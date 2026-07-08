JCH-2026. Shveysariya — Kolumbiya: asosiy tarkiblar ma’lum qilindi
JCH-2026 1/8 finalining so‘nggi uchrashuvida Shveysariya va Kolumbiya milliy jamoalari o‘zaro to‘qnash keladi.
Bahs Toshkent vaqti bilan soat 01:00 da boshlanadi. G‘olib jamoa chorakfinalda Argentinaga qarshi maydonga tushadi.
Shveysariya tajribali tarkib bilan chiqadi
Shveysariyaning asosiy tarkibida Gregor Kobel, Manuel Akanji va Rikardo Rodriges kabi tajribali futbolchilar maydonga tushadi.
Maydon markazida Granit Jaka, Remo Froyler va Denis Zakariya harakat qiladi. Hujumda esa Bril Embolo hamda Dan Ndoyga ishonch bildirilgan.
Shveysariya: Kobel, Elvedi, Akanji, Rodriges, Zakariya, Froyler, Jaka, Yashari, Rider, Embolo, Ndoy.
Kolumbiya Dias va Rodrigesga tayanadi
Kolumbiya tarkibida Luis Dias va Xames Rodriges asosiy hujumkor kuch bo‘lishi kutilmoqda.
Jamoa markazida Jefferson Lerma va Davinson Sanches harakat qilib, himoya hamda hujum o‘rtasidagi muvozanatni ta’minlashga urinadi.
Kolumbiya: Vargas, Munos, Lukumi, Puerta, Moxika, Sanches, Rodriges, Ariyas, Lerma, Dias, Suares.
Chorakfinalda Argentina kutmoqda
Ushbu juftlik g‘olibi keyingi bosqichda Argentina milliy jamoasi bilan kuch sinashadi.
Shu bois Shveysariya va Kolumbiya o‘rtasidagi bahs nafaqat 1/8 finalning so‘nggi uchrashuvi, balki chorakfinal yo‘llanmasi uchun hal qiluvchi jang ham bo‘ladi.
JCH-2026. 1/8 final
Shveysariya — Kolumbiya
Boshlanish vaqti: 01:00, Toshkent vaqti bilan.
Bir tomonda tartibli va intizomli Shveysariya, ikkinchi tomonda tezkor va texnik Kolumbiya. Endi hammasi 90 daqiqa ichida hal bo‘ladi.
…