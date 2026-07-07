Figma oʻz imkoniyatlarini kengaytirmoqda: Bud startapi jamoasi sotib olindi

·26·Texno
Figma oʻz imkoniyatlarini kengaytirmoqda: Bud startapi jamoasi sotib olindi

Dizayn olamining yetakchi platformasi hisoblangan Figma oʻzining texnologik ekotizimini yanada takomillashtirish yoʻlida muhim qadam tashladi. Kompaniya sunʼiy intellekt va "vibe-coding" (kodlash muhitini soddalashtirish) yoʻnalishida faoliyat yurituvchi Bud (avvalgi nomi Orchids) startapi jamoasini oʻz safiga qoʻshib olganini eʼlon qildi. Ushbu kelishuv Figma platformasini shunchaki statik dizayn vositasidan toʻlaqonli dasturiy mahsulotlar yaratish maydoniga aylantirish strategiyasining bir qismidir. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Bud startapi oʻz vaqtida Y Combinator akseleratori tomonidan qoʻllab-quvvatlangan boʻlib, u foydalanuvchilarga mobil ilovalar, veb-saytlar va Slack kabi platformalar uchun servislar yaratish imkonini beruvchi sunʼiy intellekt agentlarini taklif etgan. Startap rahbari Kevin Lu X (sobiq Twitter) tarmogʻidagi sahifasida Figma jamoasiga qoʻshilish yangi davr uchun tabiiy hol ekanini va gʻoyalar aynan shu yerda hayotga tatbiq etilishini taʼkidladi.

Dizayndan real kodlash sari

Figma soʻnggi yillarda dizayn va dasturlash oʻrtasidagi masofani qisqartirishga katta eʼtibor qaratmoqda. Avvalroq kompaniya veb-ilovalarni yaratish uchun Figma Make funksiyasini ishga tushirgan, shuningdek, Codex va Claude Code kabi vositalar bilan integratsiyani yoʻlga qoʻygan edi. Bud jamoasining qoʻshilishi Figma ichida avtomatlashtirilgan agentlar va murakkabroq prototiplar yaratish imkoniyatlarini kengaytirishi kutilmoqda.

Kelishuv shartlariga koʻra, Bud va Orchids platformalari joriy yilning 18-iyuliga qadar oʻz faoliyatini toʻxtatadi. Foydalanuvchilar ushbu muddatga qadar oʻz loyihalarini boshqa platformalarga koʻchirib oʻtkazishlari lozim. Bu qaror startapning mustaqil mahsulot sifatida emas, balki Figma tarkibiy qismi sifatida rivojlanishini anglatadi.

Xavfsizlik masalalari va kelajak rejalari

Taʼkidlash joizki, Bud (Orchids) platformasi oʻtmishda xavfsizlik muammolariga duch kelgan. BBC nashrining xabar berishicha, xavfsizlik boʻyicha tadqiqotchilar Orchids orqali yaratilgan ilovalarda kiberhujumlarga nisbatan zaifliklar mavjudligini aniqlashgan edi. Figma ushbu jamoani aynan qaysi loyihalarga yoʻnaltirishini ochiqlamagan boʻlsa-da, mutaxassislar asosiy eʼtibor xavfsiz va aqlli kodlash vositalarini yaratishga qaratilishini taxmin qilmoqdalar.

Oʻzbekistonlik dizayner va dasturchilar uchun ham Figma platformasidagi bu yangiliklar muhim ahamiyatga ega. Mahalliy IT-bozorida Figma eng ommabop dizayn vositasi hisoblanadi. Kelajakda dizaynerlarning oʻzi sunʼiy intellekt yordamida tayyor kodli prototiplarni yaratishi, loyihalarni ishlab chiqish vaqtini va xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirishi mumkin.

ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, Figma oʻzining yangi agentlarini joriy etish orqali nafaqat UI/UX dizaynerlar, balki frontend dasturchilar uchun ham ajralmas platformaga aylanishni koʻzlamoqda. Bu kabi xaridlar dizayn olamida sunʼiy intellekt inqilobi davom etayotganidan dalolat beradi.

FigmaBudSunʼiy IntellektStartapTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Microsoft sunʼiy intellekt xarajatlarini kamaytirish uchun oʻz modellariga oʻtmoqdaMicrosoft sunʼiy intellekt xarajatlarini kamaytirish uchun oʻz modellariga oʻtmoqdaBugun, 00:53Discord sunʼiy intellekt xatosi tufayli minglab foydalanuvchilarni asossiz blokladiDiscord sunʼiy intellekt xatosi tufayli minglab foydalanuvchilarni asossiz blokladiBugun, 00:29Google yangi Pixel 11 smartfonlarini taqdim etish sanasini maʼlum qildiGoogle yangi Pixel 11 smartfonlarini taqdim etish sanasini maʼlum qildiKecha, 23:59Ilon Mask iPhone'dan ingichka AI-qurilma tayyorlayotgani aytildiIlon Mask iPhone'dan ingichka AI-qurilma tayyorlayotgani aytildiKecha, 23:49Netflix strategiyasini oʻzgartirmoqda: Platformada qisqa metrajli videolar paydo boʻladiNetflix strategiyasini oʻzgartirmoqda: Platformada qisqa metrajli videolar paydo boʻladiKecha, 22:24Shotlandiya tarixiy qadam ostonasida: Mamlakat ilk bor oʻz hududidan koinotga raketa uchiradiShotlandiya tarixiy qadam ostonasida: Mamlakat ilk bor oʻz hududidan koinotga raketa uchiradiKecha, 22:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi