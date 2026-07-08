Lionel Messi Misrga qarshi o‘yinning eng yaxshi futbolchisi bo‘ldi

·395·Sport
Lionel Messi Misrga qarshi o‘yinning eng yaxshi futbolchisi bo‘ldi

Argentina milliy jamoasi JCH-2026 1/8 finalida Misrni dramatik tarzda mag‘lub etib, chorakfinal yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi.

0:2 hisobida ortda borayotgan amaldagi chempion 3:2 hisobida g‘alaba qozondi. Uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi sifatida Lionel Messi e’tirof etildi.

Messi gol va assist qayd etdi

39 yoshli argentinalik yulduz hal qiluvchi bahsda yana jamoasining asosiy qahramonlaridan biriga aylandi.

Messi Misrga qarshi uchrashuvda bitta gol urdi va bitta golli uzatmani amalga oshirdi. Uning harakatlari Argentinaning so‘nggi daqiqalardagi superkambekida muhim rol o‘ynadi.

Argentina 0:2 hisobidan qaytdi

Misr futbolchilari bahs davomida ikki to‘plik ustunlikka erishib, katta sensatsiyaga yaqin kelgan edi.

Biroq Lionel Skaloni shogirdlari uchrashuvning so‘nggi qismida bosimni kuchaytirib, ketma-ket uchta gol kiritdi. Shu tariqa, Argentina 3:2 hisobida g‘alaba qozonib, musobaqadagi ishtirokini davom ettirdi.

Messi turnir to‘purarlari ro‘yxatida yetakchi

Misr darvozasiga kiritilgan goldan keyin Messining JCH-2026dagi gollari soni 8 taga yetdi.

U ayni paytda turnirning eng yaxshi to‘purari bo‘lib turibdi. Argentinalik forvard chorakfinalda ham shaxsiy natijasini yaxshilash imkoniga ega.

Amaldagi chempion chorakfinalda

Argentina superkambek orqali yana bir og‘ir sinovdan o‘tdi. Messi esa bir gol, bir assist va uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi sovrini bilan jamoasini navbatdagi bosqichga boshlab chiqdi.

Amaldagi chempionning yo‘li davom etmoqda, Messi esa 39 yoshida ham mundialning asosiy qahramoni bo‘lib qolmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi Misrga qarshi oʻyinda Diego Maradona rekordini takrorladiLionel Messi Misrga qarshi oʻyinda Diego Maradona rekordini takrorladiBugun, 01:18Cristiano Ronaldo Jaxon chempionatlari bilan xayrlashdi: Afsonadan kutilmagan antirekordCristiano Ronaldo Jaxon chempionatlari bilan xayrlashdi: Afsonadan kutilmagan antirekordBugun, 01:110:2 hisobi 3:2 bo‘lgan Argentina-Misr o‘yinida urilgan gollar videosi0:2 hisobi 3:2 bo‘lgan Argentina-Misr o‘yinida urilgan gollar videosiBugun, 00:57Manchester Yunayted Aurelien Tchouameni uchun 100 million yevrodan voz kechishga tayyorManchester Yunayted Aurelien Tchouameni uchun 100 million yevrodan voz kechishga tayyorBugun, 00:30Messi jahon chempionatlari tarixida eng yaxshi assistentga aylandiMessi jahon chempionatlari tarixida eng yaxshi assistentga aylandiBugun, 00:14JCH-2026. Shveysariya — Kolumbiya: asosiy tarkiblar ma’lum qilindiJCH-2026. Shveysariya — Kolumbiya: asosiy tarkiblar ma’lum qilindiBugun, 00:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi