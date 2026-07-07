Figma oʻz imkoniyatlarini kengaytirmoqda: Bud startapi jamoasi sotib olindi
Dizayn olamining yetakchi platformasi hisoblangan Figma oʻzining texnologik ekotizimini yanada takomillashtirish yoʻlida muhim qadam tashladi. Kompaniya sunʼiy intellekt va "vibe-coding" (kodlash muhitini soddalashtirish) yoʻnalishida faoliyat yurituvchi Bud (avvalgi nomi Orchids) startapi jamoasini oʻz safiga qoʻshib olganini eʼlon qildi. Ushbu kelishuv Figma platformasini shunchaki statik dizayn vositasidan toʻlaqonli dasturiy mahsulotlar yaratish maydoniga aylantirish strategiyasining bir qismidir. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Bud startapi oʻz vaqtida Y Combinator akseleratori tomonidan qoʻllab-quvvatlangan boʻlib, u foydalanuvchilarga mobil ilovalar, veb-saytlar va Slack kabi platformalar uchun servislar yaratish imkonini beruvchi sunʼiy intellekt agentlarini taklif etgan. Startap rahbari Kevin Lu X (sobiq Twitter) tarmogʻidagi sahifasida Figma jamoasiga qoʻshilish yangi davr uchun tabiiy hol ekanini va gʻoyalar aynan shu yerda hayotga tatbiq etilishini taʼkidladi.
Dizayndan real kodlash sariFigma soʻnggi yillarda dizayn va dasturlash oʻrtasidagi masofani qisqartirishga katta eʼtibor qaratmoqda. Avvalroq kompaniya veb-ilovalarni yaratish uchun Figma Make funksiyasini ishga tushirgan, shuningdek, Codex va Claude Code kabi vositalar bilan integratsiyani yoʻlga qoʻygan edi. Bud jamoasining qoʻshilishi Figma ichida avtomatlashtirilgan agentlar va murakkabroq prototiplar yaratish imkoniyatlarini kengaytirishi kutilmoqda.
Kelishuv shartlariga koʻra, Bud va Orchids platformalari joriy yilning 18-iyuliga qadar oʻz faoliyatini toʻxtatadi. Foydalanuvchilar ushbu muddatga qadar oʻz loyihalarini boshqa platformalarga koʻchirib oʻtkazishlari lozim. Bu qaror startapning mustaqil mahsulot sifatida emas, balki Figma tarkibiy qismi sifatida rivojlanishini anglatadi.
Xavfsizlik masalalari va kelajak rejalariTaʼkidlash joizki, Bud (Orchids) platformasi oʻtmishda xavfsizlik muammolariga duch kelgan. BBC nashrining xabar berishicha, xavfsizlik boʻyicha tadqiqotchilar Orchids orqali yaratilgan ilovalarda kiberhujumlarga nisbatan zaifliklar mavjudligini aniqlashgan edi. Figma ushbu jamoani aynan qaysi loyihalarga yoʻnaltirishini ochiqlamagan boʻlsa-da, mutaxassislar asosiy eʼtibor xavfsiz va aqlli kodlash vositalarini yaratishga qaratilishini taxmin qilmoqdalar.
Oʻzbekistonlik dizayner va dasturchilar uchun ham Figma platformasidagi bu yangiliklar muhim ahamiyatga ega. Mahalliy IT-bozorida Figma eng ommabop dizayn vositasi hisoblanadi. Kelajakda dizaynerlarning oʻzi sunʼiy intellekt yordamida tayyor kodli prototiplarni yaratishi, loyihalarni ishlab chiqish vaqtini va xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirishi mumkin.
ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, Figma oʻzining yangi agentlarini joriy etish orqali nafaqat UI/UX dizaynerlar, balki frontend dasturchilar uchun ham ajralmas platformaga aylanishni koʻzlamoqda. Bu kabi xaridlar dizayn olamida sunʼiy intellekt inqilobi davom etayotganidan dalolat beradi.
…