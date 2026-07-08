Microsoft sunʼiy intellekt xarajatlarini kamaytirish uchun oʻz modellariga oʻtmoqda
Sunʼiy intellekt texnologiyalarini qoʻllab-quvvatlash va rivojlantirish xarajatlari keskin oshib borayotgan bir paytda, texnologiya gigantlari tejamkorlik choralarini koʻra boshladi. Microsoft korporatsiyasi bu borada yangi strategiyani amalga oshirib, OpenAI va Anthropic kabi tashqi hamkorlar dasturiy taʼminotiga bogʻliqlikni kamaytirmoqda. Kompaniya endilikda oʻzining ichki MAI modellaridan koʻproq foydalanishga eʼtibor qaratmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Bloomberg nashri xabariga koʻra, Microsoft oʻzining eng ommabop mahsulotlari — Excel va Word dasturlarida foydalanuvchi soʻrovlarining maʼlum bir qismini qayta ishlash uchun oʻzining shaxsiy MAI modellarini joriy etgan. Ilgari Office 365 paketidagi asosiy funksiyalar asosan OpenAI modellari yordamida ishlashi keng reklama qilingan edi. Endilikda esa korporatsiya bosqichma-bosqich mustaqillikka intilmoqda.
Mustaqil modellar va yangi imkoniyatlarMicrosoft hali ham tashqi hamkorlar modellaridan butunlay voz kechgani yoʻq, biroq oʻzining sunʼiy intellekt agentlarini yaratishni jadallashtirdi. Oʻtgan oyda boʻlib oʻtgan Build konferensiyasida kompaniya yettita yangi MAI modelini taqdim etdi. Ular orasida matnni tasvirga aylantiruvchi generatorlar va dasturchilar uchun maxsus yordamchi agentlar mavjud.
Ushbu oʻzgarishlar faqat Microsoft bilan cheklanib qolmayapti. Global texnologiya bozorida Amazon, Uber, Meta va Accenture kabi yirik korporatsiyalar ham sunʼiy intellekt xizmatlari uchun sarflanadigan mablagʻlarni nazorat qilish va kamaytirish choralarini koʻrmoqda. Bu sohadagi xarajatlarning haddan tashqari yuqoriligi hatto eng boy kompaniyalarni ham oʻylantirib qoʻydi.
Bozordagi yangi tendensiyalarSunʼiy intellekt xizmatlarining narxi Silikon vodiysida shunchalik jiddiy muammoga aylandiki, ayrim kompaniyalar arzonroq yechim sifatida Xitoy modellariga murojaat qila boshlagan. Garchi bu xavfsizlik nuqtai nazaridan xavotirlar uygʻotsa-da, iqtisodiy samaradorlik koʻp hollarda ustun kelmoqda.
Microsoft vakillari TechCrunch nashriga bergan qisqa izohida ushbu strategiya haqida qoʻshimcha tafsilotlarni ochiqlashdan bosh tortgan. Biroq soha mutaxassislarining fikricha, oʻz modellariga oʻtish kompaniyaga nafaqat mablagʻni tejash, balki oʻz mahsulotlari ustidan toʻliq nazoratni saqlab qolish imkonini beradi. Bu esa kelajakda Microsoft ekotizimining yanada barqaror va mustaqil boʻlishini taʼminlaydi.
…