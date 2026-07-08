Manchester Yunayted Aurelien Tchouameni uchun 100 million yevrodan voz kechishga tayyor

·37·Sport
Manchester Yunayted Aurelien Tchouameni uchun 100 million yevrodan voz kechishga tayyor

Angliyaning Manchester Yunayted klubi transfer bozoridagi muvaffaqiyatsizliklardan soʻng oʻz eʼtiborini Madridning Real Madrid jamoasi yarim himoyachisi Aurelien Tchouameni transferiga qaratdi. INEOS rahbariyati tarkibni tubdan yangilash maqsadida ushbu yulduz futbolchi uchun 100 million yevrodan ortiq mablagʻ sarflashga tayyorligini bildirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Klub avvalroq Mateus Fernandes transferi boʻyicha muzokaralar olib borgan, biroq bonuslar masalasidagi ikkilanish sababli futbolchini Tottenxem jamoasiga boy bergan edi. Shuningdek, Sandro Tonali va Elliot Anderson kabi nishonlarning ham qoʻldan chiqarilishi "qizil iblislar"ni yanada qatʼiy choralar koʻrishga majbur qilmoqda. Endilikda jamoa oʻzining asosiy muammosi boʻlgan tayanch zonasini dunyo darajasidagi ijrochi bilan toʻldirmoqchi.

Casemiro oʻrniga munosib nomzod

Taniqli insayder Fabrizio Romano maʼlumotiga koʻra, Manchester Yunayted ichki muhitida Aurelien Tchouameni jamoa uchun ideal profil sifatida koʻrilmoqda. Klub mutasaddilari uni yoshi oʻtib borayotgan Casemiro uchun eng munosib oʻrinbosar deb hisoblashadi. Futbolchining yuqori mentaliteti va maydonni koʻra olish qobiliyati vaqtinchalik murabbiy Michael Carrick tizimida muhim rol oʻynashi kutilmoqda.

The Athletic nashri xabar berishicha, agar Real Madrid rahbariyati fransiyalik futbolchini sotishga tayyorligini bildirsa, inglizlar darhol rasmiy taklif bilan chiqishadi. Ispaniya grandi yangi transferlarni amalga oshirish uchun avval tarkibdagi baʼzi qimmatbaho aktivlarni sotishi kerakligi aytilmoqda, bu esa Manchester Yunayted uchun qulay imkoniyat yaratishi mumkin.

Biroq, bu transfer yoʻlida bir qator jiddiy toʻsiqlar mavjud. Fabrizio Romano oʻzining YouTube kanalida taʼkidlashicha, asosiy muammo futbolchining maoshi bilan bogʻliq. Hozirda Aurelien Tchouameni Madridda juda katta maosh oladi va Manchester Yunayted vakillari futbolchining atrofidagilar bilan bogʻlanib, Angliyaga koʻchib oʻtish uchun moliyaviy talablarni biroz qayta koʻrib chiqish kerakligini tushuntirishgan.

Shunga qaramay, INEOS loyihasi doirasida jamoa markazini kuchaytirish ustuvor vazifa boʻlib qolmoqda. Agar Aurelien Tchouameni bilan kelishuv amalga oshmasa, klub Alex Scott nomzodini ham koʻrib chiqishi mumkin. Ammo aynan fransiyalik futbolchi jamoaning kelajakdagi oʻyin uslubini belgilab beruvchi asosiy figura sifatida koʻrilmoqda.

Manchester YunaytedReal MadridAurelien TchouameniTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jaxon chempionatlari bilan xayrlashdi: Afsonadan kutilmagan antirekordCristiano Ronaldo Jaxon chempionatlari bilan xayrlashdi: Afsonadan kutilmagan antirekordBugun, 01:110:2 hisobi 3:2 bo‘lgan Argentina-Misr o‘yinida urilgan gollar videosi0:2 hisobi 3:2 bo‘lgan Argentina-Misr o‘yinida urilgan gollar videosiBugun, 00:57Lionel Messi Misrga qarshi o‘yinning eng yaxshi futbolchisi bo‘ldiLionel Messi Misrga qarshi o‘yinning eng yaxshi futbolchisi bo‘ldiBugun, 00:18Messi jahon chempionatlari tarixida eng yaxshi assistentga aylandiMessi jahon chempionatlari tarixida eng yaxshi assistentga aylandiBugun, 00:14JCH-2026. Shveysariya — Kolumbiya: asosiy tarkiblar ma’lum qilindiJCH-2026. Shveysariya — Kolumbiya: asosiy tarkiblar ma’lum qilindiBugun, 00:10Lionel Messi va Argentina dramatik gʻalabadan soʻng chorak finalga yoʻl oldiLionel Messi va Argentina dramatik gʻalabadan soʻng chorak finalga yoʻl oldiKecha, 23:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi