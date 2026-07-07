Google yangi Pixel 11 smartfonlarini taqdim etish sanasini maʼlum qildi
Google korporatsiyasi oʻzining navbatdagi anʼanaviy "Made by Google" taqdimot tadbiri joriy yilning 12-avgust kuni Nyu-York shahrida boʻlib oʻtishini rasman eʼlon qildi. Ushbu tadbir texnologiya olami uchun yilning eng muhim voqealaridan biri hisoblanib, unda kompaniyaning yangi avlod qurilmalari va sunʼiy intellekt sohasidagi soʻnggi ishlanmalari namoyish etilishi kutilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
The Verge va Bloomberg nashrlariga yuborilgan rasmiy taklifnomalarga koʻra, bu yilgi taqdimotning asosiy yulduzi Pixel 11 smartfonlar liniyasi boʻladi. Oʻtgan yilgi tadbir shou-biznes yulduzlari ishtirokidagi noodatiy chiqishlar bilan yodda qolgan boʻlsa, bu safar Google asosiy eʼtiborni mahsulotlarning texnik imkoniyatlari va dizayniga qaratishi kutilmoqda.
Pixel 11 seriyasidagi asosiy oʻzgarishlarHozirda tarqalgan insayderlik maʼlumotlariga koʻra, Pixel 11 seriyasi sezilarli dizayn yangilanishlariga ega boʻladi. Xususan, smartfonlar qatoriga yangi tilla rangli variant qoʻshilishi aytilmoqda. Bazaviy Pixel 11 modeli ingichka ramkalar va yangilangan qora rangli kamera paneli bilan jihozlanishi, bu esa qurilmaga yanada zamonaviy koʻrinish berishi kutilmoqda.
Pixel 11 Pro modeli esa oʻzidan oldingi avlodga nisbatan biroz yupqaroq korpusga ega boʻlishi haqida xabarlar mavjud. Shuningdek, Google buklamafonlar bozoridagi pozitsiyasini mustahkamlash maqsadida Pixel 11 Pro Fold modelini ham taqdim etishi mumkin. Ushbu qurilma yengilroq vazn va qayta ishlangan kamera bloki bilan ajralib turishi taxmin qilinmoqda.
Xotira hajmi va narx siyosatiFoydalanuvchilar uchun kutilmagan yangiliklardan biri qurilmalarning ichki xotirasi bilan bogʻliq boʻlishi mumkin. Baʼzi manbalarga koʻra, Google yangi modellarda 128 GB hajmli xotira variantidan voz kechib, standart talqinni 256 GBdan boshlashi mumkin. Bu texnik jihatdan ijobiy oʻzgarish boʻlsa-da, smartfonlarning boshlangʻich narxi oshishiga olib kelishi ehtimoldan xoli emas.
Oʻtgan yili avgust oyida oʻtkazilgan taqdimotda Pixel 10 seriyasi, Pixel Watch va yangi avlod quloqchinlari namoyish etilgan edi. Bu yil ham Google ekotizimini toʻldiruvchi yangi aqlli soatlar va aksessuarlar namoyishi kutilmoqda. Oʻzbekiston bozorida Pixel smartfonlari rasman sotilmasa-da, ular oʻzining "toza" Android tizimi va yuqori sifatli kameralari tufayli mahalliy texno-ishqibozlar orasida juda ommalashgan.
Taqdimot davomida Google oʻzining sunʼiy intellekt imkoniyatlarini yanada kengaytirishi, xususan, Gemini tizimining yangi Pixel qurilmalariga integratsiyasi boʻyicha yangiliklar ulashishi kutilmoqda. Bu esa smartfonlarni nafaqat aloqa vositasi, balki yanada aqlli shaxsiy yordamchiga aylantirishga xizmat qiladi.
…