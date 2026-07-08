Lionel Messi Misrga qarshi oʻyinda Diego Maradona rekordini takrorladi

·0·Sport
Lionel Messi Misrga qarshi oʻyinda Diego Maradona rekordini takrorladi

Jahon chempionatining nimchorak final bosqichida Argentina terma jamoasi Misr ustidan aqlbovar qilmas gʻalabani qoʻlga kiritdi. Uchrashuv davomida ikki toʻp farqi bilan ortda qolayotgan amaldagi chempionlar yakunda 3:2 hisobida zafar quchib, chorak final yoʻllanmasini naqd qilishdi. Ushbu tarixiy kambekning asosiy qahramoniga aylangan Lionel Messi nafaqat jamoasini qutqardi, balki afsonaviy Diego Maradonaning 40 yillik rekordini ham yangiladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuv Argentina uchun kutilmagan ssenariy ostida boshlandi. Yasser Ibrahim va Mostafa Zico tomonidan kiritilgan gollar misrliklarni hisobda oldinga olib chiqdi. OptaJoe maʼlumotlariga koʻra, Argentina 78-daqiqaga qadar ikki toʻp farqi bilan yutqazayotgan edi. Jahon chempionatlari tarixida hali biror jamoa asosiy vaqtning bunday kech pallalarida ikki toʻpli defitsitni yoʻqotib, gʻalaba qozonishni uddalamagan edi.

Maradona darajasidagi mahorat

Lionel Messi oʻyin davomida oʻzining eng yaxshi sifatlarini namoyish etdi. U nafaqat gol urdi, balki maydonda haqiqiy yetakchilik qobiliyatini koʻrsatdi. Statistik koʻrsatkichlarga koʻra, Messi bir oʻyinning oʻzida gol urish, 5 tadan ortiq muvaffaqiyatli dribling amalga oshirish va ochiq oʻyinda 5 tadan koʻp xavfli vaziyat yaratish boʻyicha Diego Maradonaning natijasini takrorladi. Maradona bunday koʻrsatkichni soʻnggi bor 1986-yilgi jahon chempionatida Belgiyaga qarshi bahsda qayd etgan edi.

Garchi Messi uchrashuvning dastlabki qismida darvozabon Mostafa Shobeir qoʻriqlayotgan darvozaga belgilangan penaltini aniq amalga oshirolmagan boʻlsa-da, bu uning irodasini sindira olmadi. 83-daqiqada u muvozanatni tiklovchi golga mualliflik qildi. Undan avvalroq Cristian Romero hisobni qisqartirgan boʻlsa, hakam tomonidan qoʻshib berilgan daqiqalarda Enzo Fernandez bosh bilan gʻalaba golini kiritdi.

Gerd Mullerning natijasiga yaqin

Hozirgi vaqtda Lionel Messi 2026-yilgi jahon chempionatida kiritgan gollari sonini 8 taga yetkazib oldi. Bu borada u yana bir tarixiy natijaga yaqinlashmoqda. Turnirning dastlabki beshta oʻyinida bunday sermahsullik oxirgi marta 1970-yilda germaniyalik Gerd Muller (10 ta gol) tomonidan qayd etilgan edi. Goal.com nashrining yozishicha, 37 yoshli hujumchi oʻz oʻyin uslubini oʻzgartirgan holda, ham pleymeyker, ham markaziy hujumchi vazifasini aʼlo darajada bajarmoqda.

Argentina terma jamoasi ushbu gʻalabadan soʻng katta ruhiy ustunlikka ega boʻldi. Chorak final oldidan jamoa sardorining bunday yuqori sport formasida ekanligi raqiblar uchun jiddiy xavf tugʻdirishi aniq. Shimoliy Amerikada oʻtayotgan turnirda "albiseleste" oʻz unvonini himoya qilish yoʻlida shiddatli yurishini davom ettirmoqda.

Lionel MessiArgentinaJahon ChempionatiDiego MaradonaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jaxon chempionatlari bilan xayrlashdi: Afsonadan kutilmagan antirekordCristiano Ronaldo Jaxon chempionatlari bilan xayrlashdi: Afsonadan kutilmagan antirekordBugun, 01:110:2 hisobi 3:2 bo‘lgan Argentina-Misr o‘yinida urilgan gollar videosi0:2 hisobi 3:2 bo‘lgan Argentina-Misr o‘yinida urilgan gollar videosiBugun, 00:57Manchester Yunayted Aurelien Tchouameni uchun 100 million yevrodan voz kechishga tayyorManchester Yunayted Aurelien Tchouameni uchun 100 million yevrodan voz kechishga tayyorBugun, 00:30Lionel Messi Misrga qarshi o‘yinning eng yaxshi futbolchisi bo‘ldiLionel Messi Misrga qarshi o‘yinning eng yaxshi futbolchisi bo‘ldiBugun, 00:18Messi jahon chempionatlari tarixida eng yaxshi assistentga aylandiMessi jahon chempionatlari tarixida eng yaxshi assistentga aylandiBugun, 00:14JCH-2026. Shveysariya — Kolumbiya: asosiy tarkiblar ma’lum qilindiJCH-2026. Shveysariya — Kolumbiya: asosiy tarkiblar ma’lum qilindiBugun, 00:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi