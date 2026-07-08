Tramp Turkiyaga keldi: Sanksiyalar bekor qilinadi, F-35 masalasi kun tartibida

·51·Dunyo
Tramp Turkiyaga keldi: Sanksiyalar bekor qilinadi, F-35 masalasi kun tartibida

AQSH prezidenti Donald Tramp 7 iyul kuni NATO sammitida ishtirok etish uchun Turkiya poytaxti Anqaraga tashrif buyurdi. Bu Amerika prezidentining ko‘p yillik tanaffusdan so‘ng Turkiyaga amalga oshirgan ilk rasmiy safaridir. Aeroportda Trampni Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo‘g‘an shaxsan kutib oldi. Yetakchilar ikki tomonlama muzokaralar o‘tkazish uchun Beshtepa Prezidentlik majmuasiga yo‘l oldi.

Uchrashuv davomida Tramp AQSH, Turkiya va NATO munosabatlarini tubdan o‘zgartirishi mumkin bo‘lgan qator sensatsion bayonotlarni berdi. Zamin.uz ushbu tarixiy uchrashuvning eng asosiy tafsilotlarini taqdim etadi.

CAATSA sanksiyalari bekor qilinadi, F-35 dasturiga qaytish imkoniyati

Donald Tramp Anqaradagi bayonotlarida Turkiya uchun mudofaa sohasidagi eng og‘riqli cheklovlar olib tashlanishini ma’lum qildi:

  • Sanksiyalarning bekor qilinishi: AQSH Rossiyadan S-400 tizimlarini xarid qilgani uchun Turkiyaga qarshi joriy etilgan CAATSA sanksiyalarini bekor qiladi. Tramp bu haqda: «Biz sanksiyalarni bekor qilmoqchimiz. Hozir buning ayni vaqti», — deb ta’kidladi.

  • F-35 qiruvchi samolyotlari: Anqarani F-35 dasturiga qaytarish va ushbu samolyotlarni sotish imkoniyati qayta ko‘rib chiqilmoqda. Prezidentning so‘zlariga ko‘ra, ushbu masala ustida Davlat kotibi Marko Rubio, Moliya vaziri Skott Bessent va Mudofaa vaziri Pit Hegset faol ish olib bormoqda.

  • Milliy qiruvchi samolyot (KAAN): Muzokaralarda Turkiyaning milliy loyihasi bo‘lmish KAAN qiruvchi samolyotlari uchun AQSHning F-110 dvigatellarini yetkazib berish masalasi ham muhokama qilingan.

Tramp Turkiyaga keldi: Sanksiyalar bekor qilinadi, F-35 masalasi kun tartibida

«Oramizda yaqinlik bor»: Tramp Erdo‘g‘anga yuqori baho berdi

AQSH rahbari Turkiya prezidenti bilan bo‘lgan shaxsiy munosabatlari juda kuchli ekanini yana bir bor urg‘uladi:

«Oramizda ish beradigan yaqinlik bor. Rajab Toyyib Erdo‘g‘an — butun dunyoda hurmatga sazovor lider. Turkiya uning rahbarligida juda kuchli davlatga aylandi».

Anqaradagi NATO sammiti: Ittifoqchilarga tanqid

Muzokaralardan so‘ng Beshtepa majmuasida NATO sammiti o‘z ishini boshladi. Sammit kun tartibidagi asosiy masalalar va Trampning pozitsiyasi quyidagicha:

Yo‘nalish

Sammit tafsilotlari va maqsadlari

Mudofaa xarajatlari

Ittifoqchilarning mudofaa xarajatlarini 2035 yilgacha YAIMning 5% darajasiga yetkazish rezalashtirilgan.

Hamkorlik loyihalari

Ittifoqchi davlatlar o‘rtasida qurol-yarog‘ni birgalikda ishlab chiqarish va transatlantik aloqalarni kuchaytirish.

Ukrainani qo‘llab-quvvatlash

Sammit doirasida Ukrainaga yordam berish masalalari muhokama etiladi. Shuningdek, Trampning Ukraina prezidenti Volodimir Zelenskiy bilan uchrashuvi ham kutilmoqda.

Tramp Turkiyaga keldi: Sanksiyalar bekor qilinadi, F-35 masalasi kun tartibida

Tramp an’anaviy tarzda yevropalik hamkorlarni mudofaaga yetarlicha mablag‘ ajratmayotganlikda va sodiqlikning past darajasida (xususan, Eron atrofidagi so‘nggi voqealar misolida) qattiq tanqid qildi. U rasmiy Vashington alyansdagi hamkorlaridan ko‘proq natija kutishini bildirdi.

Tahlilchilarning fikriga ko‘ra, ushbu tashrif Turkiya uchun uzoq yillik sanksiyalardan qutulish, mudofaa va aviatsiya sohasidagi yirik loyihalarni oldinga surish uchun tarixiy imkoniyatdir. Sammit 8 iyul kuni o‘z ishini yakunlaydi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bishkekda 181 yo‘lovchili samolyot shassi nosozligi sabab to‘xtadiBishkekda 181 yo‘lovchili samolyot shassi nosozligi sabab to‘xtadiKecha, 23:52AQSH ilk dumaloq bo‘lmagan oltin tangasini chiqaradi (foto)AQSH ilk dumaloq bo‘lmagan oltin tangasini chiqaradi (foto)Kecha, 23:43Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqdaVirusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqdaKecha, 22:01Avstraliyada graffitichi ko‘prik minorasiga ulkan qush rasmini chizdiAvstraliyada graffitichi ko‘prik minorasiga ulkan qush rasmini chizdiKecha, 21:52Xitoyda dahshatli tornado: 12-qavatdan erkak divani bilan uchib ketdiXitoyda dahshatli tornado: 12-qavatdan erkak divani bilan uchib ketdiKecha, 21:07Ajrashgandan keyin taqiladigan «ajralish uzuklari» trendga aylandiAjrashgandan keyin taqiladigan «ajralish uzuklari» trendga aylandiKecha, 17:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi