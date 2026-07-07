Infantino Balogun mojarosiga ilk bor izoh berdi...
FIFA prezidenti Janni Infantino AQSH terma jamoasi hujumchisi Folarin Balogun atrofidagi bahsli vaziyat yuzasidan ilk bor ochiq fikr bildirdi.
U FIFAning intizomiy va sud organlari to‘liq mustaqil ishlashini ta’kidlab, Donald Tramp bilan bo‘lgan suhbat tafsilotlariga ham oydinlik kiritdi.
«FIFA sud organlari to‘liq mustaqil»
Infantino jamoatchilikda paydo bo‘lgan savollarga munosabat bildirib, tashkilot boshqaruvidagi asosiy tamoyilni eslatdi.
«FIFAning sud organlari to‘liq mustaqil hisoblanadi. Ular avtonom ravishda ish yuritadi va qarorlarni aniq qoidalar hamda taqdim etilgan faktlar asosida qabul qiladi», — dedi u.
FIFA rahbarining ta’kidlashicha, ushbu mustaqillik futbolga bo‘lgan ishonch va musobaqalarning pokligini saqlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega.
Tramp Infantinoga qo‘ng‘iroq qilgan
Infantino AQSH prezidenti Donald Tramp Balogun masalasi yuzasidan unga qo‘ng‘iroq qilganini tasdiqladi.
«Ha, men AQSH prezidenti bilan jahon chempionatiga oid masalalarni muntazam muhokama qilaman. Donald Tramp aynan shu masala bo‘yicha ham menga qo‘ng‘iroq qildi», — dedi u.
FIFA prezidentining aytishicha, unga dunyodagi turli davlat rahbarlari, mansabdorlar, futbol va biznes vakillari ham ko‘plab masalalar bo‘yicha murojaat qilib turadi.
«Qarorni mustaqil organlar qabul qiladi»
Infantino Trampga Balogun ishi bo‘yicha huquqiy jarayon davom etayotganini tushuntirganini bildirdi.
«Men unga hozir FIFAning mustaqil sud organlari ishtirokida huquqiy jarayon ketayotganini aytdim. Yakuniy qaror tegishli vakolatli tuzilmalar tomonidan belgilangan tartibda qabul qilinadi», — dedi FIFA rahbari.
Uning ta’kidlashicha, tashkilot tizimi aynan shu tamoyil asosida ishlaydi va tashqi aralashuvga yo‘l qo‘yilmasligi kerak.
Infantino har bir qarorga ham qo‘shilmasligini tan oldi
FIFA prezidenti intizom qo‘mitasi qarorlarini ular e’lon qilinganidan keyin o‘qib chiqishini aytdi.
«Ayrim qarorlar meni hayratga soladi. Ba’zan ularga qo‘shilaman, ba’zan esa yo‘q. Lekin har qanday holatda ham bu qarorlarni va ularni qabul qilgan organlarning avtonomiyasini hurmat qilaman», — dedi u.
Infantinoning fikricha, qaror kimgadir yoqishi yoki yoqmasligi ikkinchi darajali masala. Eng muhimi — mustaqil institutlar va qonun ustuvorligini saqlash.
FIFA mustaqillikka urg‘u berdi
Balogun atrofidagi mojaro futbol va siyosat o‘rtasidagi chegara haqidagi bahslarni yana kuchaytirdi.
Infantino esa tashkilot rahbari sifatida yakuniy qarorlarga ta’sir o‘tkazmasligini va FIFA sud organlarining mustaqilligi har qanday shaxsiy munosabatdan ustun ekanini ta’kidladi.
…