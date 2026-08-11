Ronald Arauxo Barselonadan Liverpulga oʻtdi va Luis Suares maslahatini boʻlishdi

·48·Sport
Ronald Arauxo Barselonadan Liverpulga oʻtdi va Luis Suares maslahatini boʻlishdi
Qisqacha

Ronald Arauxo Barselonadan Liverpulga mavsum oxirigacha ijara asosida o'tdi va shartnomasida taxminan 47,14 million funt sterlingga sotib olish bandi mavjud. 27 yoshli himoyachi Angliya Premyer-ligasidagi faoliyati oldidan hamyurti Luis Suaresdan omad tilaklari va «undan rohat ol» degan maslahatni oldi. Arauxo yangi jamoasida 33-raqamda to'p suradi va Liverpul tarkibidagi to'rtinchi urugvaylik futbolchiga aylandi.

Barselona safidan Liverpulga ijara asosida qoʻshilgan himoyachi Ronald Arauxo Angliya Premyer-ligasidagi faoliyati boshlanishi bilan hamyurti va afsonaviy hujumchi Luis Suaresdan qimmatli maslahatlar olganini maʼlum qildi. Ushbu transfer qishki mavsumda Enfild jamoasida yuzaga kelgan jiddiy himoya muammolari tufayli tezkorlik bilan amalga oshirildi va urugvaylik futbolchi faoliyatida yangi sahifa ochdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, 27 yoshli futbolchi mavsum oxirigacha ijara shartnomasi asosida harakat qiladi hamda shartnomada taxminan 47,14 million funt sterling miqdoridagi transferni sotib olish bandi ham kiritilgan. Yangi jamoasida 33-raqam ostida toʻp suradigan Arauxo klubning rasmiy matbuot xizmatiga bergan intervyusida bu taklifni eshitiboq darhol rozilik berganini va harakatlar juda tezkor kechganini taʼkidladi.

Urugvayliklar izidan va Luis Suaresning dalda soʻzlari

Ronald Arauxo Liverpul tarkibida toʻp surgan toʻrtinchi urugvaylik futbolchiga aylandi. Bungacha Merseyside klubi sharafini Luis Suares, Sebastian Koates va Darvin Nunyes kabi futbolchilar himoya qilgan. Tajribali hujumchi Luis Suares oʻtish jarayonidan soʻng darhol hamyurtiga omad tilab, maxsus xabar yoʻllagan.

«Bir necha daqiqa oldin undan yaxshi tilaklar bitilgan omad xabarini oldim. U ajoyib klubga kelganimni aytib, bu yerdagi faoliyatimga eng ezgu tilaklarini yoʻlladi», — dedi Arauxo Suares bilan munosabatlari haqida gapirib. Shuningdek, afsonaviy hujumchi unga oddiygina qilib «undan rohat ol» deya maslahat berganini qoʻshimcha qildi.

Bolalikdagi orzu va Angliya futboli

Futbolchining taʼkidlashicha, u bolaligida Luis Suaresning Liverpul safidagi oʻyinlarini katta qiziqish bilan kuzatib borgan va aynan shu omil uning Angliya Premyer-ligasiga boʻlgan mehrini oshirgan. Urugvayda hamisha Premyer-liga oʻyinlari erta tongdan katta eʼtibor bilan tomosha qilinishini esga olgan himoyachi, bu transfer uning faoliyatidagi eng toʻgʻri va muhim qadam ekanligiga ishonch bildirgan.

Hozirgi kunda jamoada yuzaga kelgan kadrlar tanqisligi sharoitida Ronald Arauxoning tajribasi murabbiyga himoya chizigʻini mustahkamlashda katta yordam berishi kutilmoqda. Urugvaylik futbolchi uchun bu imkoniyat ham Yevropa sahnasida oʻzini koʻrsatish, ham orzusidagi chempionatda muvaffaqiyatli toʻp surish yoʻlidagi muhim sinov boʻladi.

Ronald ArauxoLiverpulLuis SuaresBarselonaPremyer-liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mark Kukurelya Joze Mourinyu qoʻl ostida Real Madrid muvaffaqiyatiga ishonmoqdaMark Kukurelya Joze Mourinyu qoʻl ostida Real Madrid muvaffaqiyatiga ishonmoqdaBugun, 09:58Shomurodovga turk grandidan taklif: «Beshiktosh» uni o‘z safiga qo‘shib olmoqchiShomurodovga turk grandidan taklif: «Beshiktosh» uni o‘z safiga qo‘shib olmoqchiBugun, 06:50Osiyo chempionati: Atletlarimiz bir kunda 10 ta medal qo‘lga kiritishdi!Osiyo chempionati: Atletlarimiz bir kunda 10 ta medal qo‘lga kiritishdi!Bugun, 06:20Barselona Rodri transferida Real Madridni ortda qoldirishi mumkinBarselona Rodri transferida Real Madridni ortda qoldirishi mumkinBugun, 02:34Mikki van de Ven Tottenxem bilan yangi shartnoma imzoladiMikki van de Ven Tottenxem bilan yangi shartnoma imzoladiBugun, 02:18Endrik kelajagiga aniqlik kiritdi: braziliyalik futbolchi Real Madridda qoladiEndrik kelajagiga aniqlik kiritdi: braziliyalik futbolchi Real Madridda qoladiBugun, 01:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)