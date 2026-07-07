JCH-2026 qahramoni Vozinyaga Braziliyadan takliflar kelmoqda

·0·Sport
JCH-2026 qahramoni Vozinyaga Braziliyadan takliflar kelmoqda

Kabo-Verde milliy terma jamoasining 40 yoshli darvozaboni Vozinya jahon chempionatidagi yorqin o‘yinlaridan so‘ng klublar e’tiboriga tushdi.

Tajribali golkiperga Braziliya B Seriyasida ishtirok etayotgan bir nechta jamoa qiziqish bildirgan. Bu haqda taniqli insayder Fabritsio Romano xabar berdi.

Vozinya hozircha erkin agent

Ayni paytda darvozabon erkin agent maqomiga ega va hech qaysi klub bilan shartnoma imzolamagan.

Shu sababli unga qiziqish bildirayotgan jamoalar futbolchini transfer tovonisiz o‘z safiga qo‘shib olishi mumkin.

Jahon chempionati unga yangi eshiklarni ochdi

Vozinya aynan mundialdagi ta’sirli o‘yinlari orqali keng muxlislar e’tiborini qozondi.

Uning ishonchli seyvlari, tajribasi va bosimli vaziyatlardagi xotirjam harakatlari Kabo-Verdening turnirdagi asosiy kuchlaridan biriga aylandi.

Yevropaning bir qator klublarida o‘ynagan

Vozinya faoliyati davomida turli mamlakatlar chempionatlarida to‘p surgan.

U Portugaliyaning «Shavish» va «Jil Visente», Slovakiyaning «Trenchin», Kiprning AYEK Limasol, Moldovaning «Zimbru», Angolaning «Progresso» klublari hamda Kabo-Verdening bir qator jamoalari sharafini himoya qilgan.

Terma jamoada 92 ta o‘yin

Tajribali darvozabon Kabo-Verde milliy terma jamoasi safida 92 ta uchrashuv o‘tkazgan.

Endi 40 yoshida ham yuqori saviyada o‘ynayotgan Vozinyaning faoliyati Braziliyada davom etishi mumkin. Mundialdagi bir necha yorqin kecha uning klub darajasidagi kelajagini ham o‘zgartirib yuborgan ko‘rinadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ronaldu Martines bilan xayrlashar ekan, minnatdorlik bildirdiRonaldu Martines bilan xayrlashar ekan, minnatdorlik bildirdiBugun, 11:21Unay Simon jahon chempionatlari tarixini yangiladiUnay Simon jahon chempionatlari tarixini yangiladiBugun, 11:18Krishtianu Ronaldu jahon chempionatlaridagi faoliyatini yakunladiKrishtianu Ronaldu jahon chempionatlaridagi faoliyatini yakunladiBugun, 11:11Habib de la Fuenteni JCH-2026ning eng yaxshi murabbiyi deb atadiHabib de la Fuenteni JCH-2026ning eng yaxshi murabbiyi deb atadiBugun, 11:10Messi Vozinyani «Inter Mayami»da ko‘rishni istadi...Messi Vozinyani «Inter Mayami»da ko‘rishni istadi...Bugun, 10:47Rudi Garsiya: «Belgiya katta futbol davlati ekanini ko‘rsatdi»Rudi Garsiya: «Belgiya katta futbol davlati ekanini ko‘rsatdi»Bugun, 10:44
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi