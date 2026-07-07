Gareth Barry Kylian Mbappeʻni Angliya Premer-ligasida oʻzini sinab koʻrishga chaqirdi
Futbol olamining eng yorqin yulduzlaridan biri Kylian Mbappe faoliyati davomida Angliya Premer-ligasida toʻp surishi kerakligi haqidagi fikrlar tobora koʻpaymoqda. Xususan, Manchester Siti klubining sobiq yarim himoyachisi Gareth Barry fransiyalik hujumchini Lionel Messi yoʻl qoʻygan "xato"ni takrorlamaslikka va dunyoning eng kuchli chempionatida oʻzini koʻrsatishga chorladi. Uning fikricha, Mbappening Manchester Siti libosida maydonga tushishi nafaqat klub, balki butun liga uchun tarixiy voqea boʻlar edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Gareth Barry Lyllo Casino nashriga bergan intervyusida dunyo darajasidagi futbolchilarning Angliyada oʻynamasligi futbol ixlosmandlari uchun katta yoʻqotish ekanini taʼkidladi. U Lionel Messi misolini keltirar ekan, argentinalik afsonaning faoliyati davomida Britaniya maydonlarida muntazam oʻynamagani afsuslanarli holat ekanini bildirdi. Mbappening yosh va kuchga toʻlgan davrida bunday imkoniyatni qoʻldan boy bermasligi lozimligi qayd etildi.
Premer-liga — elit isteʼdodlar uchun haqiqiy sinov"Mbappe kabi jahon darajasidagi oʻyinchilarning Premer-ligada vaqt oʻtkazmasligi juda achinarli. Biz Messini bu yerda koʻrishni juda xohlagan edik, ammo bu endi amalga oshmaydi. Mbappening faoliyati dunyodagi eng qiyin ligada oʻzini sinab koʻrmasdan oʻtib ketishini istamaymiz", — deya qoʻshimcha qildi Barry. Uning fikricha, aynan Angliya chempionati futbolchining haqiqiy salohiyatini ochib beruvchi eng asosiy mezon hisoblanadi.
Hozirda Kylian Mbappe Fransiya terma jamoasi safida jahon chempionatida muvaffaqiyatli ishtirok etmoqda. Uning chorak final yoʻllanmasini taʼminlagan aniq penaltisi va maydondagi yetakchiligi yana bir bor uning eng yuqori darajadagi oʻyinchi ekanini isbotladi. Mutaxassislar, jumladan Jamie Carragher, Mbappening ushbu turnirdagi oʻyinlari uni Harry Kane kabi raqiblarini ortda qoldirib, "Oltin toʻp" uchun asosiy daʼvogarga aylantirishi mumkinligini aytishmoqda.
Agar Mbappe Angliyaga koʻchib oʻtishga qaror qilsa, Manchester Siti uning uchun eng munosib manzil boʻlishi kutilmoqda. Klubning moliyaviy barqarorligi va soʻnggi yillardagi ulkan muvaffaqiyatlari bunday yirik transferni amalga oshirishga toʻla imkon beradi. Barryning soʻzlariga koʻra, Manchester Siti har doim dunyoning eng yaxshilarini oʻz safiga qoʻshib olishga tayyor turadi.
Manchester Sitining yangi transferlari va kelajak rejalariMbappe atrofidagi gap-soʻzlar davom etayotgan bir paytda, Manchester Siti amaliy qadamlarni tashlashni boshlagan. Klub Nottingham Forest bilan 23 yoshli yarim himoyachi Elliot Anderson transferi boʻyicha kelishuvga erishganini rasman eʼlon qildi. Hozirda Angliya terma jamoasi bilan xalqaro turnirda ishtirok etayotgan Anderson tibbiy koʻrikdan oʻtib boʻlgan va tez orada jamoaga qoʻshilishi kutilmoqda.
Gareth Barry Elliot Andersonning jamoaga kelishini Rodri bilan bogʻliq vaziyatga qiyosladi. Uning fikricha, Anderson maydonda toʻpsiz harakat qilish, pressing va hujumlarni boshlash borasida Rodri bilan oʻxshash xususiyatlarga ega. Agar kelajakda Rodri jamoani tark etadigan boʻlsa, Anderson uning oʻrnini bosa oladigan munosib nomzod sifatida koʻrilmoqda.
Xulosa oʻrnida aytish joizki, Manchester Siti nafaqat bugungi kun yulduzlari, balki kelajak poydevori uchun ham faol ish olib bormoqda. Mbappe kabi superyulduzning transferi esa klubning Yevropa futbolidagi gegemonligini yanada mustahkamlashi shubhasiz. Angliya futboli muxlislari esa tez orada Etihad Stadium maydonida jahonning eng yaxshi hujumchisini koʻrishdan umidvor.
…