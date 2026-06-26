Joze Mourinyu va Kylian Mbappe: Real Madrid yangi davrga tayyorgarlik koʻrmoqda

·0·Sport
Joze Mourinyu va Kylian Mbappe: Real Madrid yangi davrga tayyorgarlik koʻrmoqda

Madridning Real Madrid klubi rahbariyati jamoa tizimini tubdan isloh qilish maqsadida Joze Mourinyuni bosh murabbiy lavozimiga qaytardi. Portugaliyalik mutaxassis va fransiyalik yulduz Kylian Mbappe oʻrtasidagi hamkorlik kelgusi mavsumlarda klub muvaffaqiyatining asosiy omili boʻlishi kutilmoqda. Sobiq futbolchi Florent Malouda ushbu juftlikni "mukammal kombinatsiya" deb atadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Boyle Sports nashriga bergan intervyusida Malouda Mourinyu oʻz taktik sxemasini aynan Kylian Mbappe atrofida qurishi haqida gapirdi. Uning fikricha, har ikki shaxs ham gʻalaba qozonishga boʻlgan cheksiz ishtiyoqi va elit darajadagi mentaliteti bilan bir-biriga mos keladi. Mourinyu oʻtgan mavsumda kuzatilgan tizimli muammolarni bartaraf etish uchun jamoaga tartib olib kirishi kutilmoqda.

Joze Mourinyu Ispaniya poytaxtiga qaytish uchun Benfica bilan amaldagi shartnomasini bekor qildi va buning uchun 15 million yevro tovon puli toʻlandi. Tajribali murabbiy Real Madrid bilan 2029-yil iyunigacha moʻljallangan uch yillik shartnomaga imzo chekdi. U 13-iyuldan boshlab jamoaning mavsumoldi mashgʻulotlariga boshchilik qiladi.

Taktik islohotlar va yangi transferlar

Mourinyu oldida turgan asosiy vazifa — oʻtgan mavsumda barcha musobaqalarda 42 ta gol urgan boʻlsa-da, sovrinsiz qolgan Kylian Mbappening salohiyatidan maksimal darajada foydalanishdir. Ayniqsa, Luka Modric kabi afsonaviy pleymeykerning ketishi jamoaning oʻyin tashkil qilish qobiliyatiga salbiy taʼsir koʻrsatgan edi. Shu sababli, klub tarkibni kuchaytirish uchun bir qator yirik transferlarni amalga oshirdi.

Yangi mavsum oldidan jamoa safiga quyidagi futbolchilar qoʻshildi:

  • Ibrahima Konate — himoya chizigʻini mustahkamlash uchun;
  • Bernardo Silva — kreativlikni oshirish va yarim himoyani boshqarish uchun;
  • Marc Cucurella va Denzel Dumfries — qanotlarda faollikni taʼminlash uchun.

Florent Maloudaning taʼkidlashicha, Mourinyu tarkibdagi muvozanatni tiklash boʻyicha katta tajribaga ega. "Luka Modric ketganidan keyin yarim himoyani yangilash zarur edi. Mourinyu Mbappega koʻproq gol urish va jamoani yetakchi sifatida oldinga boshlash imkonini beruvchi tizimni yarata oladi", — deydi sobiq yarim himoyachi.

Real Madrid muxlislari ushbu tayinlovdan soʻng jamoaning nafaqat Ispaniya La Ligasi, balki Chempionlar ligasida ham yana dominantlik qilishini kutishmoqda. Mourinyu va Mbappe oʻrtasidagi oʻzaro tushunish va umumiy maqsad — sovrinlar yutish — klubning yangi strategik loyihasining markazida turadi.

Real MadridJoze MourinyuKylian MbappeTransferlarFutbol Yangiliklari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Real Madrid va Inter oʻrtasida yirik almashuv: Nico Paz Alessandro Bastoni transferiga kalit boʻlishi mumkinReal Madrid va Inter oʻrtasida yirik almashuv: Nico Paz Alessandro Bastoni transferiga kalit boʻlishi mumkinBugun, 16:33Liverpul Yan Diomande uchun 100 million yevro taklif qilmoqda: Transfer tafsilotlariLiverpul Yan Diomande uchun 100 million yevro taklif qilmoqda: Transfer tafsilotlariBugun, 15:58Peddi Pimblett: «Topuriya endi avvalgidek bo‘lolmaydi, uning egosi sindi»Peddi Pimblett: «Topuriya endi avvalgidek bo‘lolmaydi, uning egosi sindi»Bugun, 15:29Ronaldu va Husanovning maydondagi sirli suhbati tafsilotlari oshkor bo‘ldi!Ronaldu va Husanovning maydondagi sirli suhbati tafsilotlari oshkor bo‘ldi!Bugun, 15:05Arda Guler: «Juda yomon o‘ynadim, tanqidlar adolatli»Arda Guler: «Juda yomon o‘ynadim, tanqidlar adolatli»Bugun, 14:15«Real» Enso Fernandes uchun ikki futbolchisini taklif qilmoqchi«Real» Enso Fernandes uchun ikki futbolchisini taklif qilmoqchiBugun, 14:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi