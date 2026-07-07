Messi jahon chempionatlari tarixida yangi rekord o‘rnatdi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Lionel Messi jahon chempionatlari final bosqichlarida eng ko‘p golli uzatma amalga oshirgan futbolchiga aylandi.
Argentina terma jamoasi sardorining JCHdagi assistlari soni 9 taga yetdi. Shu tariqa, u 8 ta golli uzatma qayd etgan Diyego Maradonani ortda qoldirdi.
Keyingi o‘rinlarda Germaniya vakili Per Littbarski hamda Polshalik Gjegoj Lyato 7 tadan assist bilan qayd etilgan.
Messi jahon chempionatlarida nafaqat gollari, balki sheriklariga yaratgan imkoniyatlari bilan ham tarixiy natija qayd etdi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…