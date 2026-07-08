Lionel Messi Misrga qarshi o‘yinning eng yaxshi futbolchisi bo‘ldi
Argentina milliy jamoasi JCH-2026 1/8 finalida Misrni dramatik tarzda mag‘lub etib, chorakfinal yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi.
0:2 hisobida ortda borayotgan amaldagi chempion 3:2 hisobida g‘alaba qozondi. Uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi sifatida Lionel Messi e’tirof etildi.
Messi gol va assist qayd etdi
39 yoshli argentinalik yulduz hal qiluvchi bahsda yana jamoasining asosiy qahramonlaridan biriga aylandi.
Messi Misrga qarshi uchrashuvda bitta gol urdi va bitta golli uzatmani amalga oshirdi. Uning harakatlari Argentinaning so‘nggi daqiqalardagi superkambekida muhim rol o‘ynadi.
Argentina 0:2 hisobidan qaytdi
Misr futbolchilari bahs davomida ikki to‘plik ustunlikka erishib, katta sensatsiyaga yaqin kelgan edi.
Biroq Lionel Skaloni shogirdlari uchrashuvning so‘nggi qismida bosimni kuchaytirib, ketma-ket uchta gol kiritdi. Shu tariqa, Argentina 3:2 hisobida g‘alaba qozonib, musobaqadagi ishtirokini davom ettirdi.
Messi turnir to‘purarlari ro‘yxatida yetakchi
Misr darvozasiga kiritilgan goldan keyin Messining JCH-2026dagi gollari soni 8 taga yetdi.
U ayni paytda turnirning eng yaxshi to‘purari bo‘lib turibdi. Argentinalik forvard chorakfinalda ham shaxsiy natijasini yaxshilash imkoniga ega.
Amaldagi chempion chorakfinalda
Argentina superkambek orqali yana bir og‘ir sinovdan o‘tdi. Messi esa bir gol, bir assist va uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi sovrini bilan jamoasini navbatdagi bosqichga boshlab chiqdi.
Amaldagi chempionning yo‘li davom etmoqda, Messi esa 39 yoshida ham mundialning asosiy qahramoni bo‘lib qolmoqda.
…