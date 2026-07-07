AQSH dollari 241 yoshga to‘ldi: u qanday qilib jahon valyutasiga aylandi?

·75·Dunyo
AQSH dollari 241 yoshga to‘ldi: u qanday qilib jahon valyutasiga aylandi?

AQSH dollari 241 yoshga to‘ldi. 1785 yil 6 iyulda Kontinental kongress uni mamlakatning rasmiy pul birligi deb e’lon qilgan.

Bugun dollar faqat AQSH hududida emas, balki jahon iqtisodiyotida ham katta o‘rin tutadi. Xalqaro savdo shartnomalari, banklararo o‘tkazmalar va davlatlarning valyuta zaxiralarida dollardan keng foydalaniladi.

Mavjud hisob-kitoblarga ko‘ra, dunyo valyuta zaxiralarining taxminan 60 foizi dollarda saqlanadi. Xalqaro to‘lovlarni amalga oshiruvchi SVIFT tizimidagi operatsiyalarning qariyb yarmi ham AQSH valyutasi orqali bajariladi.

Keyingi yillarda ayrim davlatlar milliy valyutalarda savdo qilishni kengaytirishga harakat qilmoqda. Dedollarizatsiya haqidagi bahslar ham faollashgan. Biroq hozircha boshqa biror valyuta dollarning jahon moliya tizimidagi o‘rnini to‘liq egallagani yo‘q.

Iqtisodiy inqirozlar va siyosiy beqarorlik paytida sarmoyadorlar ko‘pincha dollarni nisbatan ishonchli aktiv sifatida tanlaydi. Shu sabab AQSH dollari xalqaro hisob-kitoblar va zaxira valyutasi sifatida o‘z mavqeini saqlab kelmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Soxta “Serkan Bolat”ga ishongan ayol 460 million so‘midan ayrildiSoxta “Serkan Bolat”ga ishongan ayol 460 million so‘midan ayrildiBugun, 03:14Isroil qamoqxonasidagi mahbus surati shov-shuvga sabab bo‘ldiIsroil qamoqxonasidagi mahbus surati shov-shuvga sabab bo‘ldiBugun, 01:5110 daqiqada 66 ta hot-dog: amerikalik rekordchi yana barchani hayratda qoldirdi10 daqiqada 66 ta hot-dog: amerikalik rekordchi yana barchani hayratda qoldirdiBugun, 00:16Fransiya muzeyidan 4 million yevrolik taqinchoqlar o‘g‘irlab ketildiFransiya muzeyidan 4 million yevrolik taqinchoqlar o‘g‘irlab ketildiKecha, 23:30«Ayol kishiga qo‘l ko‘tarolmayman»: O‘shdagi mojaro katta shov-shuvga sabab bo‘ldi«Ayol kishiga qo‘l ko‘tarolmayman»: O‘shdagi mojaro katta shov-shuvga sabab bo‘ldiKecha, 23:24Ukraina Omskdagi yirik neft zavodiga zarba berganini aytdiUkraina Omskdagi yirik neft zavodiga zarba berganini aytdiKecha, 22:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi