0:2 hisobi 3:2 bo‘lgan Argentina-Misr o‘yinida urilgan gollar videosi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
JCH-2026. 1/8 final
Jahon chempionati 1/8 finalidan o‘rin olgan Argentina va Misr bellashuvi bo‘lib o‘tdi. Gollarga boy kechgan bellashuvda argentinaliklar 3:2 hisobida g‘alaba qozondi.
Misrliklar Ibrohim va Zikoning gollari evaziga hisobda oldinga chiqib oldi. 79-daqiqada Romero hisobdagi farqni qisqartirdi. Messi 83-daqiqada muvozanatni tikladi. 90+3-daqiqada esa Enso Fernandes argentinaliklarning g‘alaba goliga mualliflpk qildi.
Shu tariqa, Argentina superkambek evaziga chorakfinalga chiqdi.
JCH-2026. 1/8 final
Argentina – Misr 3:2
Gollar: Romero 79, Messi 83, Enso Fernandes 90+3 – Ibrohim 15, Ziko 67
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…