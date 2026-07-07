Bishkekda 181 yo‘lovchili samolyot shassi nosozligi sabab to‘xtadi
Foto: Sputnik Kirgizstan
Qirg‘izistonda TezJet aviakompaniyasining Bishkek–O‘sh yo‘nalishidagi yo‘lovchi samolyoti uchish vaqtida shassi nosozligi tufayli parvozni to‘xtatdi.
Hodisa 7 iyul kuni Manas xalqaro aeroportida yuz berdi. Samolyot bortidagi 181 nafar yo‘lovchi va ekipaj a’zolari avariyaviy traplar orqali evakuatsiya qilindi.
Samolyotning orqa shassisi singan
«Aeroporti Kirgizstana» OAJ ma’lumotiga ko‘ra, havo kemasi uchish-qo‘nish yo‘lagida tezlik olayotgan vaqtda orqa shassilaridan biri singan.
Shundan so‘ng samolyot harakatini to‘xtatib, chap tomonga og‘gan. Hodisa oqibatida aviatsiya yoqilg‘isi sizib chiqqan.
181 nafar yo‘lovchi evakuatsiya qilindi
Samolyot bortida:
181 nafar yo‘lovchi;
ikki nafar uchuvchi;
to‘rt nafar bortkuzatuvchi bo‘lgan.
TezJet xabariga ko‘ra, ekipaj vaziyatga zudlik bilan javob qaytarib, yo‘lovchilar xavfsizligini ta’minlash choralarini ko‘rgan.
«Barcha yo‘lovchilar va ekipaj a’zolari havo kemasini eson-omon tark etdi», — deyiladi aviakompaniya xabarida.
Bir necha kishi yengil jarohat olgan
Dastlab qurbonlar va og‘ir jarohatlanganlar yo‘qligi ma’lum qilindi.
Keyinroq yo‘lovchilar va ekipaj a’zolari orasida bir necha kishi yengil jarohat olgani, ammo jiddiy tan jarohatlari qayd etilmagani aytildi.
Hodisa sabablari o‘rganiladi
Qirg‘iziston Fuqaro aviatsiyasi davlat agentligi samolyot shassisi nosozligi va hodisaning boshqa tafsilotlari yuzasidan surishtiruv o‘tkazilishini ma’lum qildi.
Ekipajning tezkor harakati tufayli xavfli vaziyat katta fojiaga aylanmadi. Endi asosiy savol — shassi nima sababdan aynan uchish paytida ishdan chiqqan?
…