Krishtianu Ronaldu jahon chempionatlaridagi faoliyatini yakunladi
Portugaliya terma jamoasi hujumchisi Krishtianu Ronaldu jahon chempionatlaridagi so‘nggi o‘yinini o‘tkazdi. JCH-2026 1/8 finalida Ispaniyaga qarshi mag‘lubiyatdan so‘ng u bu mundial karyerasidagi oxirgi turnir bo‘lganini tasdiqladi.
Shu tariqa, futbol tarixining eng mashhur hujumchilaridan biri jahon chempioni unvonini qo‘lga kirita olmasdan mundiallar bilan xayrlashdi.
Ronalduning mundiallardagi raqamlari
Krishtianu Ronaldu jahon chempionatlarida jami 27 ta uchrashuvda maydonga tushdi.
Uning umumiy ko‘rsatkichlari:
o‘yinlar — 27 ta;
gollar — 11 ta;
golli uzatmalar — 2 ta;
sariq kartochkalar — 4 ta.
Bu natijalar portugaliyalik hujumchining mundiallar tarixidagi eng tanilgan futbolchilardan biri bo‘lib qolishini ta’minladi.
Ispaniya so‘nggi nuqtani qo‘ydi
JCH-2026 1/8 finalida Portugaliya Ispaniya bilan to‘qnash keldi.
Murosasiz kechgan bahsda ispaniyaliklar 1:0 hisobida g‘alaba qozonib, chorakfinalga yo‘l oldi. Ronaldu yetakchiligidagi Portugaliya esa turnir bilan xayrlashdi.
«Bu mening so‘nggi jahon chempionatim edi»
Uchrashuvdan keyin Ronaldu JCH-2026 uning futbolchilik faoliyatidagi oxirgi mundial bo‘lganini ma’lum qildi.
Bu qaror bilan uning jahon chempionatlaridagi yo‘li rasman yakunlandi. Ronaldu mundialda 11 ta gol urdi, ammo bosh sovringa erisha olmadi.
JCH-2026 davom etmoqda
2026 yilgi jahon chempionati 11 iyundan 19 iyulga qadar AQSH, Kanada va Meksikada o‘tkazilmoqda.
Turnirning amaldagi chempioni — Argentina milliy jamoasi.
Ronaldu jahon kubogini ko‘tara olmadi, ammo uning mundiallarda qoldirgan izi, gollari va rekordlari futbol tarixida uzoq saqlanib qoladi.
…