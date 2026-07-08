Messi jahon chempionatlari tarixida eng yaxshi assistentga aylandi
Argentina milliy jamoasi hujumchisi Lionel Messi JCH-2026 1/8 finalida Misrga qarshi o‘yinda navbatdagi tarixiy natijani qayd etdi.
39 yoshli futbolchi golli uzatma amalga oshirib, jahon chempionatlaridagi assistlari sonini 9 taga yetkazdi va turnirlar tarixidagi eng yaxshi assistentga aylandi.
Messi 9-assistini qayd etdi
Misrga qarshi dramatik bahsda Messi sherigiga golli uzatma berib, mundiallardagi shaxsiy ko‘rsatkichini yaxshiladi.
Uning hisobida endi jahon chempionatlarida 9 ta assist bor. Bu musobaqa tarixidagi rekord natija hisoblanadi.
Gollar bo‘yicha ham birinchi
Messi jahon chempionatlarida 21 ta gol urgan holda turnirlar tarixidagi eng yaxshi to‘purar sifatida ham qayd etilmoqda.
Shu tariqa, argentinalik yulduz mundiallarda ham gol, ham golli uzatmalar bo‘yicha tarixiy ko‘rsatkichlarga ega bo‘ldi.
Misrga qarshi superkambek
Argentina 1/8 finalda Misrga qarshi o‘yinda 0:2 hisobida ortda borayotgan edi.
Biroq Lionel Skaloni shogirdlari bahsning so‘nggi qismida uchta gol urib, 3:2 hisobida g‘alaba qozondi va chorakfinalga yo‘l oldi.
Messi rekordlarini yangilashda davom etmoqda
39 yoshida ham jamoasining yetakchisi bo‘lib qolayotgan Messi JCH-2026da yangi sahifa ochdi.
Argentina chempionlik uchun kurashni davom ettirar ekan, Messi ham mundiallar tarixidagi rekordlar ro‘yxatini yanada boyitish imkoniga ega.
…