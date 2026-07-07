Unay Simon jahon chempionatlari tarixini yangiladi

·0·Sport
Unay Simon jahon chempionatlari tarixini yangiladi

Ispaniya terma jamoasi darvozaboni Unay Simon JCH-2026 1/8 finalida Portugaliyaga qarshi uchrashuvni gol o‘tkazmasdan yakunladi.

Ispaniya 1:0 hisobida g‘alaba qozongan bahsdan so‘ng Simon jahon chempionatlari tarixida hali hech bir darvozabon qayd etmagan natijaga erishdi.

Ketma-ket oltinchi «quruq» o‘yin

Sportstar nashri ma’lumotiga ko‘ra, Unay Simon mundiallar tarixida ketma-ket oltita uchrashuvda o‘z darvozasi daxlsizligini saqlab qolgan birinchi golkiperga aylandi.

Bu rekord Ispaniya darvozabonining barqarorligi va jamoa himoyasining mustahkamligini yana bir bor ko‘rsatdi.

Dzenganing 36 yillik rekordi yangilandi

Avvalgi eng yaxshi natija Italiya terma jamoasining mashhur darvozaboni Valter Dzengaga tegishli edi.

U 1990 yilgi jahon chempionatida ketma-ket beshta uchrashuvni gol o‘tkazmasdan yakunlagan. Simon esa Portugaliyaga qarshi bahsda ushbu natijani ortda qoldirdi.

Portugaliya ham to‘siqdan o‘ta olmadi

JCH-2026 1/8 finalida Ispaniya Portugaliyani 1:0 hisobida mag‘lub etdi.

Portugaliya futbolchilari uchrashuv davomida Simon darvozasini ishg‘ol qila olmadi. Shu tariqa, ispaniyalik golkiperning tarixiy seriyasi oltita o‘yinga yetdi.

Simonning termadagi ko‘rsatkichlari

Unay Simon Ispaniya milliy jamoasi safida jami 63 ta uchrashuv o‘tkazgan.

Uning umumiy statistikasi:

  • o‘yinlar — 63 ta;

  • o‘tkazib yuborilgan gollar — 48 ta;

  • «quruq» o‘yinlar — 29 ta.

Simon endi faqat Ispaniyaning ishonchli posboni emas, balki jahon chempionatlari tarixida yangi mezon o‘rnatgan darvozabonga aylandi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Krishtianu Ronaldu jahon chempionatlaridagi faoliyatini yakunladiKrishtianu Ronaldu jahon chempionatlaridagi faoliyatini yakunladiBugun, 11:11Habib de la Fuenteni JCH-2026ning eng yaxshi murabbiyi deb atadiHabib de la Fuenteni JCH-2026ning eng yaxshi murabbiyi deb atadiBugun, 11:10Messi Vozinyani «Inter Mayami»da ko‘rishni istadi...Messi Vozinyani «Inter Mayami»da ko‘rishni istadi...Bugun, 10:47Rudi Garsiya: «Belgiya katta futbol davlati ekanini ko‘rsatdi»Rudi Garsiya: «Belgiya katta futbol davlati ekanini ko‘rsatdi»Bugun, 10:44AQSH terma jamoasi bosh murabbiyi: «Belgiyaga qarshi maydonda yo‘q edik»AQSH terma jamoasi bosh murabbiyi: «Belgiyaga qarshi maydonda yo‘q edik»Bugun, 10:41Ronaldu Ispaniyaga qarshi uchrashuvdan keyin hissiyotli fikr bildirdi...Ronaldu Ispaniyaga qarshi uchrashuvdan keyin hissiyotli fikr bildirdi...Bugun, 10:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi