Gareth Barry Kylian Mbappeʻni Angliya Premer-ligasida oʻzini sinab koʻrishga chaqirdi

·1·Sport
Gareth Barry Kylian Mbappeʻni Angliya Premer-ligasida oʻzini sinab koʻrishga chaqirdi

Futbol olamining eng yorqin yulduzlaridan biri Kylian Mbappe faoliyati davomida Angliya Premer-ligasida toʻp surishi kerakligi haqidagi fikrlar tobora koʻpaymoqda. Xususan, Manchester Siti klubining sobiq yarim himoyachisi Gareth Barry fransiyalik hujumchini Lionel Messi yoʻl qoʻygan "xato"ni takrorlamaslikka va dunyoning eng kuchli chempionatida oʻzini koʻrsatishga chorladi. Uning fikricha, Mbappening Manchester Siti libosida maydonga tushishi nafaqat klub, balki butun liga uchun tarixiy voqea boʻlar edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Gareth Barry Lyllo Casino nashriga bergan intervyusida dunyo darajasidagi futbolchilarning Angliyada oʻynamasligi futbol ixlosmandlari uchun katta yoʻqotish ekanini taʼkidladi. U Lionel Messi misolini keltirar ekan, argentinalik afsonaning faoliyati davomida Britaniya maydonlarida muntazam oʻynamagani afsuslanarli holat ekanini bildirdi. Mbappening yosh va kuchga toʻlgan davrida bunday imkoniyatni qoʻldan boy bermasligi lozimligi qayd etildi.

Premer-liga — elit isteʼdodlar uchun haqiqiy sinov

"Mbappe kabi jahon darajasidagi oʻyinchilarning Premer-ligada vaqt oʻtkazmasligi juda achinarli. Biz Messini bu yerda koʻrishni juda xohlagan edik, ammo bu endi amalga oshmaydi. Mbappening faoliyati dunyodagi eng qiyin ligada oʻzini sinab koʻrmasdan oʻtib ketishini istamaymiz", — deya qoʻshimcha qildi Barry. Uning fikricha, aynan Angliya chempionati futbolchining haqiqiy salohiyatini ochib beruvchi eng asosiy mezon hisoblanadi.

Hozirda Kylian Mbappe Fransiya terma jamoasi safida jahon chempionatida muvaffaqiyatli ishtirok etmoqda. Uning chorak final yoʻllanmasini taʼminlagan aniq penaltisi va maydondagi yetakchiligi yana bir bor uning eng yuqori darajadagi oʻyinchi ekanini isbotladi. Mutaxassislar, jumladan Jamie Carragher, Mbappening ushbu turnirdagi oʻyinlari uni Harry Kane kabi raqiblarini ortda qoldirib, "Oltin toʻp" uchun asosiy daʼvogarga aylantirishi mumkinligini aytishmoqda.

Agar Mbappe Angliyaga koʻchib oʻtishga qaror qilsa, Manchester Siti uning uchun eng munosib manzil boʻlishi kutilmoqda. Klubning moliyaviy barqarorligi va soʻnggi yillardagi ulkan muvaffaqiyatlari bunday yirik transferni amalga oshirishga toʻla imkon beradi. Barryning soʻzlariga koʻra, Manchester Siti har doim dunyoning eng yaxshilarini oʻz safiga qoʻshib olishga tayyor turadi.

Manchester Sitining yangi transferlari va kelajak rejalari

Mbappe atrofidagi gap-soʻzlar davom etayotgan bir paytda, Manchester Siti amaliy qadamlarni tashlashni boshlagan. Klub Nottingham Forest bilan 23 yoshli yarim himoyachi Elliot Anderson transferi boʻyicha kelishuvga erishganini rasman eʼlon qildi. Hozirda Angliya terma jamoasi bilan xalqaro turnirda ishtirok etayotgan Anderson tibbiy koʻrikdan oʻtib boʻlgan va tez orada jamoaga qoʻshilishi kutilmoqda.

Gareth Barry Elliot Andersonning jamoaga kelishini Rodri bilan bogʻliq vaziyatga qiyosladi. Uning fikricha, Anderson maydonda toʻpsiz harakat qilish, pressing va hujumlarni boshlash borasida Rodri bilan oʻxshash xususiyatlarga ega. Agar kelajakda Rodri jamoani tark etadigan boʻlsa, Anderson uning oʻrnini bosa oladigan munosib nomzod sifatida koʻrilmoqda.

Xulosa oʻrnida aytish joizki, Manchester Siti nafaqat bugungi kun yulduzlari, balki kelajak poydevori uchun ham faol ish olib bormoqda. Mbappe kabi superyulduzning transferi esa klubning Yevropa futbolidagi gegemonligini yanada mustahkamlashi shubhasiz. Angliya futboli muxlislari esa tez orada Etihad Stadium maydonida jahonning eng yaxshi hujumchisini koʻrishdan umidvor.

Kylian MbappeManchester SitiPremer-ligaTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Opta Argentinani Misrga qarshi yaqqol favorit deb topdiOpta Argentinani Misrga qarshi yaqqol favorit deb topdiBugun, 21:58Lionel Messi 9 yoshidayoq afsonaga aylangan: Kattalar uni koʻrish uchun mashgʻulotda qolardiLionel Messi 9 yoshidayoq afsonaga aylangan: Kattalar uni koʻrish uchun mashgʻulotda qolardiBugun, 21:15Argentina va Misr bahsini biz bilan birga jonli efirda kuzatingArgentina va Misr bahsini biz bilan birga jonli efirda kuzatingBugun, 21:11Cristiano Ronaldo uchun kutilmagan burilish: Portugal terma jamoasida yangi rol taklif etildiCristiano Ronaldo uchun kutilmagan burilish: Portugal terma jamoasida yangi rol taklif etildiBugun, 20:58Lamine Yamal Jaxon chempionatida porlamoqda: Nemanja Vidic uni “mini-Messi” deb atadiLamine Yamal Jaxon chempionatida porlamoqda: Nemanja Vidic uni “mini-Messi” deb atadiBugun, 20:30Liverpul Meksika futboli yulduzi Gilberto Mora uchun kurashga qoʻshildiLiverpul Meksika futboli yulduzi Gilberto Mora uchun kurashga qoʻshildiBugun, 20:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi