Piknik dasturxoniga sigir va buqalar "mehmon" bo‘ldi (video)

·106·Dunyo
Piknik dasturxoniga sigir va buqalar "mehmon" bo‘ldi (video)
Qisqacha

Turkiyadagi Badara yaylovida piknik qilayotgan oilaning dasturxoniga ovqat hidini sezgan sigir va buqalar birin-ketin yaqinlashdi. Oila a'zolari qoramollarni haydashga uringan bo'lsa-da, hayvonlar yana taomlar tomon qaytib keldi. Natijada piknikchilar bilan hayvonlar o'rtasida kulgili "quvlashmachoq" boshlandi va bu holat atrofdagilarni ham kuldirdi.

Turkiyadagi Badara yaylovida piknik qilayotgan oila kutilmagan holatga duch keldi. Dasturxondagi ovqat hidini sezgan sigir va buqalar birin-ketin oila tomon yaqinlashib, taomlardan yeyishga uringan.

Dasturxonga qoramollar yaqinlashdi

Yaylovda erkin o‘tlab yurgan hayvonlar oziq-ovqat hidini sezgach, piknikchilar atrofida to‘plana boshlagan.

Oila a’zolari taomlarni saqlab qolish uchun sigir va buqalarni dasturxondan uzoqlashtirishga harakat qilgan.

Piknik "quvlashmachoq"qa aylandi

Qoramollar esa osonlikcha chekinishni istamagan. Natijada oila a’zolari bilan hayvonlar o‘rtasida kulgili "quvlashmachoq" boshlangan.

Vaziyatda:

• sigir va buqalar dasturxonga yaqinlashgan;

• oila ularni haydashga uringan;

• hayvonlar yana ovqat tomon qaytib kelgan.

Atrofdagilar ham kulib kuzatdi

Piknikchilarning ovqatini himoya qilishga urinishi va qoramollarning qaytib kelaverishi atrofda dam olayotganlarni ham kuldirgan.

Oddiy dam olish kuni shu tariqa kutilmagan va kulgili voqeaga aylangan.

Sizning pikningizga ham shunday "mehmonlar" kelsa, ovqatni bo‘lisharmidingiz yoki haydarmidingiz? Fikringizni izohda qoldiring va xabarni yaqinlaringiz bilan ulashing.

TürkiyeBadara
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ukrainadagi bo‘lajak hokimiyat almashinuvi haqida ekspert fikriUkrainadagi bo‘lajak hokimiyat almashinuvi haqida ekspert fikriBugun, 09:27Chikago universiteti professori Zelenskiyning taktikasini oshkor qildiChikago universiteti professori Zelenskiyning taktikasini oshkor qildiBugun, 09:07Ilon Maskning otasi Ukrainadagi demokratiyaga qanday baho berdi?Ilon Maskning otasi Ukrainadagi demokratiyaga qanday baho berdi?Bugun, 09:02Venesuelada dahshatli fojia: Zilzila qurbonlari soni 6 300 dan oshdiVenesuelada dahshatli fojia: Zilzila qurbonlari soni 6 300 dan oshdiBugun, 08:3210 yoshli qiz kitni qutqarish uchun suvga tushdi10 yoshli qiz kitni qutqarish uchun suvga tushdiBugun, 08:13Kolumbiyada dahshatli zilzila: 132 kishi halok bo‘ldi, milliy ofat e’lon qilindiKolumbiyada dahshatli zilzila: 132 kishi halok bo‘ldi, milliy ofat e’lon qilindiBugun, 08:04
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi