulga oʻtdi va Luis Suares maslahatini boʻlishdi
Ronald Arauxo Barselonadan Liverpulga mavsum oxirigacha ijara asosida o'tdi va shartnomasida taxminan 47,14 million funt sterlingga sotib olish bandi mavjud. 27 yoshli himoyachi Angliya Premyer-ligasidagi faoliyati oldidan hamyurti Luis Suaresdan omad tilaklari va «undan rohat ol» degan maslahatni oldi. Arauxo yangi jamoasida 33-raqamda to'p suradi va Liverpul tarkibidagi to'rtinchi urugvaylik futbolchiga aylandi.
Barselona safidan Liverpulga ijara asosida qoʻshilgan himoyachi Ronald Arauxo Angliya Premyer-ligasidagi faoliyati boshlanishi bilan hamyurti va afsonaviy hujumchi Luis Suaresdan qimmatli maslahatlar olganini maʼlum qildi. Ushbu transfer qishki mavsumda Enfild jamoasida yuzaga kelgan jiddiy himoya muammolari tufayli tezkorlik bilan amalga oshirildi va urugvaylik futbolchi faoliyatida yangi sahifa ochdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar berishicha, 27 yoshli futbolchi mavsum oxirigacha ijara shartnomasi asosida harakat qiladi hamda shartnomada taxminan 47,14 million funt sterling miqdoridagi transferni sotib olish bandi ham kiritilgan. Yangi jamoasida 33-raqam ostida toʻp suradigan Arauxo klubning rasmiy matbuot xizmatiga bergan intervyusida bu taklifni eshitiboq darhol rozilik berganini va harakatlar juda tezkor kechganini taʼkidladi.
Urugvayliklar izidan va Luis Suaresning dalda soʻzlariRonald Arauxo Liverpul tarkibida toʻp surgan toʻrtinchi urugvaylik futbolchiga aylandi. Bungacha Merseyside klubi sharafini Luis Suares, Sebastian Koates va Darvin Nunyes kabi futbolchilar himoya qilgan. Tajribali hujumchi Luis Suares oʻtish jarayonidan soʻng darhol hamyurtiga omad tilab, maxsus xabar yoʻllagan.
«Bir necha daqiqa oldin undan yaxshi tilaklar bitilgan omad xabarini oldim. U ajoyib klubga kelganimni aytib, bu yerdagi faoliyatimga eng ezgu tilaklarini yoʻlladi», — dedi Arauxo Suares bilan munosabatlari haqida gapirib. Shuningdek, afsonaviy hujumchi unga oddiygina qilib «undan rohat ol» deya maslahat berganini qoʻshimcha qildi.
Bolalikdagi orzu va Angliya futboliFutbolchining taʼkidlashicha, u bolaligida Luis Suaresning Liverpul safidagi oʻyinlarini katta qiziqish bilan kuzatib borgan va aynan shu omil uning Angliya Premyer-ligasiga boʻlgan mehrini oshirgan. Urugvayda hamisha Premyer-liga oʻyinlari erta tongdan katta eʼtibor bilan tomosha qilinishini esga olgan himoyachi, bu transfer uning faoliyatidagi eng toʻgʻri va muhim qadam ekanligiga ishonch bildirgan.
Hozirgi kunda jamoada yuzaga kelgan kadrlar tanqisligi sharoitida Ronald Arauxoning tajribasi murabbiyga himoya chizigʻini mustahkamlashda katta yordam berishi kutilmoqda. Urugvaylik futbolchi uchun bu imkoniyat ham Yevropa sahnasida oʻzini koʻrsatish, ham orzusidagi chempionatda muvaffaqiyatli toʻp surish yoʻlidagi muhim sinov boʻladi.
…