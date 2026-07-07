Google yangi Pixel 11 smartfonlarini taqdim etish sanasini maʼlum qildi

·40·Texno
Google yangi Pixel 11 smartfonlarini taqdim etish sanasini maʼlum qildi

Google korporatsiyasi oʻzining navbatdagi anʼanaviy "Made by Google" taqdimot tadbiri joriy yilning 12-avgust kuni Nyu-York shahrida boʻlib oʻtishini rasman eʼlon qildi. Ushbu tadbir texnologiya olami uchun yilning eng muhim voqealaridan biri hisoblanib, unda kompaniyaning yangi avlod qurilmalari va sunʼiy intellekt sohasidagi soʻnggi ishlanmalari namoyish etilishi kutilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

The Verge va Bloomberg nashrlariga yuborilgan rasmiy taklifnomalarga koʻra, bu yilgi taqdimotning asosiy yulduzi Pixel 11 smartfonlar liniyasi boʻladi. Oʻtgan yilgi tadbir shou-biznes yulduzlari ishtirokidagi noodatiy chiqishlar bilan yodda qolgan boʻlsa, bu safar Google asosiy eʼtiborni mahsulotlarning texnik imkoniyatlari va dizayniga qaratishi kutilmoqda.

Pixel 11 seriyasidagi asosiy oʻzgarishlar

Hozirda tarqalgan insayderlik maʼlumotlariga koʻra, Pixel 11 seriyasi sezilarli dizayn yangilanishlariga ega boʻladi. Xususan, smartfonlar qatoriga yangi tilla rangli variant qoʻshilishi aytilmoqda. Bazaviy Pixel 11 modeli ingichka ramkalar va yangilangan qora rangli kamera paneli bilan jihozlanishi, bu esa qurilmaga yanada zamonaviy koʻrinish berishi kutilmoqda.

Pixel 11 Pro modeli esa oʻzidan oldingi avlodga nisbatan biroz yupqaroq korpusga ega boʻlishi haqida xabarlar mavjud. Shuningdek, Google buklamafonlar bozoridagi pozitsiyasini mustahkamlash maqsadida Pixel 11 Pro Fold modelini ham taqdim etishi mumkin. Ushbu qurilma yengilroq vazn va qayta ishlangan kamera bloki bilan ajralib turishi taxmin qilinmoqda.

Xotira hajmi va narx siyosati

Foydalanuvchilar uchun kutilmagan yangiliklardan biri qurilmalarning ichki xotirasi bilan bogʻliq boʻlishi mumkin. Baʼzi manbalarga koʻra, Google yangi modellarda 128 GB hajmli xotira variantidan voz kechib, standart talqinni 256 GBdan boshlashi mumkin. Bu texnik jihatdan ijobiy oʻzgarish boʻlsa-da, smartfonlarning boshlangʻich narxi oshishiga olib kelishi ehtimoldan xoli emas.

Oʻtgan yili avgust oyida oʻtkazilgan taqdimotda Pixel 10 seriyasi, Pixel Watch va yangi avlod quloqchinlari namoyish etilgan edi. Bu yil ham Google ekotizimini toʻldiruvchi yangi aqlli soatlar va aksessuarlar namoyishi kutilmoqda. Oʻzbekiston bozorida Pixel smartfonlari rasman sotilmasa-da, ular oʻzining "toza" Android tizimi va yuqori sifatli kameralari tufayli mahalliy texno-ishqibozlar orasida juda ommalashgan.

Taqdimot davomida Google oʻzining sunʼiy intellekt imkoniyatlarini yanada kengaytirishi, xususan, Gemini tizimining yangi Pixel qurilmalariga integratsiyasi boʻyicha yangiliklar ulashishi kutilmoqda. Bu esa smartfonlarni nafaqat aloqa vositasi, balki yanada aqlli shaxsiy yordamchiga aylantirishga xizmat qiladi.

GooglePixel 11SmartfonTexnologiyaTaqdimot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Microsoft sunʼiy intellekt xarajatlarini kamaytirish uchun oʻz modellariga oʻtmoqdaMicrosoft sunʼiy intellekt xarajatlarini kamaytirish uchun oʻz modellariga oʻtmoqdaBugun, 00:53Discord sunʼiy intellekt xatosi tufayli minglab foydalanuvchilarni asossiz blokladiDiscord sunʼiy intellekt xatosi tufayli minglab foydalanuvchilarni asossiz blokladiBugun, 00:29Figma oʻz imkoniyatlarini kengaytirmoqda: Bud startapi jamoasi sotib olindiFigma oʻz imkoniyatlarini kengaytirmoqda: Bud startapi jamoasi sotib olindiKecha, 23:53Ilon Mask iPhone'dan ingichka AI-qurilma tayyorlayotgani aytildiIlon Mask iPhone'dan ingichka AI-qurilma tayyorlayotgani aytildiKecha, 23:49Netflix strategiyasini oʻzgartirmoqda: Platformada qisqa metrajli videolar paydo boʻladiNetflix strategiyasini oʻzgartirmoqda: Platformada qisqa metrajli videolar paydo boʻladiKecha, 22:24Shotlandiya tarixiy qadam ostonasida: Mamlakat ilk bor oʻz hududidan koinotga raketa uchiradiShotlandiya tarixiy qadam ostonasida: Mamlakat ilk bor oʻz hududidan koinotga raketa uchiradiKecha, 22:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi