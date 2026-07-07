Rodri Portugaliyaga qarshi o‘yindagi xatosini tan oldi
Ispaniya terma jamoasi futbolchisi Rodri Portugaliyaga qarshi bahsdagi harakati uchun Bernardu Silvadan kechirim so‘radi.
U portugaliyalik yarim himoyachi vaziyatdan foydalana olmaganidan keyin xursandchilik qilganini noto‘g‘ri deb baholadi.
Rodri bu haqda shunday dedi: «Bernardudan uning zarbani amalga oshira olmaganini nishonlaganim uchun uzr so‘ramoqchiman. Bu borada aybdorman».
Ispaniya va Portugaliya o‘rtasidagi nimchorak final qattiq kurashlar ostida o‘tdi. Uchrashuv taqdirini 90+1-daqiqada Mikel Merino urgan gol hal qildi.
Statistikada Ispaniya 15 ta, Portugaliya 10 ta zarba bergan. Darvozaga aniq yo‘llangan zarbalar bo‘yicha ham ispaniyaliklar ustun keldi. Bahsdan keyin esa Rodri raqibiga nisbatan qilgan harakatini tan olib, ochiq uzr so‘radi.
…