Olmazor tumanida ayrim hududlarda elektr vaqtincha o‘chiriladi

·2·O‘zbekiston
Olmazor tumanida ayrim hududlarda elektr vaqtincha o‘chiriladi

Bugun, 7 iyul kuni Toshkent shahrining Olmazor tumanidagi ayrim hududlarda elektr energiyasi ta’minoti vaqtincha to‘xtatiladi.

Bunga 110/6 kV kuchlanishli «DOK» podstansiyasida rejali kapital ta’mir ishlari olib borilishi sabab bo‘ladi.

Elektr ta’minoti soat 14:00 dan 17:00 gacha quyidagi hududlarda cheklanadi:

• Chuqursoy ko‘chasi
• Noraztepa ko‘chasi
• Qorasaroy ko‘chasi
• Jomiy ko‘chasi
• Usta Shirin ko‘chasi
• Shiroq ko‘chasi
• Uzumbog‘ ko‘chasi
• Keles yo‘li ko‘chasi
• Oxunboboyev ko‘chasi
• M. Sa’diyeva ko‘chasi
• «Ibrohim Ota» mahallasi
• «Gulzor» mahallasi
• «Ahil» mahallasi, Shifokorlar shaharchasi

Ta’mir ishlari elektr tarmoqlarini yangilash va ta’minot barqarorligini oshirish dasturi doirasida amalga oshiriladi. Ishlar belgilangan vaqtdan oldin tugallansa, elektr energiyasi ham ertaroq berilishi mumkin.

OlmazorToshkentElektr energiyasiDOK podstansiyasiTa’mir ishlariShifokorlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natijaKecha, 22:21Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkinEndilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkinKecha, 20:531 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?Kecha, 19:41O‘zbekiston pasporti jahon reytingida qaysi pog‘onadan joy oldi?O‘zbekiston pasporti jahon reytingida qaysi pog‘onadan joy oldi?Kecha, 17:19O‘zbekistonda issiqlik +42 darajagacha ko‘tariladiO‘zbekistonda issiqlik +42 darajagacha ko‘tariladiKecha, 12:33O‘zbekiston aholisining necha foizi mehnat yoshida?O‘zbekiston aholisining necha foizi mehnat yoshida?Kecha, 12:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi
21 iyun: eng uzun kun va eng qisqa tun
21 iyun: eng uzun kun va eng qisqa tun
O‘zbekistonda propanning chakana narxi sezilarli darajada qimmatlashdi
O‘zbekistonda propanning chakana narxi sezilarli darajada qimmatlashdi