Buxoroda hindistonlik talaba kursdoshini noutbukda urib o‘ldirilganlikda ayblanmoqda

·0·Jamiyat
Buxoroda hindistonlik talaba kursdoshini noutbukda urib o‘ldirilganlikda ayblanmoqda

Buxoroda hindistonlik ikki talaba o‘rtasida chiqqan janjal oqibatida 22 yoshli qiz halok bo‘ldi.

Ma’lum qilinishicha, Buxoro davlat tibbiyot universitetida o‘qiydigan Savariyaga uning 23 yoshli kursdoshi Sadarul Anam noutbuk bilan bosh qismiga zarba bergan.

Gumonlanuvchi o‘sha kunning o‘zida ushlangan. Bosh prokuratura matbuot xizmati vakili Hayot Shamsuddinov holat bo‘yicha tergov ishlari davom etayotganini bildirgan.

Hindiston ommaviy axborot vositalari xabariga ko‘ra, Savariyaning oilasiga voqea to‘rt kun oldin yuz bergani aytilgan.

Marhumaning jasadi Dehliga olib kelingan. Uni kechgacha Haripadga yetkazish rejalashtirilgan.

Qizning Quvaytda ishlaydigan otasi xabarni olgach, O‘zbekistonga kelishga harakat qilgan. Ammo viza masalasi tufayli safarni amalga oshira olmagan.

Oila a’zolaridan marhumaning amakisi jasadni Dehliga olib borgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gentra kapotini akvariumga aylantirgan tyuning tarmoqlarda barchaning qiziqishini uyg‘otdiGentra kapotini akvariumga aylantirgan tyuning tarmoqlarda barchaning qiziqishini uyg‘otdiBugun, 11:27Qo‘qonda 20 yoshli yigit tanishini pichoqlab o‘ldirdi: sud hukmi chiqdiQo‘qonda 20 yoshli yigit tanishini pichoqlab o‘ldirdi: sud hukmi chiqdiKecha, 23:56Open Budget'ning yangi mavsumining boshlanish sanasi ma’lum bo‘ldi!Open Budget'ning yangi mavsumining boshlanish sanasi ma’lum bo‘ldi!Kecha, 22:11Andijonda bir oilada besh egizak dunyoga keldiAndijonda bir oilada besh egizak dunyoga keldiKecha, 22:06Andijonda 32 yoshli ayol besh nafar chaqaloqni dunyoga keltirdiAndijonda 32 yoshli ayol besh nafar chaqaloqni dunyoga keltirdiKecha, 21:37Andijonda 5 nafar egizak dunyoga keldiAndijonda 5 nafar egizak dunyoga keldiKecha, 21:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi