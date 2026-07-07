Ronaldu Martines bilan xayrlashar ekan, minnatdorlik bildirdi
Portugaliya terma jamoasi JCH-2026 1/8 finalida Ispaniyaga 0:1 hisobida mag‘lub bo‘lganidan so‘ng bosh murabbiy Roberto Martines lavozimini tark etishini e’lon qildi.
Jamoa sardori Krishtianu Ronaldu mutaxassisning mehnati va insoniy fazilatlarini yuqori baholab, unga samimiy minnatdorlik bildirdi.
«U bilan ishlash juda yoqimli edi»
Ronaldu Roberto Martines bilan hamkorlik qilgan davrini iliq xotiralar bilan esladi.
«U bilan birga ishlash men uchun juda yoqimli bo‘ldi. Roberto kuchli murabbiy va ajoyib inson», — dedi u.
Portugaliya sardori Martines terma jamoa uchun katta mehnat qilgani va hurmatga loyiq ekanini ta’kidladi.
Sovrin alohida e’tirof etildi
Krishtianu Ronaldu murabbiy boshchiligida qo‘lga kiritilgan sovrinni muhim natija sifatida ko‘rsatdi.
«Uning boshchiligida biz sovrin qo‘lga kiritdik. Bu juda muhim, chunki avval terma jamoa bunday yutuqlarga uncha ko‘p erisha olmagan», — dedi forvard.
Uning fikricha, Martines davri Portugaliya terma jamoasi tarixida alohida o‘rin tutadi.
Martines mag‘lubiyatdan so‘ng ketishga qaror qildi
Portugaliya JCH-2026 1/8 finalida Ispaniyaga qarshi maydonga tushib, 0:1 hisobida imkoniyatni boy berdi.
Ushbu natijadan keyin Roberto Martines bosh murabbiylik lavozimini tark etish qarorini ma’lum qildi.
«Kelgusi faoliyatida yaxshilik tilayman»
Ronaldu murojaatini sobiq ustoziga ezgu tilaklar bildirish bilan yakunladi.
«Martinesdan minnatdorman va kelgusi faoliyatida faqat yaxshilik tilayman», — dedi Krishtianu Ronaldu.
Mundialdagi mag‘lubiyat Portugaliya uchun nafaqat turnirning, balki Martines davrining ham so‘nggi nuqtasi bo‘ldi.
…