Ronaldu Martines bilan xayrlashar ekan, minnatdorlik bildirdi

·0·Sport
Ronaldu Martines bilan xayrlashar ekan, minnatdorlik bildirdi

Portugaliya terma jamoasi JCH-2026 1/8 finalida Ispaniyaga 0:1 hisobida mag‘lub bo‘lganidan so‘ng bosh murabbiy Roberto Martines lavozimini tark etishini e’lon qildi.

Jamoa sardori Krishtianu Ronaldu mutaxassisning mehnati va insoniy fazilatlarini yuqori baholab, unga samimiy minnatdorlik bildirdi.

«U bilan ishlash juda yoqimli edi»

Ronaldu Roberto Martines bilan hamkorlik qilgan davrini iliq xotiralar bilan esladi.

«U bilan birga ishlash men uchun juda yoqimli bo‘ldi. Roberto kuchli murabbiy va ajoyib inson», — dedi u.

Portugaliya sardori Martines terma jamoa uchun katta mehnat qilgani va hurmatga loyiq ekanini ta’kidladi.

Sovrin alohida e’tirof etildi

Krishtianu Ronaldu murabbiy boshchiligida qo‘lga kiritilgan sovrinni muhim natija sifatida ko‘rsatdi.

«Uning boshchiligida biz sovrin qo‘lga kiritdik. Bu juda muhim, chunki avval terma jamoa bunday yutuqlarga uncha ko‘p erisha olmagan», — dedi forvard.

Uning fikricha, Martines davri Portugaliya terma jamoasi tarixida alohida o‘rin tutadi.

Martines mag‘lubiyatdan so‘ng ketishga qaror qildi

Portugaliya JCH-2026 1/8 finalida Ispaniyaga qarshi maydonga tushib, 0:1 hisobida imkoniyatni boy berdi.

Ushbu natijadan keyin Roberto Martines bosh murabbiylik lavozimini tark etish qarorini ma’lum qildi.

«Kelgusi faoliyatida yaxshilik tilayman»

Ronaldu murojaatini sobiq ustoziga ezgu tilaklar bildirish bilan yakunladi.

«Martinesdan minnatdorman va kelgusi faoliyatida faqat yaxshilik tilayman», — dedi Krishtianu Ronaldu.

Mundialdagi mag‘lubiyat Portugaliya uchun nafaqat turnirning, balki Martines davrining ham so‘nggi nuqtasi bo‘ldi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Unay Simon jahon chempionatlari tarixini yangiladiUnay Simon jahon chempionatlari tarixini yangiladiBugun, 11:18Krishtianu Ronaldu jahon chempionatlaridagi faoliyatini yakunladiKrishtianu Ronaldu jahon chempionatlaridagi faoliyatini yakunladiBugun, 11:11Habib de la Fuenteni JCH-2026ning eng yaxshi murabbiyi deb atadiHabib de la Fuenteni JCH-2026ning eng yaxshi murabbiyi deb atadiBugun, 11:10Messi Vozinyani «Inter Mayami»da ko‘rishni istadi...Messi Vozinyani «Inter Mayami»da ko‘rishni istadi...Bugun, 10:47Rudi Garsiya: «Belgiya katta futbol davlati ekanini ko‘rsatdi»Rudi Garsiya: «Belgiya katta futbol davlati ekanini ko‘rsatdi»Bugun, 10:44AQSH terma jamoasi bosh murabbiyi: «Belgiyaga qarshi maydonda yo‘q edik»AQSH terma jamoasi bosh murabbiyi: «Belgiyaga qarshi maydonda yo‘q edik»Bugun, 10:41
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi