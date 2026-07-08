Manchester Yunayted Aurelien Tchouameni uchun 100 million yevrodan voz kechishga tayyor
Angliyaning Manchester Yunayted klubi transfer bozoridagi muvaffaqiyatsizliklardan soʻng oʻz eʼtiborini Madridning Real Madrid jamoasi yarim himoyachisi Aurelien Tchouameni transferiga qaratdi. INEOS rahbariyati tarkibni tubdan yangilash maqsadida ushbu yulduz futbolchi uchun 100 million yevrodan ortiq mablagʻ sarflashga tayyorligini bildirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Klub avvalroq Mateus Fernandes transferi boʻyicha muzokaralar olib borgan, biroq bonuslar masalasidagi ikkilanish sababli futbolchini Tottenxem jamoasiga boy bergan edi. Shuningdek, Sandro Tonali va Elliot Anderson kabi nishonlarning ham qoʻldan chiqarilishi "qizil iblislar"ni yanada qatʼiy choralar koʻrishga majbur qilmoqda. Endilikda jamoa oʻzining asosiy muammosi boʻlgan tayanch zonasini dunyo darajasidagi ijrochi bilan toʻldirmoqchi.
Casemiro oʻrniga munosib nomzodTaniqli insayder Fabrizio Romano maʼlumotiga koʻra, Manchester Yunayted ichki muhitida Aurelien Tchouameni jamoa uchun ideal profil sifatida koʻrilmoqda. Klub mutasaddilari uni yoshi oʻtib borayotgan Casemiro uchun eng munosib oʻrinbosar deb hisoblashadi. Futbolchining yuqori mentaliteti va maydonni koʻra olish qobiliyati vaqtinchalik murabbiy Michael Carrick tizimida muhim rol oʻynashi kutilmoqda.
The Athletic nashri xabar berishicha, agar Real Madrid rahbariyati fransiyalik futbolchini sotishga tayyorligini bildirsa, inglizlar darhol rasmiy taklif bilan chiqishadi. Ispaniya grandi yangi transferlarni amalga oshirish uchun avval tarkibdagi baʼzi qimmatbaho aktivlarni sotishi kerakligi aytilmoqda, bu esa Manchester Yunayted uchun qulay imkoniyat yaratishi mumkin.
Biroq, bu transfer yoʻlida bir qator jiddiy toʻsiqlar mavjud. Fabrizio Romano oʻzining YouTube kanalida taʼkidlashicha, asosiy muammo futbolchining maoshi bilan bogʻliq. Hozirda Aurelien Tchouameni Madridda juda katta maosh oladi va Manchester Yunayted vakillari futbolchining atrofidagilar bilan bogʻlanib, Angliyaga koʻchib oʻtish uchun moliyaviy talablarni biroz qayta koʻrib chiqish kerakligini tushuntirishgan.
Shunga qaramay, INEOS loyihasi doirasida jamoa markazini kuchaytirish ustuvor vazifa boʻlib qolmoqda. Agar Aurelien Tchouameni bilan kelishuv amalga oshmasa, klub Alex Scott nomzodini ham koʻrib chiqishi mumkin. Ammo aynan fransiyalik futbolchi jamoaning kelajakdagi oʻyin uslubini belgilab beruvchi asosiy figura sifatida koʻrilmoqda.
…