Cristiano Ronaldo Jaxon chempionatlari bilan xayrlashdi: Afsonadan kutilmagan antirekord

·23·Sport
Cristiano Ronaldo Jaxon chempionatlari bilan xayrlashdi: Afsonadan kutilmagan antirekord

Futbol olamining tirik afsonasi Cristiano Ronaldo uchun Shimoliy Amerikada oʻtgan 2026-yilgi Jaxon chempionati nafaqat turnir bilan xayrlashuv, balki uning faoliyatidagi eng ogʻir statistik koʻrsatkichlardan biri bilan yodda qoladigan boʻldi. Portugaliya terma jamoasining nimchorak finalda Ispaniyaga imkoniyatni boy berib, musobaqani tark etishi 41 yoshli hujumchi uchun xalqaro maydondagi soʻnggi yirik yurishning yakuni boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Garchi Cristiano Ronaldo ushbu turnir davomida uchta gol urishga muvaffaq boʻlgan boʻlsa-da, uning maydondagi harakatlari tahlilchilar tomonidan keskin tanqid qilinmoqda. OptaJoe taqdim etgan statistik maʼlumotlarga koʻra, Ronaldo 2022 va 2026-yilgi Jaxon chempionatlarida jami 500 daqiqadan koʻproq vaqt maydonda harakat qilib, biror marta ham raqibini dribling (aldab oʻtish) orqali ortda qoldira olmagan yagona hujumchiga aylandi.

Driblingsiz hujumchi va oʻzgargan uslub

Faoliyatining dastlabki oʻn yilligida oʻzining tezkor reydlari va fintlari bilan himoyachilarni sarosimaga solib qoʻyadigan vinger sifatida tanilgan Ronaldo uchun bu koʻrsatkich uning oʻyin uslubi butunlay oʻzgarganidan dalolat beradi. Endilikda u kreativlikni jamoadoshlariga topshirib, faqat jarima maydonchasi ichidagi vaziyatlarni poylaydigan sof toʻpurarga aylangan. Biroq, zamonaviy futbolda hujumchidan talab qilinadigan dinamika borasida u yosh jamoadoshlaridan ortda qolayotgani yaqqol koʻrinib qoldi.

Turnir davomida Ronaldo Oʻzbekiston terma jamoasi darvozasiga ikkita gol urishga erishdi, shuningdek, Xorvatiya bilan bahsda penaltini aniq amalga oshirdi. Shunga qaramay, ochiq oʻyinda raqibni yakkama-yakka kurashda magʻlub eta olmaslik Portugaliya hujumining keskinligini sezilarli darajada kamaytirdi. Dallasdagi "Cotton Bowl" stadionida kechgan Ispaniyaga qarshi bahsda u 90 daqiqa harakat qilib, uchta zarba yoʻlladi, ammo Unai Simon darvozasiga yoʻl topa olmadi.

Alamli xayrlashuv va kelajakdagi rejalar

Ispaniyadan uchralgan 0:1 hisobidagi magʻlubiyatdan soʻng, Cristiano Ronaldo maydonni koʻz yoshlari bilan tark etdi. Bu holat muxlislarga bundan toʻrt yil muqaddam Qatardagi turnir bilan xayrlashuvni eslatib yubordi. Shuningdek, ushbu magʻlubiyat Ronaldo uchun Jaxon chempionatlari tarixidagi sakkizinchi boy berilgan oʻyin boʻldi va u bu borada Mathew Leckie hamda Son Heung-min bilan bir xil natija qayd etib, turnir antirekordini oʻrnatdi.

Oʻyindan soʻng bergan intervyusida Ronaldo oʻzining kelajagi haqida shunday dedi: "Jaxon chempionatini bunday tarzda tark etayotganimdan juda xafaman. Men borimni berdim, qoʻlimdan kelganini qildim. Ha, bu mening soʻnggi mundialim edi. Endi oilam bilan maslahatlashib, hammasini mulohaza qilib olish uchun vaqtim bor. Hozir hissiyotlar bilan shoshilinch qaror qabul qilmoqchi emasman".

Shunday qilib, futbol tarixidagi eng buyuk oʻyinchilardan birining Jaxon chempionatlaridagi yoʻli yakuniga yetdi. Garchi u oʻz nomini koʻplab rekordlar bilan muhrlagan boʻlsa-da, soʻnggi turnirdagi omadsiz statistika uning afsonaviy karyerasiga biroz soya soldi. Endilikda butun dunyo futbol jamoatchiligi Ronaldoning klub miqyosidagi yoki terma jamoadagi umumiy faoliyatini davom ettirish-ettirmasligi haqidagi yakuniy qarorini kutmoqda.

Cristiano RonaldoPortugaliyaJaxon ChempionatiFutbolAntirekord
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi Misrga qarshi oʻyinda Diego Maradona rekordini takrorladiLionel Messi Misrga qarshi oʻyinda Diego Maradona rekordini takrorladiBugun, 01:180:2 hisobi 3:2 bo‘lgan Argentina-Misr o‘yinida urilgan gollar videosi0:2 hisobi 3:2 bo‘lgan Argentina-Misr o‘yinida urilgan gollar videosiBugun, 00:57Manchester Yunayted Aurelien Tchouameni uchun 100 million yevrodan voz kechishga tayyorManchester Yunayted Aurelien Tchouameni uchun 100 million yevrodan voz kechishga tayyorBugun, 00:30Lionel Messi Misrga qarshi o‘yinning eng yaxshi futbolchisi bo‘ldiLionel Messi Misrga qarshi o‘yinning eng yaxshi futbolchisi bo‘ldiBugun, 00:18Messi jahon chempionatlari tarixida eng yaxshi assistentga aylandiMessi jahon chempionatlari tarixida eng yaxshi assistentga aylandiBugun, 00:14JCH-2026. Shveysariya — Kolumbiya: asosiy tarkiblar ma’lum qilindiJCH-2026. Shveysariya — Kolumbiya: asosiy tarkiblar ma’lum qilindiBugun, 00:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi