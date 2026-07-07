Bishkekda 181 yo‘lovchili samolyot shassi nosozligi sabab to‘xtadi

·0·Dunyo
Bishkekda 181 yo‘lovchili samolyot shassi nosozligi sabab to‘xtadi

Foto: Sputnik Kirgizstan

Qirg‘izistonda TezJet aviakompaniyasining Bishkek–O‘sh yo‘nalishidagi yo‘lovchi samolyoti uchish vaqtida shassi nosozligi tufayli parvozni to‘xtatdi.

Hodisa 7 iyul kuni Manas xalqaro aeroportida yuz berdi. Samolyot bortidagi 181 nafar yo‘lovchi va ekipaj a’zolari avariyaviy traplar orqali evakuatsiya qilindi.

Samolyotning orqa shassisi singan

«Aeroporti Kirgizstana» OAJ ma’lumotiga ko‘ra, havo kemasi uchish-qo‘nish yo‘lagida tezlik olayotgan vaqtda orqa shassilaridan biri singan.

Shundan so‘ng samolyot harakatini to‘xtatib, chap tomonga og‘gan. Hodisa oqibatida aviatsiya yoqilg‘isi sizib chiqqan.

181 nafar yo‘lovchi evakuatsiya qilindi

Samolyot bortida:

  • 181 nafar yo‘lovchi;

  • ikki nafar uchuvchi;

  • to‘rt nafar bortkuzatuvchi bo‘lgan.

TezJet xabariga ko‘ra, ekipaj vaziyatga zudlik bilan javob qaytarib, yo‘lovchilar xavfsizligini ta’minlash choralarini ko‘rgan.

«Barcha yo‘lovchilar va ekipaj a’zolari havo kemasini eson-omon tark etdi», — deyiladi aviakompaniya xabarida.

Bir necha kishi yengil jarohat olgan

Dastlab qurbonlar va og‘ir jarohatlanganlar yo‘qligi ma’lum qilindi.

Keyinroq yo‘lovchilar va ekipaj a’zolari orasida bir necha kishi yengil jarohat olgani, ammo jiddiy tan jarohatlari qayd etilmagani aytildi.

Hodisa sabablari o‘rganiladi

Qirg‘iziston Fuqaro aviatsiyasi davlat agentligi samolyot shassisi nosozligi va hodisaning boshqa tafsilotlari yuzasidan surishtiruv o‘tkazilishini ma’lum qildi.

Ekipajning tezkor harakati tufayli xavfli vaziyat katta fojiaga aylanmadi. Endi asosiy savol — shassi nima sababdan aynan uchish paytida ishdan chiqqan?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH ilk dumaloq bo‘lmagan oltin tangasini chiqaradi (foto)AQSH ilk dumaloq bo‘lmagan oltin tangasini chiqaradi (foto)Bugun, 23:43Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqdaVirusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqdaBugun, 22:01Avstraliyada graffitichi ko‘prik minorasiga ulkan qush rasmini chizdiAvstraliyada graffitichi ko‘prik minorasiga ulkan qush rasmini chizdiBugun, 21:52Xitoyda dahshatli tornado: 12-qavatdan erkak divani bilan uchib ketdiXitoyda dahshatli tornado: 12-qavatdan erkak divani bilan uchib ketdiBugun, 21:07Ajrashgandan keyin taqiladigan «ajralish uzuklari» trendga aylandiAjrashgandan keyin taqiladigan «ajralish uzuklari» trendga aylandiBugun, 17:59Fransiyada Ebola aniqlangan ilk bemor sog‘ayib, shifoxonadan chiqdiFransiyada Ebola aniqlangan ilk bemor sog‘ayib, shifoxonadan chiqdiBugun, 16:40
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi