Tom Brady Lionel Messi va Argentinaning Misr ustidan qozongan gʻalabasidan hayratda
Amerika futboli afsonasi Tom Brady Argentina terma jamoasining Misrga qarshi kechgan dramatik oʻyinidagi gʻalabasini yuqori baholadi. NFL yulduzi Lionel Messi boshchiligidagi jamoaning irodali gʻalabasi uning oʻzi qayd etgan tarixiy natijalardan ham ustunroq boʻlishi mumkinligini tan oldi. Bu haqda Goal.com nashri xabar bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Atlantada boʻlib oʻtgan nimchorak final bahsida Argentina terma jamoasi kutilmaganda Muhammad Salah boshchiligidagi Misrga qarshi qiyin vaziyatga tushib qoldi. Oʻyin yakunlanishiga oz fursat qolganida janubiy amerikaliklar 0:2 hisobida imkoniyatni boy berayotgan edi. Biroq 79-daqiqadan boshlangan "kambek" barchani hayratda qoldirdi.
Dastlabki goldan soʻng Lionel Messi hisobni tenglashtiruvchi golga mualliflik qildi. Uchrashuvga qoʻshib berilgan vaqtning ikkinchi daqiqasida esa Enzo Fernandez gʻalaba golini kiritib, Argentinani chorak finalga olib chiqdi. Bu voqealar rivoji stadionda oʻyinni kuzatib borgan Tom Brady uchun unutilmas lahzalarga aylandi.
Tarixiy taqqoslash: 28-3 va futbol moʻjizasiTom Brady ushbu oʻyinni oʻzining Super Bowl LI musobaqasidagi mashhur natijasi bilan solishtirdi. Oʻshanda uning New England Patriots jamoasi Atlanta Falconsga 3:28 hisobida yutqazayotib, yakunda 34:28 hisobidagi gʻalabani ilib ketgan edi. Brady ijtimoiy tarmoqlarda: "Ha, bu natija 28-3 dan ham oʻzib ketishi mumkin", deya post qoldirdi.
Garchi Amerika futboli va klassik futbol oʻrtasidagi farq katta boʻlsa-da, Brady Argentinaning soʻnggi daqiqalardagi ruhiy chidamliligiga yuqori baho berdi. Muhammad Salah boshchiligidagi Misr terma jamoasi sensatsiya qayd etishga juda yaqin kelgan edi, biroq Messi omili yana bir bor oʻz soʻzini aytdi.
Lionel Messi ushbu bahsda nafaqat gol urdi, balki jamoasining umumiy oʻyin tempini oʻzgartira oldi. Jahon chempionati saralash bosqichi yoki yirik turnirlar doirasidagi bunday qiyin gʻalabalar Argentina terma jamoasining turnir favoritlaridan biri ekanligini yana bir bor isbotladi.
Ushbu gʻalaba nafaqat muxlislar, balki sport olamining boshqa yulduzlari eʼtiborini ham Shimoliy Amerikada oʻtayotgan turnirga qaratdi. Argentinaning irodali gʻalabasi boshqa raqiblar uchun oʻziga xos ogohlantirish signali boʻldi. Endilikda jamoa chorak finalga tayyorgarlik koʻrmoqda, Messi esa oʻzining yuqori formasini namoyish etishda davom etmoqda.
…