Unay Simon jahon chempionatlari tarixini yangiladi
Ispaniya terma jamoasi darvozaboni Unay Simon JCH-2026 1/8 finalida Portugaliyaga qarshi uchrashuvni gol o‘tkazmasdan yakunladi.
Ispaniya 1:0 hisobida g‘alaba qozongan bahsdan so‘ng Simon jahon chempionatlari tarixida hali hech bir darvozabon qayd etmagan natijaga erishdi.
Ketma-ket oltinchi «quruq» o‘yin
Sportstar nashri ma’lumotiga ko‘ra, Unay Simon mundiallar tarixida ketma-ket oltita uchrashuvda o‘z darvozasi daxlsizligini saqlab qolgan birinchi golkiperga aylandi.
Bu rekord Ispaniya darvozabonining barqarorligi va jamoa himoyasining mustahkamligini yana bir bor ko‘rsatdi.
Dzenganing 36 yillik rekordi yangilandi
Avvalgi eng yaxshi natija Italiya terma jamoasining mashhur darvozaboni Valter Dzengaga tegishli edi.
U 1990 yilgi jahon chempionatida ketma-ket beshta uchrashuvni gol o‘tkazmasdan yakunlagan. Simon esa Portugaliyaga qarshi bahsda ushbu natijani ortda qoldirdi.
Portugaliya ham to‘siqdan o‘ta olmadi
JCH-2026 1/8 finalida Ispaniya Portugaliyani 1:0 hisobida mag‘lub etdi.
Portugaliya futbolchilari uchrashuv davomida Simon darvozasini ishg‘ol qila olmadi. Shu tariqa, ispaniyalik golkiperning tarixiy seriyasi oltita o‘yinga yetdi.
Simonning termadagi ko‘rsatkichlari
Unay Simon Ispaniya milliy jamoasi safida jami 63 ta uchrashuv o‘tkazgan.
Uning umumiy statistikasi:
o‘yinlar — 63 ta;
o‘tkazib yuborilgan gollar — 48 ta;
«quruq» o‘yinlar — 29 ta.
Simon endi faqat Ispaniyaning ishonchli posboni emas, balki jahon chempionatlari tarixida yangi mezon o‘rnatgan darvozabonga aylandi.
…