Endrick Braziliyaning JChdagi muvaffaqiyatsizligidan soʻng vaʼda berdi

·61·Sport
Endrick Braziliyaning JChdagi muvaffaqiyatsizligidan soʻng vaʼda berdi

Braziliya terma jamoasining yosh yulduzi va Real Madrid hujumchisi Endrick jahon chempionatidagi kutilmagan magʻlubiyat hamda oʻzining xatolaridan soʻng ilk bor OAVga intervyu berdi. Norvegiyaga qarshi kechgan nimchorak final bahsidagi 1:2 hisobidagi magʻlubiyat braziliyalik muxlislar uchun haqiqiy zarba boʻldi. Mazkur uchrashuvda yosh iqtidor egasi qulay imkoniyatni qoʻldan chiqargani jamoaning turnirdan chiqib ketishiga sabab boʻlgan omillardan biri sifatida koʻrilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashrining ge nashriga tayanib xabar berishicha, Endrick oʻyindan soʻng oʻzining xatosidan qattiq tushkunlikka tushgan. Uchrashuvda hisob ochilmagan pallada u gol urish uchun oltinga teng imkoniyatga ega boʻlgan edi, biroq yakunda Norvegiya gʻalabani ilib ketdi. Futbolchi ushbu vaziyatni oʻzi uchun katta dars deb bilishini va kelajakda bunday holat takrorlanmasligi uchun tinimsiz mehnat qilishini taʼkidladi.

Kelajakka boʻlgan ishonch va masʼuliyat

"Men xatoyim haqida koʻp oʻyladim, hattoki Yaratganga menga shunday imkoniyat bergani uchun shukr qildim, lekin oʻsha vaziyatda yaxshiroq harakat qilishim mumkin edi. Buni uddalay olmadim, ammo bu men uchun katta tajriba boʻldi. Endi bunday xatolar qaytarilmasligi uchun ishlayman", — deya taʼkidladi Endrick oʻz intervyusida.

Yosh hujumchi uchun bu uning faoliyatidagi birinchi jahon chempionati edi. U musobaqa oʻzi kutganidek oʻtmaganini tan olsa-da, terma jamoa libosini kiyish va bunday darajaga chiqish uchun bosib oʻtilgan yoʻlni yuqori baholadi. Braziliya terma jamoasi 36 yildan beri jahon chempionatlaridagi eng yomon natijasini qayd etgan boʻlsa-da, Endrick 2030-yilgi turnirda jamoani yuqori choʻqqilarga olib chiqishga vaʼda bergan.

Endrick oʻzini jamoaning yagona yetakchisi yoki asosiy qahramoni sifatida koʻrsatishdan qochdi. Uning fikricha, muvaffaqiyatga faqat jamoaviy birdamlik orqali erishish mumkin. "Umid qilamanki, kelajakda faqat men emas, balki butun jamoa bir tanu bir jon boʻlib harakat qiladi. Braziliya uchun eng yaxshisi — bu jamoaviy ish. Shunda biz yana bunday ogʻriqli magʻlubiyatlarga duch kelmaymiz", — deya qoʻshimcha qildi u.

Ayni damda Braziliya terma jamoasi bosh murabbiyi Carlo Ancelotti va futbolchilar uyga qaytishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Jamoa sentyabr oyidagi xalqaro tanaffusga qadar biroz dam oladi. Rejaga koʻra, "pentakampeonlar" sentyabr oyi oxirida Avstraliya terma jamoasiga qarshi ikkita oʻrtoqlik uchrashuvida maydonga tushadi. Ushbu bahslar jamoaning ruhiy holatini tiklash va yangi siklga tayyorgarlik koʻrish uchun muhim bosqich boʻlib xizmat qiladi.

EndrickBraziliyaReal MadridJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

0:2 hisobi 3:2 bo‘lgan Argentina-Misr o‘yinida urilgan gollar videosi0:2 hisobi 3:2 bo‘lgan Argentina-Misr o‘yinida urilgan gollar videosiBugun, 00:57Manchester Yunayted Aurelien Tchouameni uchun 100 million yevrodan voz kechishga tayyorManchester Yunayted Aurelien Tchouameni uchun 100 million yevrodan voz kechishga tayyorBugun, 00:30Lionel Messi Misrga qarshi o‘yinning eng yaxshi futbolchisi bo‘ldiLionel Messi Misrga qarshi o‘yinning eng yaxshi futbolchisi bo‘ldiBugun, 00:18Messi jahon chempionatlari tarixida eng yaxshi assistentga aylandiMessi jahon chempionatlari tarixida eng yaxshi assistentga aylandiBugun, 00:14JCH-2026. Shveysariya — Kolumbiya: asosiy tarkiblar ma’lum qilindiJCH-2026. Shveysariya — Kolumbiya: asosiy tarkiblar ma’lum qilindiBugun, 00:10Lionel Messi va Argentina dramatik gʻalabadan soʻng chorak finalga yoʻl oldiLionel Messi va Argentina dramatik gʻalabadan soʻng chorak finalga yoʻl oldiKecha, 23:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi