Maydondagi fojea: chaqmoq urgan futbolchi hayotdan ko‘z yumdi

·48·Dunyo
Maydondagi fojea: chaqmoq urgan futbolchi hayotdan ko‘z yumdi

Malayziyaning Malakka shahrida o‘tkazilgan o‘rtoqlik futbol uchrashuvi ayanchli fojea bilan yakunlandi. Uchrashuv davomida maydonga chaqmoq tushishi oqibatida 28 yoshli futbolchi R. Tanesh hayotdan ko‘z yumdi. Bu haqda Astro Awani nashri xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, Tanesh «Tanjung Minyak» klubi safida «Rembau Indian Veteran» jamoasiga qarshi o‘rtoqlik bahsida ishtirok etayotgan bo‘lgan. Uchrashuv mahalliy vaqt bilan soat 17:30 da boshlangan. Oradan o‘n daqiqa o‘tgach yengil yomg‘ir yog‘ib, keyin esa momaqaldiroq boshlangan. Aynan shu vaqtda futbolchi, uchrashuv hakami hamda yana bir kishi maydonda chaqmoq urishi natijasida yiqilgan.

Politsiya ma’lumotiga ko‘ra, Taneshning tanasining pastki qismi qattiq kuygan. U hushsiz holatda shaxsiy avtomashinada shifoxonaga olib borilgan, ammo shifokorlar uning hayotini saqlab qolishga muvaffaq bo‘lmagan. Hakam ham shifoxonaga yotqizilgan, uchinchi jabrlanuvchiga esa tibbiy yordam talab etilmagan.

Malayziya futbol assotsiatsiyasi (FAM) marhumning oilasi va yaqinlariga chuqur hamdardlik bildirib, mahalliy futbol assotsiatsiyasi hamda uchrashuv tashkilotchilaridan hodisa yuzasidan to‘liq hisobot taqdim etishni talab qildi.

FAM bosh kotibi Datuk Nur Azman Rahmonning ta’kidlashicha, ushbu voqea futbolda xavfsizlik choralari doimo birinchi o‘rinda turishi kerakligini yana bir bor ko‘rsatdi. U real vaqtda chaqmoq xavfini aniqlaydigan tizimlardan foydalanish muhimligini qayd etib, ob-havo keskin yomonlashganda o‘yinni to‘xtatish yoki boshqa vaqtga qoldirish mas’uliyatli qaror ekanini ta’kidladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

38 daraja issiqda mashinada qolgan ikki yoshli qizcha vafot etdi38 daraja issiqda mashinada qolgan ikki yoshli qizcha vafot etdiBugun, 01:44Tramp Turkiyaga keldi: Sanksiyalar bekor qilinadi, F-35 masalasi kun tartibidaTramp Turkiyaga keldi: Sanksiyalar bekor qilinadi, F-35 masalasi kun tartibidaBugun, 00:01Bishkekda 181 yo‘lovchili samolyot shassi nosozligi sabab to‘xtadiBishkekda 181 yo‘lovchili samolyot shassi nosozligi sabab to‘xtadiKecha, 23:52AQSH ilk dumaloq bo‘lmagan oltin tangasini chiqaradi (foto)AQSH ilk dumaloq bo‘lmagan oltin tangasini chiqaradi (foto)Kecha, 23:43Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqdaVirusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqdaKecha, 22:01Avstraliyada graffitichi ko‘prik minorasiga ulkan qush rasmini chizdiAvstraliyada graffitichi ko‘prik minorasiga ulkan qush rasmini chizdiKecha, 21:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi