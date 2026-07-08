Cristiano Ronaldo Jaxon chempionatlari bilan xayrlashdi: Afsonadan kutilmagan antirekord
Futbol olamining tirik afsonasi Cristiano Ronaldo uchun Shimoliy Amerikada oʻtgan 2026-yilgi Jaxon chempionati nafaqat turnir bilan xayrlashuv, balki uning faoliyatidagi eng ogʻir statistik koʻrsatkichlardan biri bilan yodda qoladigan boʻldi. Portugaliya terma jamoasining nimchorak finalda Ispaniyaga imkoniyatni boy berib, musobaqani tark etishi 41 yoshli hujumchi uchun xalqaro maydondagi soʻnggi yirik yurishning yakuni boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Garchi Cristiano Ronaldo ushbu turnir davomida uchta gol urishga muvaffaq boʻlgan boʻlsa-da, uning maydondagi harakatlari tahlilchilar tomonidan keskin tanqid qilinmoqda. OptaJoe taqdim etgan statistik maʼlumotlarga koʻra, Ronaldo 2022 va 2026-yilgi Jaxon chempionatlarida jami 500 daqiqadan koʻproq vaqt maydonda harakat qilib, biror marta ham raqibini dribling (aldab oʻtish) orqali ortda qoldira olmagan yagona hujumchiga aylandi.
Driblingsiz hujumchi va oʻzgargan uslubFaoliyatining dastlabki oʻn yilligida oʻzining tezkor reydlari va fintlari bilan himoyachilarni sarosimaga solib qoʻyadigan vinger sifatida tanilgan Ronaldo uchun bu koʻrsatkich uning oʻyin uslubi butunlay oʻzgarganidan dalolat beradi. Endilikda u kreativlikni jamoadoshlariga topshirib, faqat jarima maydonchasi ichidagi vaziyatlarni poylaydigan sof toʻpurarga aylangan. Biroq, zamonaviy futbolda hujumchidan talab qilinadigan dinamika borasida u yosh jamoadoshlaridan ortda qolayotgani yaqqol koʻrinib qoldi.
Turnir davomida Ronaldo Oʻzbekiston terma jamoasi darvozasiga ikkita gol urishga erishdi, shuningdek, Xorvatiya bilan bahsda penaltini aniq amalga oshirdi. Shunga qaramay, ochiq oʻyinda raqibni yakkama-yakka kurashda magʻlub eta olmaslik Portugaliya hujumining keskinligini sezilarli darajada kamaytirdi. Dallasdagi "Cotton Bowl" stadionida kechgan Ispaniyaga qarshi bahsda u 90 daqiqa harakat qilib, uchta zarba yoʻlladi, ammo Unai Simon darvozasiga yoʻl topa olmadi.
Alamli xayrlashuv va kelajakdagi rejalarIspaniyadan uchralgan 0:1 hisobidagi magʻlubiyatdan soʻng, Cristiano Ronaldo maydonni koʻz yoshlari bilan tark etdi. Bu holat muxlislarga bundan toʻrt yil muqaddam Qatardagi turnir bilan xayrlashuvni eslatib yubordi. Shuningdek, ushbu magʻlubiyat Ronaldo uchun Jaxon chempionatlari tarixidagi sakkizinchi boy berilgan oʻyin boʻldi va u bu borada Mathew Leckie hamda Son Heung-min bilan bir xil natija qayd etib, turnir antirekordini oʻrnatdi.
Oʻyindan soʻng bergan intervyusida Ronaldo oʻzining kelajagi haqida shunday dedi: "Jaxon chempionatini bunday tarzda tark etayotganimdan juda xafaman. Men borimni berdim, qoʻlimdan kelganini qildim. Ha, bu mening soʻnggi mundialim edi. Endi oilam bilan maslahatlashib, hammasini mulohaza qilib olish uchun vaqtim bor. Hozir hissiyotlar bilan shoshilinch qaror qabul qilmoqchi emasman".
Shunday qilib, futbol tarixidagi eng buyuk oʻyinchilardan birining Jaxon chempionatlaridagi yoʻli yakuniga yetdi. Garchi u oʻz nomini koʻplab rekordlar bilan muhrlagan boʻlsa-da, soʻnggi turnirdagi omadsiz statistika uning afsonaviy karyerasiga biroz soya soldi. Endilikda butun dunyo futbol jamoatchiligi Ronaldoning klub miqyosidagi yoki terma jamoadagi umumiy faoliyatini davom ettirish-ettirmasligi haqidagi yakuniy qarorini kutmoqda.
…