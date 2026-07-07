JCH-2026 qahramoni Vozinyaga Braziliyadan takliflar kelmoqda
Kabo-Verde milliy terma jamoasining 40 yoshli darvozaboni Vozinya jahon chempionatidagi yorqin o‘yinlaridan so‘ng klublar e’tiboriga tushdi.
Tajribali golkiperga Braziliya B Seriyasida ishtirok etayotgan bir nechta jamoa qiziqish bildirgan. Bu haqda taniqli insayder Fabritsio Romano xabar berdi.
Vozinya hozircha erkin agent
Ayni paytda darvozabon erkin agent maqomiga ega va hech qaysi klub bilan shartnoma imzolamagan.
Shu sababli unga qiziqish bildirayotgan jamoalar futbolchini transfer tovonisiz o‘z safiga qo‘shib olishi mumkin.
Jahon chempionati unga yangi eshiklarni ochdi
Vozinya aynan mundialdagi ta’sirli o‘yinlari orqali keng muxlislar e’tiborini qozondi.
Uning ishonchli seyvlari, tajribasi va bosimli vaziyatlardagi xotirjam harakatlari Kabo-Verdening turnirdagi asosiy kuchlaridan biriga aylandi.
Yevropaning bir qator klublarida o‘ynagan
Vozinya faoliyati davomida turli mamlakatlar chempionatlarida to‘p surgan.
U Portugaliyaning «Shavish» va «Jil Visente», Slovakiyaning «Trenchin», Kiprning AYEK Limasol, Moldovaning «Zimbru», Angolaning «Progresso» klublari hamda Kabo-Verdening bir qator jamoalari sharafini himoya qilgan.
Terma jamoada 92 ta o‘yin
Tajribali darvozabon Kabo-Verde milliy terma jamoasi safida 92 ta uchrashuv o‘tkazgan.
Endi 40 yoshida ham yuqori saviyada o‘ynayotgan Vozinyaning faoliyati Braziliyada davom etishi mumkin. Mundialdagi bir necha yorqin kecha uning klub darajasidagi kelajagini ham o‘zgartirib yuborgan ko‘rinadi.
…