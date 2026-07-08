Tom Brady Lionel Messi va Argentinaning Misr ustidan qozongan gʻalabasidan hayratda

·96·Sport
Tom Brady Lionel Messi va Argentinaning Misr ustidan qozongan gʻalabasidan hayratda

Amerika futboli afsonasi Tom Brady Argentina terma jamoasining Misrga qarshi kechgan dramatik oʻyinidagi gʻalabasini yuqori baholadi. NFL yulduzi Lionel Messi boshchiligidagi jamoaning irodali gʻalabasi uning oʻzi qayd etgan tarixiy natijalardan ham ustunroq boʻlishi mumkinligini tan oldi. Bu haqda Goal.com nashri xabar bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Atlantada boʻlib oʻtgan nimchorak final bahsida Argentina terma jamoasi kutilmaganda Muhammad Salah boshchiligidagi Misrga qarshi qiyin vaziyatga tushib qoldi. Oʻyin yakunlanishiga oz fursat qolganida janubiy amerikaliklar 0:2 hisobida imkoniyatni boy berayotgan edi. Biroq 79-daqiqadan boshlangan "kambek" barchani hayratda qoldirdi.

Dastlabki goldan soʻng Lionel Messi hisobni tenglashtiruvchi golga mualliflik qildi. Uchrashuvga qoʻshib berilgan vaqtning ikkinchi daqiqasida esa Enzo Fernandez gʻalaba golini kiritib, Argentinani chorak finalga olib chiqdi. Bu voqealar rivoji stadionda oʻyinni kuzatib borgan Tom Brady uchun unutilmas lahzalarga aylandi.

Tarixiy taqqoslash: 28-3 va futbol moʻjizasi

Tom Brady ushbu oʻyinni oʻzining Super Bowl LI musobaqasidagi mashhur natijasi bilan solishtirdi. Oʻshanda uning New England Patriots jamoasi Atlanta Falconsga 3:28 hisobida yutqazayotib, yakunda 34:28 hisobidagi gʻalabani ilib ketgan edi. Brady ijtimoiy tarmoqlarda: "Ha, bu natija 28-3 dan ham oʻzib ketishi mumkin", deya post qoldirdi.

Garchi Amerika futboli va klassik futbol oʻrtasidagi farq katta boʻlsa-da, Brady Argentinaning soʻnggi daqiqalardagi ruhiy chidamliligiga yuqori baho berdi. Muhammad Salah boshchiligidagi Misr terma jamoasi sensatsiya qayd etishga juda yaqin kelgan edi, biroq Messi omili yana bir bor oʻz soʻzini aytdi.

Lionel Messi ushbu bahsda nafaqat gol urdi, balki jamoasining umumiy oʻyin tempini oʻzgartira oldi. Jahon chempionati saralash bosqichi yoki yirik turnirlar doirasidagi bunday qiyin gʻalabalar Argentina terma jamoasining turnir favoritlaridan biri ekanligini yana bir bor isbotladi.

Ushbu gʻalaba nafaqat muxlislar, balki sport olamining boshqa yulduzlari eʼtiborini ham Shimoliy Amerikada oʻtayotgan turnirga qaratdi. Argentinaning irodali gʻalabasi boshqa raqiblar uchun oʻziga xos ogohlantirish signali boʻldi. Endilikda jamoa chorak finalga tayyorgarlik koʻrmoqda, Messi esa oʻzining yuqori formasini namoyish etishda davom etmoqda.

Lionel MessiArgentinaTom BradyFutbolMuhammad Salah
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hossam Hassan: “Messi musobaqada qolishi uchun bizga nisbatan adolatsizlik qilindi”Hossam Hassan: “Messi musobaqada qolishi uchun bizga nisbatan adolatsizlik qilindi”Bugun, 02:14Viktor Osimhen nima uchun Barselona tarkibida oʻynay olmasligi maʼlum qilindiViktor Osimhen nima uchun Barselona tarkibida oʻynay olmasligi maʼlum qilindiBugun, 01:50Peter Crouch oʻzini Salt Bae bilan solishtirdi: Angliya gʻalabasidan keyingi kulgili holatPeter Crouch oʻzini Salt Bae bilan solishtirdi: Angliya gʻalabasidan keyingi kulgili holatBugun, 01:38Lionel Messi Misrga qarshi oʻyinda Diego Maradona rekordini takrorladiLionel Messi Misrga qarshi oʻyinda Diego Maradona rekordini takrorladiBugun, 01:18Cristiano Ronaldo Jaxon chempionatlari bilan xayrlashdi: Afsonadan kutilmagan antirekordCristiano Ronaldo Jaxon chempionatlari bilan xayrlashdi: Afsonadan kutilmagan antirekordBugun, 01:110:2 hisobi 3:2 bo‘lgan Argentina-Misr o‘yinida urilgan gollar videosi0:2 hisobi 3:2 bo‘lgan Argentina-Misr o‘yinida urilgan gollar videosiBugun, 00:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi