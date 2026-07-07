Shveysariya va Kolumbiya bahsini biz bilan birga jonli kuzating

·73·Sport
Shveysariya va Kolumbiya bahsini biz bilan birga jonli kuzating

Futbol bo‘yicha 2026 yilgi jahon chempionatining nimchorak finalida Shveysariya va Kolumbiya terma jamoalari o‘zaro bahs olib boradi.

Uchrashuv ertaga Toshkent vaqti bilan soat 01:00 da Vankuver shahridagi «Bi-si Pleys» stadionida boshlanadi.

Mazkur bahsni Zamin.uz saytida jonli matnli translyatsiya orqali kuzatish mumkin. Uchrashuv davomida asosiy voqealar, xavfli hujumlar, gollar, ogohlantirishlar, almashtirishlar va boshqa muhim holatlar tezkor yoritib boriladi.

Baholarga ko‘ra, Kolumbiyaning 90 daqiqa ichida g‘alaba qozonish imkoniyati 42 foizni tashkil etmoqda. Shveysariyaning imkoniyati 27 foiz, o‘yinning qo‘shimcha vaqtga o‘tishi ehtimoli esa 31 foiz deb ko‘rsatilgan.

Shveysariya va Kolumbiya bahsini biz bilan birga jonli kuzating.

Jonli reportajJONLI
33
Luis Dias (Kolumbiya) jarima maydonchasida o‘ziga bo‘sh joy yaratdi va zarba berdi, ammo to‘p bexosdan o‘z jamoadoshiga tegib, qaytarildi.
33
Den Ndoy (Shveysariya) jarima maydonchasi ichida aniq uzatmani qabul qilib oldi va darvozabon bilan birga-bir vaziyatga chiqdi. Uning darvoza markaziga yo‘llagan zarbasi kuchsiz chiqdi va Kamilo Vargas to‘pni osonlik bilan egallab oldi.
30
Fabian Rider (Shveysariya) raqib jarima maydonchasiga yorib kirib, darvozaning o‘rtasiga tomon zarba yo‘lladi, ammo darvozabon ajoyib reaksiya bilan to‘pni qaytarib qoldi.
28
Ivan Barton Jefferson Lerma (Kolumbiya) to‘p uchun kurashda haddan tashqari tajovuzkor bo‘lgani uchun hushtak chaldi.
27
Shveysariya futbolchilari bir-birlariga qisqa paslar bilan to‘p oshirishmoqda.
23
O‘yinchilar suyuqlik ichib olishlari uchun tanaffus vaqti keldi. Havo juda issiq!
22
Xames Rodriges (Kolumbiya) burchak zarbasini amalga oshirish uchun yaqinlashdi, ammo to‘p himoyachilar o‘rtasiga borib tushdi.
21
Gustavo Puerta (Kolumbiya) jarima maydonchasi tashqarisidan kuchli zarba yo‘lladi. Uning o‘ng ustun tomon yo‘llagan xavfli zarbasini Gregor Kobel qaytardi va ajoyib seyv evaziga darvozasini daxlsiz saqlab qoldi. Kolumbiya burchak zarbasiga ega bo‘ldi va jarima maydonchasiga ko‘plab o‘yinchilarni jo‘natmoqda.
16
Kolumbiya maydon markazida a’lo darajadagi nazoratli o‘yin va uzatmalarni namoyish etmoqda.
15
Fabian Rider (Shveysariya) tomonidan amalga oshirilgan xavfli burchak zarbasidan so‘ng, himoyachilar to‘pni xavfsiz hududga chiqarib yuborishdi.
14
Rikardo Rodriges (Shveysariya) tomonidan uzatilgan to‘p muvaffaqiyatsiz chiqdi, chunki raqib himoyasi to‘pni jarima maydonchasidan tezda uzoqlashtirdi. To‘p maydonni tark etdi va yon hakam burchak bayroqchasini ko‘rsatdi. Shveysariya foydasiga burchak zarbasi.
14
Xames Rodriges (Kolumbiya) tomonidan tepilgan jarima zarbasi darvozabonning qo‘lida yakunlandi.
13
Ivan Barton hushtak chaldi. Niko Elvedi (Shveysariya) xavfli o‘yin tufayli qoidabuzarlik sodir etdi. Kolumbiya terma jamoasiga jarima zarbasi belgilandi.
10
To‘pga egalik qilish nisbati 63:37.
7
Luis Suares (Kolumbiya) to‘p uchun kurashda o‘ta qo‘pollik qildi va Ivan Barton o‘yinni to‘xtatib, jarima zarbasi belgiladi.
6
Den Ndoye (Shveysariya) yugurishni juda erta boshladi va yon hakam o‘yindan tashqari holat uchun bayroqchasini ko‘tardi.
5
Xames Rodriges (Kolumbiya) tomonidan amalga oshirilgan burchak zarbasidan keyin hech qanday xavfli vaziyat yuzaga kelmadi.
5
Himoyachilardan biri so‘nggi daqiqada reaksiya bildirib, Jon Ariasning (Kolumbiya) uzatmasini mohirona to‘sib qoldi. Burchak zarbasi. Kolumbiyada imkoniyat bo‘ladi.
4
Denis Zakariya (Shveysariya) jarima maydonchasi tashqarisidan o‘zining jamoadoshiga pas berishga urindi, ammo raqib himoyasi tezkorlik bilan reaksiya bildirib, hujumni to‘xtatdi.
3
Luis Dias (Kolumbiya) jarima maydonchasi ichiga sifatli to‘p uzatdi, biroq raqib himoyachilari to‘pni egallab olib, uni uzoqlashtirishdi.
1
Bugungi o‘yin boshlandi, o‘yindan zavq oling!
01:00
Kolumbiya o‘yinni boshlab beradi.
00:54
Bugungi o‘yinni Ivan Barton boshqarib boradi.
00:54
Boshlang‘ich tarkiblar e’lon qilindi va siz ular bilan Tarkiblar bo‘limida tanishishingiz mumkin.
00:54
Hurmatli muxlislar, matnli translyatsiyamizga xush kelibsiz! Boshlang‘ich tarkiblar tez orada e’lon qilinadi, shuning uchun joylaringizni egallab, o‘yinni kuzatishga tayyor turing.
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi Misrga qarshi oʻyinda Diego Maradona rekordini takrorladiLionel Messi Misrga qarshi oʻyinda Diego Maradona rekordini takrorladiBugun, 01:18Cristiano Ronaldo Jaxon chempionatlari bilan xayrlashdi: Afsonadan kutilmagan antirekordCristiano Ronaldo Jaxon chempionatlari bilan xayrlashdi: Afsonadan kutilmagan antirekordBugun, 01:110:2 hisobi 3:2 bo‘lgan Argentina-Misr o‘yinida urilgan gollar videosi0:2 hisobi 3:2 bo‘lgan Argentina-Misr o‘yinida urilgan gollar videosiBugun, 00:57Manchester Yunayted Aurelien Tchouameni uchun 100 million yevrodan voz kechishga tayyorManchester Yunayted Aurelien Tchouameni uchun 100 million yevrodan voz kechishga tayyorBugun, 00:30Lionel Messi Misrga qarshi o‘yinning eng yaxshi futbolchisi bo‘ldiLionel Messi Misrga qarshi o‘yinning eng yaxshi futbolchisi bo‘ldiBugun, 00:18Messi jahon chempionatlari tarixida eng yaxshi assistentga aylandiMessi jahon chempionatlari tarixida eng yaxshi assistentga aylandiBugun, 00:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi