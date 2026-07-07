Mourino Jud Bellingem bilan ishlashni intiqlik bilan kutmoqda
«Real Madrid» bosh murabbiyi Joze Mourino jamoa yarimhimoyachisi Jud Bellingem iste’dodining katta muxlisi ekani aytilmoqda.
Portugaliyalik mutaxassis hali ingliz futbolchisi bilan birga ishlashga ulgurmagan bo‘lsa-da, uning maydondagi harakatlari va salohiyatidan katta taassurot olgan.
Mourino Bellingem o‘yinini yuqori baholaydi
Ma’lumotlarga ko‘ra, Mourino Bellingemni «Real»ning eng muhim futbolchilaridan biri sifatida ko‘rmoqda.
Tajribali murabbiy uning jismoniy tayyorgarligi, maydonni ko‘ra bilishi va hal qiluvchi vaziyatlardagi faolligini alohida qadrlaydi.
Bellingem ham murabbiyga hurmat bilan qaraydi
Jud Bellingem ham yaqindagi intervyularidan birida Joze Mourinoga bo‘lgan hurmatini yashirmagan.
Angliyalik yarimhimoyachi uni futbolda alohida o‘ringa ega, katta tajriba va kuchli xarakter sohibi bo‘lgan murabbiy sifatida baholagan.
«Real» rahbariyati hamkorlikdan katta natija kutmoqda
Jurnalist Fabritsio Romano tarqatgan ma’lumotlarga ko‘ra, «Real» rahbariyati Mourino va Bellingem hamkorligini katta qiziqish bilan kutmoqda.
Klub boshqaruvchilari tajribali mutaxassis qo‘l ostida ingliz futbolchisi yanada o‘sishi va yuqori natijalarga erishishiga ishonmoqda.
Mourino 13 yildan so‘ng Madridga qaytdi
Jud Bellingem 2023 yilda «Qirollik klubi» safiga qo‘shilgan edi.
Joze Mourino esa 13 yillik tanaffusdan so‘ng joriy yil iyun oyida yana «Real Madrid» bosh murabbiyi sifatida klubga qaytdi.
Endi muxlislar Mourinoning qattiqqo‘l uslubi va Bellingemning ulkan salohiyati birlashsa, maydonda qanday natija berishini intiqlik bilan kutmoqda.
…