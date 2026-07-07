Infantino Balogun mojarosiga ilk bor izoh berdi...

·0·Sport
Infantino Balogun mojarosiga ilk bor izoh berdi...

FIFA prezidenti Janni Infantino AQSH terma jamoasi hujumchisi Folarin Balogun atrofidagi bahsli vaziyat yuzasidan ilk bor ochiq fikr bildirdi.

U FIFAning intizomiy va sud organlari to‘liq mustaqil ishlashini ta’kidlab, Donald Tramp bilan bo‘lgan suhbat tafsilotlariga ham oydinlik kiritdi.

«FIFA sud organlari to‘liq mustaqil»

Infantino jamoatchilikda paydo bo‘lgan savollarga munosabat bildirib, tashkilot boshqaruvidagi asosiy tamoyilni eslatdi.

«FIFAning sud organlari to‘liq mustaqil hisoblanadi. Ular avtonom ravishda ish yuritadi va qarorlarni aniq qoidalar hamda taqdim etilgan faktlar asosida qabul qiladi», — dedi u.

FIFA rahbarining ta’kidlashicha, ushbu mustaqillik futbolga bo‘lgan ishonch va musobaqalarning pokligini saqlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Tramp Infantinoga qo‘ng‘iroq qilgan

Infantino AQSH prezidenti Donald Tramp Balogun masalasi yuzasidan unga qo‘ng‘iroq qilganini tasdiqladi.

«Ha, men AQSH prezidenti bilan jahon chempionatiga oid masalalarni muntazam muhokama qilaman. Donald Tramp aynan shu masala bo‘yicha ham menga qo‘ng‘iroq qildi», — dedi u.

FIFA prezidentining aytishicha, unga dunyodagi turli davlat rahbarlari, mansabdorlar, futbol va biznes vakillari ham ko‘plab masalalar bo‘yicha murojaat qilib turadi.

«Qarorni mustaqil organlar qabul qiladi»

Infantino Trampga Balogun ishi bo‘yicha huquqiy jarayon davom etayotganini tushuntirganini bildirdi.

«Men unga hozir FIFAning mustaqil sud organlari ishtirokida huquqiy jarayon ketayotganini aytdim. Yakuniy qaror tegishli vakolatli tuzilmalar tomonidan belgilangan tartibda qabul qilinadi», — dedi FIFA rahbari.

Uning ta’kidlashicha, tashkilot tizimi aynan shu tamoyil asosida ishlaydi va tashqi aralashuvga yo‘l qo‘yilmasligi kerak.

Infantino har bir qarorga ham qo‘shilmasligini tan oldi

FIFA prezidenti intizom qo‘mitasi qarorlarini ular e’lon qilinganidan keyin o‘qib chiqishini aytdi.

«Ayrim qarorlar meni hayratga soladi. Ba’zan ularga qo‘shilaman, ba’zan esa yo‘q. Lekin har qanday holatda ham bu qarorlarni va ularni qabul qilgan organlarning avtonomiyasini hurmat qilaman», — dedi u.

Infantinoning fikricha, qaror kimgadir yoqishi yoki yoqmasligi ikkinchi darajali masala. Eng muhimi — mustaqil institutlar va qonun ustuvorligini saqlash.

FIFA mustaqillikka urg‘u berdi

Balogun atrofidagi mojaro futbol va siyosat o‘rtasidagi chegara haqidagi bahslarni yana kuchaytirdi.

Infantino esa tashkilot rahbari sifatida yakuniy qarorlarga ta’sir o‘tkazmasligini va FIFA sud organlarining mustaqilligi har qanday shaxsiy munosabatdan ustun ekanini ta’kidladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mourino Jud Bellingem bilan ishlashni intiqlik bilan kutmoqdaMourino Jud Bellingem bilan ishlashni intiqlik bilan kutmoqdaBugun, 11:26JCH-2026 qahramoni Vozinyaga Braziliyadan takliflar kelmoqdaJCH-2026 qahramoni Vozinyaga Braziliyadan takliflar kelmoqdaBugun, 11:23Ronaldu Martines bilan xayrlashar ekan, minnatdorlik bildirdiRonaldu Martines bilan xayrlashar ekan, minnatdorlik bildirdiBugun, 11:21Unay Simon jahon chempionatlari tarixini yangiladiUnay Simon jahon chempionatlari tarixini yangiladiBugun, 11:18Krishtianu Ronaldu jahon chempionatlaridagi faoliyatini yakunladiKrishtianu Ronaldu jahon chempionatlaridagi faoliyatini yakunladiBugun, 11:11Habib de la Fuenteni JCH-2026ning eng yaxshi murabbiyi deb atadiHabib de la Fuenteni JCH-2026ning eng yaxshi murabbiyi deb atadiBugun, 11:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi