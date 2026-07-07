Lionel Messi 9 yoshidayoq afsonaga aylangan: Kattalar uni koʻrish uchun mashgʻulotda qolardi
Sakkiz karra “Oltin to’p” sohibi va jahon chempioni Lionel Messi o‘zining buyuklik yo‘lini Barselona akademiyasiga qadar ancha erta boshlagan. Argentinalik hujumchi hali bolalik chog’idayoq o‘zining tug’ilib o‘sgan Rosario shahri ko‘chalarida va Newell's Old Boys klubi tizimida haqiqiy afsonaga aylanib ulgurgan edi. Uning iqtidori shu qadar yuqori bo‘lganki, hatto asosiy jamoaning professional futbolchilari ham “kichkina sehrgar”ning o‘yinini tomosha qilish uchun o‘z rejalari va dam olish vaqtlaridan voz kechishgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Newell's Old Boys klubining sobiq futbolchisi Matias Fondato talkSPORT nashriga bergan intervyusida o‘sha davrlarni eslab o’tdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, Messi bor-yo‘gi to’qqiz yoshda bo‘lishiga qaramay, butun klub uning mahoratidan hayratda edi. Fondato o‘zi asosiy jamoaga endi qo‘shilgan paytlarida, barcha tajribali o‘yinchilar mashg‘ulotdan so‘ng dush qabul qilib, mehmonxonaga ketishdan oldin yosh Messining o‘yinlarini ko‘rish uchun stadionda qolishganini ta’kidladi.
“87-yil mashinasi” va Maradonaga qiyosLionel Messi to‘p surgan yoshlar jamoasi o‘sha vaqtlarda “The Machine of 87” (87-yil mashinasi) nomi bilan mashhur bo‘lgan. Bu jamoa ketma-ket uch yil davomida biror marta ham mag‘lubiyatga uchramagan holda barcha raqiblarini tor-mor keltirgan. Matias Fondatoning aytishicha, Lionelning maydondagi harakatlari xuddi hozirgidek hayratlanarli bo‘lgan, farqi faqat uning jismoniy o‘lchamlarida edi.
“U juda kichkina edi, lekin maydonda o‘z tengdoshlariga qarshi kattalardek aql bilan o‘ynardi. Uning kelajakda aynan kim bo‘lishini aniq aytish qiyin edi, biroq u o‘sha yoshdayoq biz ko‘rgan har qanday boladan mutlaqo farq qilardi”, — deydi Fondato. Aynan o‘sha paytlarda mahalliy muxlislar uni afsonaviy Diego Maradona bilan qiyoslashni boshlagan edilar.
Qizig‘i shundaki, Lionel Messi 1993-yilda Diego Maradonaning Newell's Old Boys safidagi debyut o‘yinini stadionda bevosita kuzatgan. Oradan ko‘p o‘tmay, to’qqiz yoshli Messi “Estadio Marcelo Bielsa” stadionida tanaffuslar paytida muxlislar uchun to‘p bilan turli tryuklarni namoyish etar, butun stadion esa uning ismini hayqirib aytardi.
Tarixiy meros va bugungi kunMessi Newell's Old Boys safida professional darajada birorta ham rasmiy o‘yin o‘tkazmagan bo‘lsa-da, uning Argentinadagi ta’siri abadiy bo‘lib qoladi. U Ispaniyaga ko‘chib o‘tib, jahon futboli tarixini qayta yozishga muvaffaq bo‘ldi. Hozirgi kunda ham uning jamoadoshlari, xususan Barselona va Ispaniya terma jamoasi yulduzi Pedri, Messining hamon yuqori saviyada ekanligini “aql bovar qilmas” holat deb atamoqda.
Matias Fondato uchun Rosario ko‘chalarida boshlangan bu hikoya 2022-yilda Qatar yashil maydonlarida mantiqiy yakuniga yetdi. Uning fikricha, Messining jahon chempionligini qo‘lga kiritishi — o‘sha to’qqiz yoshli “kichkina sehrgar” boshlagan buyuk jumboqning so‘nggi va eng muhim bo‘lagi edi. Bugungi kunda ham Lionel Messi o‘zining uzoq yillik faoliyati bilan millionlab muxlislarni hayratda qoldirishda davom etmoqda.
…