Habib de la Fuenteni JCH-2026ning eng yaxshi murabbiyi deb atadi
UFC yengil vazn toifasidagi sobiq chempion Habib Nurmagomedov JCH-2026 1/8 finalida Ispaniyaning Portugaliya ustidan qozongan g‘alabasiga munosabat bildirdi.
Ispaniya 1:0 hisobida zafar quchib, chorakfinalga yo‘l oldi. Habibning fikricha, bu natijada bosh murabbiy Luis de la Fuentening hissasi juda katta.
«De la Fuente — mundialning eng yaxshi murabbiyi»
Habib Ispaniya bosh murabbiyining ishini yuqori baholadi.
«Ispaniyaning ajoyib murabbiyi bor. Menimcha, de la Fuente — ushbu mundialdagi eng yaxshi murabbiy», — deb yozdi u ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida.
Sobiq UFC chempionining ta’kidlashicha, ispaniyaliklar turnir davomida yaxshi shakllangan va intizomli jamoa ekanini isbotlamoqda.
Ispaniya yana bir bor kuchini ko‘rsatdi
Habib Portugaliyaga qarshi o‘yin Ispaniyaning jamoaviy salohiyatini yana bir marta namoyon etganini qayd etdi.
«Ispaniyaliklar juda yaxshi shakllangan jamoa ekanini yana bir karra isbotladi», — dedi Nurmagomedov.
Ispaniya uchrashuvda minimal hisobda g‘alaba qozongan bo‘lsa-da, himoyada ishonchli harakat qilib, Portugaliyaga gol urish imkonini bermadi.
Beshta o‘yinda birorta ham gol o‘tkazmagan
Habib Ispaniyaning himoyadagi natijasiga ham alohida e’tibor qaratdi.
«E’tibor berish kerakki, ular beshta o‘yinda hali birorta ham gol o‘tkazib yuborishmadi», — deb yozdi u.
Bu ko‘rsatkich Ispaniyani JCH-2026dagi eng mustahkam himoyaga ega jamoalardan biriga aylantirmoqda.
Chorakfinalda raqib — Belgiya
Ispaniya milliy jamoasi chorakfinalda Belgiyaga qarshi maydonga tushadi.
Uchrashuv 10 iyul kuni bo‘lib o‘tadi. Portugaliyani to‘xtatgan de la Fuente shogirdlarini endi hujumda juda xavfli bo‘lgan Belgiyaga qarshi yana bir jiddiy sinov kutmoqda.
…