Joze Mourinyu va Kylian Mbappe: Real Madrid yangi davrga tayyorgarlik koʻrmoqda
Madridning Real Madrid klubi rahbariyati jamoa tizimini tubdan isloh qilish maqsadida Joze Mourinyuni bosh murabbiy lavozimiga qaytardi. Portugaliyalik mutaxassis va fransiyalik yulduz Kylian Mbappe oʻrtasidagi hamkorlik kelgusi mavsumlarda klub muvaffaqiyatining asosiy omili boʻlishi kutilmoqda. Sobiq futbolchi Florent Malouda ushbu juftlikni "mukammal kombinatsiya" deb atadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Boyle Sports nashriga bergan intervyusida Malouda Mourinyu oʻz taktik sxemasini aynan Kylian Mbappe atrofida qurishi haqida gapirdi. Uning fikricha, har ikki shaxs ham gʻalaba qozonishga boʻlgan cheksiz ishtiyoqi va elit darajadagi mentaliteti bilan bir-biriga mos keladi. Mourinyu oʻtgan mavsumda kuzatilgan tizimli muammolarni bartaraf etish uchun jamoaga tartib olib kirishi kutilmoqda.
Joze Mourinyu Ispaniya poytaxtiga qaytish uchun Benfica bilan amaldagi shartnomasini bekor qildi va buning uchun 15 million yevro tovon puli toʻlandi. Tajribali murabbiy Real Madrid bilan 2029-yil iyunigacha moʻljallangan uch yillik shartnomaga imzo chekdi. U 13-iyuldan boshlab jamoaning mavsumoldi mashgʻulotlariga boshchilik qiladi.
Taktik islohotlar va yangi transferlarMourinyu oldida turgan asosiy vazifa — oʻtgan mavsumda barcha musobaqalarda 42 ta gol urgan boʻlsa-da, sovrinsiz qolgan Kylian Mbappening salohiyatidan maksimal darajada foydalanishdir. Ayniqsa, Luka Modric kabi afsonaviy pleymeykerning ketishi jamoaning oʻyin tashkil qilish qobiliyatiga salbiy taʼsir koʻrsatgan edi. Shu sababli, klub tarkibni kuchaytirish uchun bir qator yirik transferlarni amalga oshirdi.
Yangi mavsum oldidan jamoa safiga quyidagi futbolchilar qoʻshildi:
- Ibrahima Konate — himoya chizigʻini mustahkamlash uchun;
- Bernardo Silva — kreativlikni oshirish va yarim himoyani boshqarish uchun;
- Marc Cucurella va Denzel Dumfries — qanotlarda faollikni taʼminlash uchun.
Florent Maloudaning taʼkidlashicha, Mourinyu tarkibdagi muvozanatni tiklash boʻyicha katta tajribaga ega. "Luka Modric ketganidan keyin yarim himoyani yangilash zarur edi. Mourinyu Mbappega koʻproq gol urish va jamoani yetakchi sifatida oldinga boshlash imkonini beruvchi tizimni yarata oladi", — deydi sobiq yarim himoyachi.
Real Madrid muxlislari ushbu tayinlovdan soʻng jamoaning nafaqat Ispaniya La Ligasi, balki Chempionlar ligasida ham yana dominantlik qilishini kutishmoqda. Mourinyu va Mbappe oʻrtasidagi oʻzaro tushunish va umumiy maqsad — sovrinlar yutish — klubning yangi strategik loyihasining markazida turadi.
…