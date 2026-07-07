Krishtianu Ronaldu jahon chempionatlaridagi faoliyatini yakunladi

·85·Sport
Krishtianu Ronaldu jahon chempionatlaridagi faoliyatini yakunladi

Portugaliya terma jamoasi hujumchisi Krishtianu Ronaldu jahon chempionatlaridagi so‘nggi o‘yinini o‘tkazdi. JCH-2026 1/8 finalida Ispaniyaga qarshi mag‘lubiyatdan so‘ng u bu mundial karyerasidagi oxirgi turnir bo‘lganini tasdiqladi.

Shu tariqa, futbol tarixining eng mashhur hujumchilaridan biri jahon chempioni unvonini qo‘lga kirita olmasdan mundiallar bilan xayrlashdi.

Ronalduning mundiallardagi raqamlari

Krishtianu Ronaldu jahon chempionatlarida jami 27 ta uchrashuvda maydonga tushdi.

Uning umumiy ko‘rsatkichlari:

  • o‘yinlar — 27 ta;

  • gollar — 11 ta;

  • golli uzatmalar — 2 ta;

  • sariq kartochkalar — 4 ta.

Bu natijalar portugaliyalik hujumchining mundiallar tarixidagi eng tanilgan futbolchilardan biri bo‘lib qolishini ta’minladi.

Ispaniya so‘nggi nuqtani qo‘ydi

JCH-2026 1/8 finalida Portugaliya Ispaniya bilan to‘qnash keldi.

Murosasiz kechgan bahsda ispaniyaliklar 1:0 hisobida g‘alaba qozonib, chorakfinalga yo‘l oldi. Ronaldu yetakchiligidagi Portugaliya esa turnir bilan xayrlashdi.

«Bu mening so‘nggi jahon chempionatim edi»

Uchrashuvdan keyin Ronaldu JCH-2026 uning futbolchilik faoliyatidagi oxirgi mundial bo‘lganini ma’lum qildi.

Bu qaror bilan uning jahon chempionatlaridagi yo‘li rasman yakunlandi. Ronaldu mundialda 11 ta gol urdi, ammo bosh sovringa erisha olmadi.

JCH-2026 davom etmoqda

2026 yilgi jahon chempionati 11 iyundan 19 iyulga qadar AQSH, Kanada va Meksikada o‘tkazilmoqda.

Turnirning amaldagi chempioni — Argentina milliy jamoasi.

Ronaldu jahon kubogini ko‘tara olmadi, ammo uning mundiallarda qoldirgan izi, gollari va rekordlari futbol tarixida uzoq saqlanib qoladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantino Balogun mojarosiga ilk bor izoh berdi...Infantino Balogun mojarosiga ilk bor izoh berdi...Bugun, 11:30Mourino Jud Bellingem bilan ishlashni intiqlik bilan kutmoqdaMourino Jud Bellingem bilan ishlashni intiqlik bilan kutmoqdaBugun, 11:26JCH-2026 qahramoni Vozinyaga Braziliyadan takliflar kelmoqdaJCH-2026 qahramoni Vozinyaga Braziliyadan takliflar kelmoqdaBugun, 11:23Ronaldu Martines bilan xayrlashar ekan, minnatdorlik bildirdiRonaldu Martines bilan xayrlashar ekan, minnatdorlik bildirdiBugun, 11:21Unay Simon jahon chempionatlari tarixini yangiladiUnay Simon jahon chempionatlari tarixini yangiladiBugun, 11:18Habib de la Fuenteni JCH-2026ning eng yaxshi murabbiyi deb atadiHabib de la Fuenteni JCH-2026ning eng yaxshi murabbiyi deb atadiBugun, 11:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi