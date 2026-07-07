Lionel Messi 9 yoshidayoq afsonaga aylangan: Kattalar uni koʻrish uchun mashgʻulotda qolardi

·55·Sport
Lionel Messi 9 yoshidayoq afsonaga aylangan: Kattalar uni koʻrish uchun mashgʻulotda qolardi

Sakkiz karra “Oltin to’p” sohibi va jahon chempioni Lionel Messi o‘zining buyuklik yo‘lini Barselona akademiyasiga qadar ancha erta boshlagan. Argentinalik hujumchi hali bolalik chog’idayoq o‘zining tug’ilib o‘sgan Rosario shahri ko‘chalarida va Newell's Old Boys klubi tizimida haqiqiy afsonaga aylanib ulgurgan edi. Uning iqtidori shu qadar yuqori bo‘lganki, hatto asosiy jamoaning professional futbolchilari ham “kichkina sehrgar”ning o‘yinini tomosha qilish uchun o‘z rejalari va dam olish vaqtlaridan voz kechishgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Newell's Old Boys klubining sobiq futbolchisi Matias Fondato talkSPORT nashriga bergan intervyusida o‘sha davrlarni eslab o’tdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, Messi bor-yo‘gi to’qqiz yoshda bo‘lishiga qaramay, butun klub uning mahoratidan hayratda edi. Fondato o‘zi asosiy jamoaga endi qo‘shilgan paytlarida, barcha tajribali o‘yinchilar mashg‘ulotdan so‘ng dush qabul qilib, mehmonxonaga ketishdan oldin yosh Messining o‘yinlarini ko‘rish uchun stadionda qolishganini ta’kidladi.

“87-yil mashinasi” va Maradonaga qiyos

Lionel Messi to‘p surgan yoshlar jamoasi o‘sha vaqtlarda “The Machine of 87” (87-yil mashinasi) nomi bilan mashhur bo‘lgan. Bu jamoa ketma-ket uch yil davomida biror marta ham mag‘lubiyatga uchramagan holda barcha raqiblarini tor-mor keltirgan. Matias Fondatoning aytishicha, Lionelning maydondagi harakatlari xuddi hozirgidek hayratlanarli bo‘lgan, farqi faqat uning jismoniy o‘lchamlarida edi.

“U juda kichkina edi, lekin maydonda o‘z tengdoshlariga qarshi kattalardek aql bilan o‘ynardi. Uning kelajakda aynan kim bo‘lishini aniq aytish qiyin edi, biroq u o‘sha yoshdayoq biz ko‘rgan har qanday boladan mutlaqo farq qilardi”, — deydi Fondato. Aynan o‘sha paytlarda mahalliy muxlislar uni afsonaviy Diego Maradona bilan qiyoslashni boshlagan edilar.

Qizig‘i shundaki, Lionel Messi 1993-yilda Diego Maradonaning Newell's Old Boys safidagi debyut o‘yinini stadionda bevosita kuzatgan. Oradan ko‘p o‘tmay, to’qqiz yoshli Messi “Estadio Marcelo Bielsa” stadionida tanaffuslar paytida muxlislar uchun to‘p bilan turli tryuklarni namoyish etar, butun stadion esa uning ismini hayqirib aytardi.

Tarixiy meros va bugungi kun

Messi Newell's Old Boys safida professional darajada birorta ham rasmiy o‘yin o‘tkazmagan bo‘lsa-da, uning Argentinadagi ta’siri abadiy bo‘lib qoladi. U Ispaniyaga ko‘chib o‘tib, jahon futboli tarixini qayta yozishga muvaffaq bo‘ldi. Hozirgi kunda ham uning jamoadoshlari, xususan Barselona va Ispaniya terma jamoasi yulduzi Pedri, Messining hamon yuqori saviyada ekanligini “aql bovar qilmas” holat deb atamoqda.

Matias Fondato uchun Rosario ko‘chalarida boshlangan bu hikoya 2022-yilda Qatar yashil maydonlarida mantiqiy yakuniga yetdi. Uning fikricha, Messining jahon chempionligini qo‘lga kiritishi — o‘sha to’qqiz yoshli “kichkina sehrgar” boshlagan buyuk jumboqning so‘nggi va eng muhim bo‘lagi edi. Bugungi kunda ham Lionel Messi o‘zining uzoq yillik faoliyati bilan millionlab muxlislarni hayratda qoldirishda davom etmoqda.

Lionel MessiArgentinaNewell's Old BoysFutbol TarixiRosario
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Opta Argentinani Misrga qarshi yaqqol favorit deb topdiOpta Argentinani Misrga qarshi yaqqol favorit deb topdiBugun, 21:58Gareth Barry Kylian Mbappeʻni Angliya Premer-ligasida oʻzini sinab koʻrishga chaqirdiGareth Barry Kylian Mbappeʻni Angliya Premer-ligasida oʻzini sinab koʻrishga chaqirdiBugun, 21:54Argentina va Misr bahsini biz bilan birga jonli efirda kuzatingArgentina va Misr bahsini biz bilan birga jonli efirda kuzatingBugun, 21:11Cristiano Ronaldo uchun kutilmagan burilish: Portugal terma jamoasida yangi rol taklif etildiCristiano Ronaldo uchun kutilmagan burilish: Portugal terma jamoasida yangi rol taklif etildiBugun, 20:58Lamine Yamal Jaxon chempionatida porlamoqda: Nemanja Vidic uni “mini-Messi” deb atadiLamine Yamal Jaxon chempionatida porlamoqda: Nemanja Vidic uni “mini-Messi” deb atadiBugun, 20:30Liverpul Meksika futboli yulduzi Gilberto Mora uchun kurashga qoʻshildiLiverpul Meksika futboli yulduzi Gilberto Mora uchun kurashga qoʻshildiBugun, 20:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi