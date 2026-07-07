Endrick Braziliyaning JChdagi muvaffaqiyatsizligidan soʻng vaʼda berdi
Braziliya terma jamoasining yosh yulduzi va Real Madrid hujumchisi Endrick jahon chempionatidagi kutilmagan magʻlubiyat hamda oʻzining xatolaridan soʻng ilk bor OAVga intervyu berdi. Norvegiyaga qarshi kechgan nimchorak final bahsidagi 1:2 hisobidagi magʻlubiyat braziliyalik muxlislar uchun haqiqiy zarba boʻldi. Mazkur uchrashuvda yosh iqtidor egasi qulay imkoniyatni qoʻldan chiqargani jamoaning turnirdan chiqib ketishiga sabab boʻlgan omillardan biri sifatida koʻrilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashrining ge nashriga tayanib xabar berishicha, Endrick oʻyindan soʻng oʻzining xatosidan qattiq tushkunlikka tushgan. Uchrashuvda hisob ochilmagan pallada u gol urish uchun oltinga teng imkoniyatga ega boʻlgan edi, biroq yakunda Norvegiya gʻalabani ilib ketdi. Futbolchi ushbu vaziyatni oʻzi uchun katta dars deb bilishini va kelajakda bunday holat takrorlanmasligi uchun tinimsiz mehnat qilishini taʼkidladi.
Kelajakka boʻlgan ishonch va masʼuliyat"Men xatoyim haqida koʻp oʻyladim, hattoki Yaratganga menga shunday imkoniyat bergani uchun shukr qildim, lekin oʻsha vaziyatda yaxshiroq harakat qilishim mumkin edi. Buni uddalay olmadim, ammo bu men uchun katta tajriba boʻldi. Endi bunday xatolar qaytarilmasligi uchun ishlayman", — deya taʼkidladi Endrick oʻz intervyusida.
Yosh hujumchi uchun bu uning faoliyatidagi birinchi jahon chempionati edi. U musobaqa oʻzi kutganidek oʻtmaganini tan olsa-da, terma jamoa libosini kiyish va bunday darajaga chiqish uchun bosib oʻtilgan yoʻlni yuqori baholadi. Braziliya terma jamoasi 36 yildan beri jahon chempionatlaridagi eng yomon natijasini qayd etgan boʻlsa-da, Endrick 2030-yilgi turnirda jamoani yuqori choʻqqilarga olib chiqishga vaʼda bergan.
Endrick oʻzini jamoaning yagona yetakchisi yoki asosiy qahramoni sifatida koʻrsatishdan qochdi. Uning fikricha, muvaffaqiyatga faqat jamoaviy birdamlik orqali erishish mumkin. "Umid qilamanki, kelajakda faqat men emas, balki butun jamoa bir tanu bir jon boʻlib harakat qiladi. Braziliya uchun eng yaxshisi — bu jamoaviy ish. Shunda biz yana bunday ogʻriqli magʻlubiyatlarga duch kelmaymiz", — deya qoʻshimcha qildi u.
Ayni damda Braziliya terma jamoasi bosh murabbiyi Carlo Ancelotti va futbolchilar uyga qaytishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Jamoa sentyabr oyidagi xalqaro tanaffusga qadar biroz dam oladi. Rejaga koʻra, "pentakampeonlar" sentyabr oyi oxirida Avstraliya terma jamoasiga qarshi ikkita oʻrtoqlik uchrashuvida maydonga tushadi. Ushbu bahslar jamoaning ruhiy holatini tiklash va yangi siklga tayyorgarlik koʻrish uchun muhim bosqich boʻlib xizmat qiladi.
…