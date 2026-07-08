Discord sunʼiy intellekt xatosi tufayli minglab foydalanuvchilarni asossiz blokladi

·20·Texno
Discord sunʼiy intellekt xatosi tufayli minglab foydalanuvchilarni asossiz blokladi

Dunyoga mashhur Discord messenjeri oʻzining sunʼiy intellektga asoslangan moderatsiya tizimidagi jiddiy nosozlikni tan oldi. Maʼlum boʻlishicha, ushbu texnik xato oqibatida soʻnggi ikki oy ichida 8 mingdan ortiq foydalanuvchining akkauntlari hech qanday sababsiz bloklab qoʻyilgan. Tizim mutlaqo zararsiz tasvirlarni xavfli kontent sifatida notoʻgʻri talqin qilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Muammo shundaki, Discord platformasidagi avtomatlashtirilgan xavfsizlik filtrlari oddiy elektron jadvallar, shaxmat taxtalari, oʻyin teksturalari hamda oq va kulrang shaffof fonli rasmlarni taqiqlangan materiallar qatoriga kiritgan. May oyidan buyon davom etayotgan ushbu nosozlik tufayli oʻtgan dam olish kunlarining oʻzida yana 200 nafar foydalanuvchi oʻz akkauntidan ayrilgan.

Tizim qanday xatoga yoʻl qoʻydi?

Discord kompaniyasining X (sobiq Twitter) ijtimoiy tarmogʻidagi rasmiy tushuntirishiga koʻra, platformaning avtomatlashtirilgan tizimi yuklangan kontentni maʼlum boʻlgan zararli materiallar bazasi bilan solishtirish orqali ishlaydi. Garchi ushbu texnologiya noqonuniy kontentni aniqlash uchun moʻljallangan boʻlsa-da, baʼzida u "soxta ijobiy" (false positive) natijalarni berishi mumkin.

Odatda, shubhali deb topilgan kontent inson-moderator tomonidan qayta koʻrib chiqilishi kerak edi. Biroq tizimdagi xatolik tufayli sunʼiy intellekt tekshiruv natijasini kutmasdan, foydalanuvchilarni darhol va butunlay bloklab yuborgan. Hozirda kompaniya barcha jabrlangan akkauntlarni tiklash jarayonini boshlaganini maʼlum qildi.

Reddit va boshqa platformalarda foydalanuvchilar oʻz noroziliklarini bildirmoqdalar. Koʻpchilikning fikricha, Discord moderatorlari toʻrsimon (grid) naqshlarga nisbatan haddan tashqari sezgir boʻlib qolgan. Buning sababi, baʼzi qonunbuzarlar taqiqlangan kontentni avtomat detektorlardan yashirish uchun aynan shunday geometrik shakllardan foydalanishga urinishidir.

Avtomatlashtirilgan moderatsiyaning xavflari

Ushbu holat yirik platformalarda sunʼiy intellektga toʻliq ishonib qolish qanchalik xavfli ekanligini yana bir bor koʻrsatdi. Ayniqsa, oʻyin ishlab chiquvchilar va ish faoliyati bevosita Discord bilan bogʻliq boʻlgan mutaxassislar uchun kutilmagan blokirovkalar jiddiy moddiy va maʼnaviy zarar yetkazmoqda.

Kompaniya vakillari kelgusida bunday holatlar takrorlanmasligi uchun xavfsizlik choralarini kuchaytirish ustida ishlayotganini bildirdi. Hozirda quyidagi choralar koʻrilmoqda:

  • Barcha asossiz bloklangan akkauntlarni avtomatik ravishda tiklash;
  • Tasvirlarni solishtirish algoritmlarini qayta sozlash;
  • Inson nazorati bosqichini majburiy va chetlab oʻtib boʻlmaydigan qilish.
Oʻzbekistondagi koʻplab geymerlar va IT-hamjamiyat vakillari ham Discord platformasidan faol foydalanishini hisobga olsak, mahalliy foydalanuvchilarga ham akkauntlari bloklangan taqdirda darhol qoʻllab-quvvatlash xizmatiga murojaat qilish tavsiya etiladi.

DiscordSunʼiy IntellektTexnologiyaBlokirovkaXavfsizlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Microsoft sunʼiy intellekt xarajatlarini kamaytirish uchun oʻz modellariga oʻtmoqdaMicrosoft sunʼiy intellekt xarajatlarini kamaytirish uchun oʻz modellariga oʻtmoqdaBugun, 00:53Google yangi Pixel 11 smartfonlarini taqdim etish sanasini maʼlum qildiGoogle yangi Pixel 11 smartfonlarini taqdim etish sanasini maʼlum qildiKecha, 23:59Figma oʻz imkoniyatlarini kengaytirmoqda: Bud startapi jamoasi sotib olindiFigma oʻz imkoniyatlarini kengaytirmoqda: Bud startapi jamoasi sotib olindiKecha, 23:53Ilon Mask iPhone'dan ingichka AI-qurilma tayyorlayotgani aytildiIlon Mask iPhone'dan ingichka AI-qurilma tayyorlayotgani aytildiKecha, 23:49Netflix strategiyasini oʻzgartirmoqda: Platformada qisqa metrajli videolar paydo boʻladiNetflix strategiyasini oʻzgartirmoqda: Platformada qisqa metrajli videolar paydo boʻladiKecha, 22:24Shotlandiya tarixiy qadam ostonasida: Mamlakat ilk bor oʻz hududidan koinotga raketa uchiradiShotlandiya tarixiy qadam ostonasida: Mamlakat ilk bor oʻz hududidan koinotga raketa uchiradiKecha, 22:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi