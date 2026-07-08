Microsoft sunʼiy intellekt xarajatlarini kamaytirish uchun oʻz modellariga oʻtmoqda

·20·Texno
Microsoft sunʼiy intellekt xarajatlarini kamaytirish uchun oʻz modellariga oʻtmoqda

Sunʼiy intellekt texnologiyalarini qoʻllab-quvvatlash va rivojlantirish xarajatlari keskin oshib borayotgan bir paytda, texnologiya gigantlari tejamkorlik choralarini koʻra boshladi. Microsoft korporatsiyasi bu borada yangi strategiyani amalga oshirib, OpenAI va Anthropic kabi tashqi hamkorlar dasturiy taʼminotiga bogʻliqlikni kamaytirmoqda. Kompaniya endilikda oʻzining ichki MAI modellaridan koʻproq foydalanishga eʼtibor qaratmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Bloomberg nashri xabariga koʻra, Microsoft oʻzining eng ommabop mahsulotlari — Excel va Word dasturlarida foydalanuvchi soʻrovlarining maʼlum bir qismini qayta ishlash uchun oʻzining shaxsiy MAI modellarini joriy etgan. Ilgari Office 365 paketidagi asosiy funksiyalar asosan OpenAI modellari yordamida ishlashi keng reklama qilingan edi. Endilikda esa korporatsiya bosqichma-bosqich mustaqillikka intilmoqda.

Mustaqil modellar va yangi imkoniyatlar

Microsoft hali ham tashqi hamkorlar modellaridan butunlay voz kechgani yoʻq, biroq oʻzining sunʼiy intellekt agentlarini yaratishni jadallashtirdi. Oʻtgan oyda boʻlib oʻtgan Build konferensiyasida kompaniya yettita yangi MAI modelini taqdim etdi. Ular orasida matnni tasvirga aylantiruvchi generatorlar va dasturchilar uchun maxsus yordamchi agentlar mavjud.

Ushbu oʻzgarishlar faqat Microsoft bilan cheklanib qolmayapti. Global texnologiya bozorida Amazon, Uber, Meta va Accenture kabi yirik korporatsiyalar ham sunʼiy intellekt xizmatlari uchun sarflanadigan mablagʻlarni nazorat qilish va kamaytirish choralarini koʻrmoqda. Bu sohadagi xarajatlarning haddan tashqari yuqoriligi hatto eng boy kompaniyalarni ham oʻylantirib qoʻydi.

Bozordagi yangi tendensiyalar

Sunʼiy intellekt xizmatlarining narxi Silikon vodiysida shunchalik jiddiy muammoga aylandiki, ayrim kompaniyalar arzonroq yechim sifatida Xitoy modellariga murojaat qila boshlagan. Garchi bu xavfsizlik nuqtai nazaridan xavotirlar uygʻotsa-da, iqtisodiy samaradorlik koʻp hollarda ustun kelmoqda.

Microsoft vakillari TechCrunch nashriga bergan qisqa izohida ushbu strategiya haqida qoʻshimcha tafsilotlarni ochiqlashdan bosh tortgan. Biroq soha mutaxassislarining fikricha, oʻz modellariga oʻtish kompaniyaga nafaqat mablagʻni tejash, balki oʻz mahsulotlari ustidan toʻliq nazoratni saqlab qolish imkonini beradi. Bu esa kelajakda Microsoft ekotizimining yanada barqaror va mustaqil boʻlishini taʼminlaydi.

MicrosoftSunʼiy IntellektOpenAITexnologiyaOffice 365
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt bozori ikkiga boʻlinmoqda: Ochiq kodli modellar Anthropic oʻrnini egallaydimi?Sunʼiy intellekt bozori ikkiga boʻlinmoqda: Ochiq kodli modellar Anthropic oʻrnini egallaydimi?Bugun, 01:28Discord sunʼiy intellekt xatosi tufayli minglab foydalanuvchilarni asossiz blokladiDiscord sunʼiy intellekt xatosi tufayli minglab foydalanuvchilarni asossiz blokladiBugun, 00:29Google yangi Pixel 11 smartfonlarini taqdim etish sanasini maʼlum qildiGoogle yangi Pixel 11 smartfonlarini taqdim etish sanasini maʼlum qildiKecha, 23:59Figma oʻz imkoniyatlarini kengaytirmoqda: Bud startapi jamoasi sotib olindiFigma oʻz imkoniyatlarini kengaytirmoqda: Bud startapi jamoasi sotib olindiKecha, 23:53Ilon Mask iPhone'dan ingichka AI-qurilma tayyorlayotgani aytildiIlon Mask iPhone'dan ingichka AI-qurilma tayyorlayotgani aytildiKecha, 23:49Netflix strategiyasini oʻzgartirmoqda: Platformada qisqa metrajli videolar paydo boʻladiNetflix strategiyasini oʻzgartirmoqda: Platformada qisqa metrajli videolar paydo boʻladiKecha, 22:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi