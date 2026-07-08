Lionel Messi Misrga qarshi oʻyinda Diego Maradona rekordini takrorladi
Jahon chempionatining nimchorak final bosqichida Argentina terma jamoasi Misr ustidan aqlbovar qilmas gʻalabani qoʻlga kiritdi. Uchrashuv davomida ikki toʻp farqi bilan ortda qolayotgan amaldagi chempionlar yakunda 3:2 hisobida zafar quchib, chorak final yoʻllanmasini naqd qilishdi. Ushbu tarixiy kambekning asosiy qahramoniga aylangan Lionel Messi nafaqat jamoasini qutqardi, balki afsonaviy Diego Maradonaning 40 yillik rekordini ham yangiladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuv Argentina uchun kutilmagan ssenariy ostida boshlandi. Yasser Ibrahim va Mostafa Zico tomonidan kiritilgan gollar misrliklarni hisobda oldinga olib chiqdi. OptaJoe maʼlumotlariga koʻra, Argentina 78-daqiqaga qadar ikki toʻp farqi bilan yutqazayotgan edi. Jahon chempionatlari tarixida hali biror jamoa asosiy vaqtning bunday kech pallalarida ikki toʻpli defitsitni yoʻqotib, gʻalaba qozonishni uddalamagan edi.
Maradona darajasidagi mahoratLionel Messi oʻyin davomida oʻzining eng yaxshi sifatlarini namoyish etdi. U nafaqat gol urdi, balki maydonda haqiqiy yetakchilik qobiliyatini koʻrsatdi. Statistik koʻrsatkichlarga koʻra, Messi bir oʻyinning oʻzida gol urish, 5 tadan ortiq muvaffaqiyatli dribling amalga oshirish va ochiq oʻyinda 5 tadan koʻp xavfli vaziyat yaratish boʻyicha Diego Maradonaning natijasini takrorladi. Maradona bunday koʻrsatkichni soʻnggi bor 1986-yilgi jahon chempionatida Belgiyaga qarshi bahsda qayd etgan edi.
Garchi Messi uchrashuvning dastlabki qismida darvozabon Mostafa Shobeir qoʻriqlayotgan darvozaga belgilangan penaltini aniq amalga oshirolmagan boʻlsa-da, bu uning irodasini sindira olmadi. 83-daqiqada u muvozanatni tiklovchi golga mualliflik qildi. Undan avvalroq Cristian Romero hisobni qisqartirgan boʻlsa, hakam tomonidan qoʻshib berilgan daqiqalarda Enzo Fernandez bosh bilan gʻalaba golini kiritdi.
Gerd Mullerning natijasiga yaqinHozirgi vaqtda Lionel Messi 2026-yilgi jahon chempionatida kiritgan gollari sonini 8 taga yetkazib oldi. Bu borada u yana bir tarixiy natijaga yaqinlashmoqda. Turnirning dastlabki beshta oʻyinida bunday sermahsullik oxirgi marta 1970-yilda germaniyalik Gerd Muller (10 ta gol) tomonidan qayd etilgan edi. Goal.com nashrining yozishicha, 37 yoshli hujumchi oʻz oʻyin uslubini oʻzgartirgan holda, ham pleymeyker, ham markaziy hujumchi vazifasini aʼlo darajada bajarmoqda.
Argentina terma jamoasi ushbu gʻalabadan soʻng katta ruhiy ustunlikka ega boʻldi. Chorak final oldidan jamoa sardorining bunday yuqori sport formasida ekanligi raqiblar uchun jiddiy xavf tugʻdirishi aniq. Shimoliy Amerikada oʻtayotgan turnirda "albiseleste" oʻz unvonini himoya qilish yoʻlida shiddatli yurishini davom ettirmoqda.
…