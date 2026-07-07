Shveysariya va Kolumbiya bahsini biz bilan birga jonli kuzating
Futbol bo‘yicha 2026 yilgi jahon chempionatining nimchorak finalida Shveysariya va Kolumbiya terma jamoalari o‘zaro bahs olib boradi.
Uchrashuv ertaga Toshkent vaqti bilan soat 01:00 da Vankuver shahridagi «Bi-si Pleys» stadionida boshlanadi.
Mazkur bahsni Zamin.uz saytida jonli matnli translyatsiya orqali kuzatish mumkin. Uchrashuv davomida asosiy voqealar, xavfli hujumlar, gollar, ogohlantirishlar, almashtirishlar va boshqa muhim holatlar tezkor yoritib boriladi.
Baholarga ko‘ra, Kolumbiyaning 90 daqiqa ichida g‘alaba qozonish imkoniyati 42 foizni tashkil etmoqda. Shveysariyaning imkoniyati 27 foiz, o‘yinning qo‘shimcha vaqtga o‘tishi ehtimoli esa 31 foiz deb ko‘rsatilgan.
Shveysariya va Kolumbiya bahsini biz bilan birga jonli kuzating.
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jonli reportaj● JONLI
33
Luis Dias (Kolumbiya) jarima maydonchasida o‘ziga bo‘sh joy yaratdi va zarba berdi, ammo to‘p bexosdan o‘z jamoadoshiga tegib, qaytarildi.
33
Den Ndoy (Shveysariya) jarima maydonchasi ichida aniq uzatmani qabul qilib oldi va darvozabon bilan birga-bir vaziyatga chiqdi. Uning darvoza markaziga yo‘llagan zarbasi kuchsiz chiqdi va Kamilo Vargas to‘pni osonlik bilan egallab oldi.
30
Fabian Rider (Shveysariya) raqib jarima maydonchasiga yorib kirib, darvozaning o‘rtasiga tomon zarba yo‘lladi, ammo darvozabon ajoyib reaksiya bilan to‘pni qaytarib qoldi.
28
Ivan Barton Jefferson Lerma (Kolumbiya) to‘p uchun kurashda haddan tashqari tajovuzkor bo‘lgani uchun hushtak chaldi.
27
Shveysariya futbolchilari bir-birlariga qisqa paslar bilan to‘p oshirishmoqda.
23
O‘yinchilar suyuqlik ichib olishlari uchun tanaffus vaqti keldi. Havo juda issiq!
22
Xames Rodriges (Kolumbiya) burchak zarbasini amalga oshirish uchun yaqinlashdi, ammo to‘p himoyachilar o‘rtasiga borib tushdi.
21
Gustavo Puerta (Kolumbiya) jarima maydonchasi tashqarisidan kuchli zarba yo‘lladi. Uning o‘ng ustun tomon yo‘llagan xavfli zarbasini Gregor Kobel qaytardi va ajoyib seyv evaziga darvozasini daxlsiz saqlab qoldi. Kolumbiya burchak zarbasiga ega bo‘ldi va jarima maydonchasiga ko‘plab o‘yinchilarni jo‘natmoqda.
16
Kolumbiya maydon markazida a’lo darajadagi nazoratli o‘yin va uzatmalarni namoyish etmoqda.
15
Fabian Rider (Shveysariya) tomonidan amalga oshirilgan xavfli burchak zarbasidan so‘ng, himoyachilar to‘pni xavfsiz hududga chiqarib yuborishdi.
14
Rikardo Rodriges (Shveysariya) tomonidan uzatilgan to‘p muvaffaqiyatsiz chiqdi, chunki raqib himoyasi to‘pni jarima maydonchasidan tezda uzoqlashtirdi. To‘p maydonni tark etdi va yon hakam burchak bayroqchasini ko‘rsatdi. Shveysariya foydasiga burchak zarbasi.
14
Xames Rodriges (Kolumbiya) tomonidan tepilgan jarima zarbasi darvozabonning qo‘lida yakunlandi.
13
Ivan Barton hushtak chaldi. Niko Elvedi (Shveysariya) xavfli o‘yin tufayli qoidabuzarlik sodir etdi. Kolumbiya terma jamoasiga jarima zarbasi belgilandi.
10
To‘pga egalik qilish nisbati 63:37.
7
Luis Suares (Kolumbiya) to‘p uchun kurashda o‘ta qo‘pollik qildi va Ivan Barton o‘yinni to‘xtatib, jarima zarbasi belgiladi.
6
Den Ndoye (Shveysariya) yugurishni juda erta boshladi va yon hakam o‘yindan tashqari holat uchun bayroqchasini ko‘tardi.
5
Xames Rodriges (Kolumbiya) tomonidan amalga oshirilgan burchak zarbasidan keyin hech qanday xavfli vaziyat yuzaga kelmadi.
5
Himoyachilardan biri so‘nggi daqiqada reaksiya bildirib, Jon Ariasning (Kolumbiya) uzatmasini mohirona to‘sib qoldi. Burchak zarbasi. Kolumbiyada imkoniyat bo‘ladi.
4
Denis Zakariya (Shveysariya) jarima maydonchasi tashqarisidan o‘zining jamoadoshiga pas berishga urindi, ammo raqib himoyasi tezkorlik bilan reaksiya bildirib, hujumni to‘xtatdi.
3
Luis Dias (Kolumbiya) jarima maydonchasi ichiga sifatli to‘p uzatdi, biroq raqib himoyachilari to‘pni egallab olib, uni uzoqlashtirishdi.
1
Bugungi o‘yin boshlandi, o‘yindan zavq oling!
01:00
Kolumbiya o‘yinni boshlab beradi.
00:54
Bugungi o‘yinni Ivan Barton boshqarib boradi.
00:54
Boshlang‘ich tarkiblar e’lon qilindi va siz ular bilan Tarkiblar bo‘limida tanishishingiz mumkin.
00:54
Hurmatli muxlislar, matnli translyatsiyamizga xush kelibsiz! Boshlang‘ich tarkiblar tez orada e’lon qilinadi, shuning uchun joylaringizni egallab, o‘yinni kuzatishga tayyor turing.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…